Кров за кров: почему украинских экс-президентов приходится спасать

Президент России Владимир Путин заявил, что когда-то предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, готов это сделать и сейчас. Находящийся под следствием по делу о госизмене Порошенко отказался, и, возможно, зря. Почему — в материале «Известий».

Что грозит Порошенко

Путин сообщил о своем предложении принять украинского экс-президента в России по гуманитарным соображениям, а не из симпатий к его политике в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент отметил, что во время урегулирования ситуации в Донбассе Порошенко действительно наделал много ошибок, но преследование его как государственного преступника считает чрезмерным.

Порошенко, которого обвиняют в организации вывоза угля из Донбасса на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей) по договоренности с российскими властями и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, отказался. Он заявил, что они там, на Украине, разберутся сами. Возможно, это будет шансом понаблюдать за тем, как нынешние власти разбираются с изменниками. Предшественник Порошенко на посту главы государства, например, решил не рисковать.

Чем закончился Евромайдан для Януковича

Виктор Янукович, возглавлявший страну с 2010 года, был фактически отстранен от власти Верховной радой в феврале 2014-го, когда в стране наблюдался острый политический кризис — к тому моменту на протяжении многих месяцев в центре Киева бушевал Евромайдан. Под давлением Запада 21 февраля глава государства подписал соглашение с оппозицией об урегулировании кризиса и в тот же день покинул Киев. На следующий день он завил, что не собирается подавать в отставку, и тут же Верховная рада приняла постановление, в котором заявила, что Янукович самоустранился от исполнения своих обязанностей, и назначила дату досрочных президентских выборов.

Тем временем экс-президент с семьей, за которыми уже гнались представители новой власти, чтобы арестовать, отправился в Донецк, а затем в сторону Крыма. По пути беглецов, судьба которых вызывала серьезные опасения, эвакуировали российскими вертолетами на территорию Краснодарского края.

После отстранения Януковича от власти против него было возбуждено множество уголовных дел. В 2019-м он был осужден Оболонским районным судом Киева на 13 лет тюрьмы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. К тому времени экс-президент Украины уже несколько лет жил в России.

Как Ющенко накрыла волна «оранжевой революции»

Виктор Ющенко пришел к власти в 2005-м на волне «оранжевой революции» — многомесячных уличных выступлений оппозиции при поддержке Запада, начавшихся после объявления результатов президентских выборов, в которых также участвовал бывший в то время премьер-министром Виктор Янукович.

Однако буквально через несколько месяцев, когда эйфория от революционных побед прошла, начались конфликты между разнородными политическими группировками, помогавшими Ющенко победить. В итоге все лидеры «оранжевой революции» перессорились между собой, данные на Майдане обещания быстро забылись. Главная соратница президента Юлия Тимошенко со временем фактически стала главным врагом. Обещанные новыми «демократическими» лидерами реформы провалились, даже не начавшись. В стране резко выросли дефицит госбюджета и долг, не произошло диверсификации промышленности, наступила стагнация.

Поначалу нового главу государства горячо приветствовали и на Западе, пообещав признать Украину страной с рыночной экономикой. И подтвердили намерение принять в Евросоюз, что и было главным пунктом его предвыборной программы. Однако в соглашении о сближении западные партнеры подчеркнули, что скорость этого процесса будет полностью зависеть от прогресса внутренних реформ на Украине. А так как нужных реформ не последовало, процесс до сих пор буксует.

За пять лет нахождения на посту главы государства Ющенко пять раз оказывался на грани импичмента. После ухода с поста президента он намеревался заниматься политикой, несмотря на всю свою ненависть к ней, о которой сам же и говорил. Однако не вполне успешно: его авторитет среди соратников и избирателей был подорван. По данным социологического опроса Центра Разумкова, в марте 2013-го Ющенко имел наименьший рейтинг среди десятка наиболее известных политиков Украины.

В 2019-м Генпрокуратура Украины заподозрила экс-президента в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен при выводе из госсобственности в 2007 году резиденции «Межигорье».

А недавно, когда страна отмечала 30-летие своей независимости, Ющенко назвал украинцев «квазинацией», заявив, что за 30 лет независимости они так и не стали полноценной, здоровой и единой нацией. По его словам, у Украины во внутреннем измерении слабые национальные процессы и на сегодняшний день это является главной бедой страны.