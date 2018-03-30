«Кровь на твоих руках»: в соцсетях затравили проводившего последнюю проверку кемеровской «Зимней вишни» инспектора

Инспектора МЧС Дарью Москалёву, которая провела последнюю проверку ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, вызвали на беседу в прокуратуру. Следователи намерены выяснить обстоятельства противопожарной инспекции, проведённой в июне 2016 года. Между тем на девушку обрушился шквал гневных и оскорбительных сообщений в связи с трагедией. Инспектора обвиняют в том, что она недобросовестно проверила меры безопасности в торговом центре. Коллеги Москалёвой встали на её защиту, отметив, что полноценную проверку Дарья не могла провести из-за «надзорных каникул» для субъектов малого бизнеса, к которым относилась «Зимняя вишня».

Проверка за 2 часа

Как выяснил RT, государственного инспектора города Кемерова по пожарному надзору Дарью Москалёву вызвали на допрос в прокуратуру в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Поводом стал тот факт, что именно Москалёва последней инспектировала торговый центр на предмет соблюдения пожарной безопасности.

Проверка, которая, по документам, была проведена в июне 2016 года, заняла два часа, никаких нарушений выявлено не было. Однако, по данным RT, официальный регламент требовал проведения проверки в течение 20 дней.

Никаких обвинений Москалёвой пока не предъявили. Уволить женщину с маленьким ребёнком пожарный надзор тоже не имеет права, такое решение может принять только сама Дарья.

По данным RT, девушка живёт в Кемерове вместе с мужем и ребёнком. После окончания школы она изучала пожарную безопасность в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. Москалёва проверяла пожарную безопасность в школах, магазинах и больницах в Заводском районе Кемерова.

26-летняя Дарья ушла в декрет полтора года назад, примерно через полгода после проверки «Зимней вишни».

Угрозы и оскорбления

Сейчас пожарный инспектор, проверявшая «Зимнюю вишню», удалилась из всех соцсетей из-за угроз, поступающих в её адрес. После того как жители Кемерова узнали о работе девушки, они нашли её странички и начали писать оскорбительные комментарии.

«Тебе хорошо спится по ночам, сгоревшие дети в окно не стучатся? — спрашивают Москалёву пользователи. — Кровь этих деток и слёзы их родителей — на твоих руках!»

На мобильный телефон после нескольких подобных звонков и сообщений Дарья тоже не отвечает.

Однако друзья и коллеги Москалёвой встали на её защиту. По их словам, обвинять Дарью не в чем — фактически она не заходила ни в «Зимнюю вишню», ни в другие торговые центры города из-за «надзорных каникул»: закон временно запрещает проверять предприятия, относящиеся к малому бизнесу. А именно в эту категорию по каким-то причинам попал сгоревший ТЦ.

«По закону это здание не должно было проверять МЧС, — говорит один из коллег Дарьи, пожелавший остаться неизвестным. — Четырёхэтажный торговый центр был записан как субъект малого бизнеса. А значит, и осматривать огнетушители и пожарные выходы на каждом этаже по обновлённым правилам не нужно».

Пожарный инспектор, говорят коллеги Москалёвой, обязан проверить учредительные документы, однако он даже не вправе просить чертежи здания или планы эвакуации.

«По новому закону бизнесмены и владельцы могут пожаловаться на нарушение их прав», — поясняют знакомые инспектора.

От проверки спасли «надзорные каникулы»

Отметим, что последнюю реальную проверку сгоревшего в Кемерове комплекса «Зимняя вишня» МЧС провело в 2012 году. Об этом рассказал СМИ заместитель начальника главы МЧС по Кемеровской области Павел Кононов. Он также отмечал, что в 2013 году должна была состояться внеплановая инспекция, однако собственник якобы продал какие-то помещения и проверяющие не смогли посмотреть всё здание.

В следующий раз проверка должна была состояться в 2016 году. Но, как заявил Кононов, уже после того как её согласовала прокуратура, владельцы ТЦ предъявили документы, что «Зимняя вишня» относится к субъектам малого бизнеса.

Так, по сведениям RT, вышло и в случае с проверкой Москалёвой. Документы на инспекцию ей привезла не владелец здания на проспекте Ленина и даже не его арендатор, а директор по персоналу кемеровской фирмы ООО «Бизнес-Спорт» Наталья Ващеникина. Этой организацией и ООО «Зимняя вишня» управлял один и тот же человек — Надежда Судденок.

От Ващеникиной по закону требовалось взять в пожарный надзор только учредительные документы на ТРЦ и доверенность, подписанную её руководителем. Предъявив все эти документы Дарье Москалёвой, Ващеникина получила заключение «нарушений не выявлено» уже через два часа.

В соцсетях уже собрали полмиллиона подписей под петицией за прокурорскую проверку кемеровского МЧС. Местных спасателей обвиняют в том, что они не уделили безопасности в «Зимней вишне» должного внимания.

В настоящий момент с повторными проверками во все торговые центры страны вместе с инспекторами вышли прокуроры.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня», унёсший жизни 64 человек, произошёл в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд арестовал на два месяца управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, охранника сгоревшего комплекса Сергея Антюшина, технического директора «Зимней вишни» Георгия Соболева, Игоря Полозиненко и Александра Никитина — руководителя и сотрудника компании «Системный интегратор».

Как сообщил источник РИА Новости, после трагедии в кемеровском торговом центре губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя — руководителя аппарата региональной администрации и начальника департамента внутренней политики.

«С должностей сняты заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина», — сказал он.

По данным источника, должность Зеленина займёт первый заместитель главы города Кемерова Ольга Турбаба, а место Лопатиной — её заместитель Валентина Назимок.