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«Кровь хлещет, стоять тяжело»: что известно о смерти журналиста Виноградова

12 декабря 2019, 22:24  •  142 • В России
СК начал проверку по факту смерти журналиста Михаила Виноградова. Он скончался 11 декабря в больнице, предположительно, после разрыва бедренной артерии. При этом в ночь с 9 на 10 декабря Виноградов вызывал скорую помощь, поскольку у него открылось кровотечение на месте проведённой несколькими днями ранее операции. Однако медики, согласно последней записи журналиста в соцсетях, сообщили, что лопнул крупный сосуд, наложили повязку и рекомендовали обратиться к хирургу. Госпитализировали мужчину 11 декабря, когда началось нагноение раны. Между тем в Мосгорздраве отмечают, что на момент вызова бригады в первый раз показаний для отправки пациента в больницу не было.
 
Facebook © Михаил Виноградов
 

Управление Следственного комитета по Москве начало доследственную проверку по факту смерти 42-летнего журналиста Михаила Виноградова, заместителя редактора отдела спецкоров и обозревателей «Вечерней Москвы». По предварительным данным, Михаил Виноградов вызвал скорую помощь из-за открывшегося после выписки из больницы кровотечения. Приехавшие медицинские работники якобы наложили повязку и уехали, так и не остановив кровь.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили RT в ведомстве.

«Пришлось сесть в лужу крови»

Михаил Виноградов обратился к врачам из-за того, что у него в паху увеличился лимфоузел. В больнице он провёл две недели, ему провели операцию.

9 декабря он выписался из больницы, вернулся домой, уже планировал закрывать больничный и возвращаться на работу. Но неожиданно у него открылось кровотечение.

События вечера он описал на своей странице в соцсетях. «Сижу на кухне, докуриваю вечернюю дозу никотина. Вдруг — раз! Как плеснет горячим по ляжкам! Я аж на чайник глянул, вдруг кипяток на меня как-то попал... Бегом в ванную, а из меня кровь хлещет, как у Тарантино клюквенный соус. Грешным делом подумал, что всё, допрыгался до разрыва стенки артерии!» — рассказал Виноградов.

  • Facebook
  • © Михаил Виноградов

Далее, как сообщал Михаил, он позвонил в экстренные службы. Оформление вызова, по его словам, заняло много времени — журналиста не сразу перевели на скорую помощь, а потом ещё раз потребовали рассказать подробности того, что с ним произошло. «А кровь хлещет, мне уж и стоять тяжело, голова пошла туда-сюда — пришлось сесть. В лужу крови, да», — добавил журналист.

Приехавшая бригада скорой помощи, как писал Виноградов, сообщила ему, что артерия не пострадала — оказался повреждён крупный сосуд «и дырка уже сама закрывается». Уходя, медики рекомендовали Михаилу приложить к области повреждения замороженную курицу.

«В общем, пришлёпку с коллагеном поставили, сверху бинта, да ещё фельдшерица лично в морозилку заглянула. Выбрала цыплёнка-бройлера и говорит: «Вот это держите час». Ага, конечно. Час в паху мороженую курицу держать. Но я не спорю, надо — значит надо», — рассказывал Михаил Виноградов.

Тогда журналист считал, что задержится на больничном ещё на пару дней. При этом он отмечал, что не понимает, почему открылось такое сильное кровотечение. Этот пост стал последним: через два дня после вызова скорой Михаил Виноградов скончался.

«Признаков кровотечения не было»

Между тем Мосгорздрав опубликовал официальное сообщение, в котором описал свою версию произошедшего. В ведомстве отметили, что «за несколько дней» до описанных Виноградовым событий ему провели операцию из-за воспаления мягких тканей «на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ».

Первый вызов поступил 9 декабря в 23:30, бригада врачей была на месте через 12 минут. К тому моменту признаков кровотечения не было. Медики наложили асептическую повязку и дали стандартную в таких случаях рекомендацию приложить к повязке что-то холодное, а также посетить хирурга.

10 декабря Виноградов обратился к хирургу, и ему выдали направление на госпитализацию «в связи с наличием раневого процесса». Однако журналист, как говорится в сообщении Мосгорздрава, в больницу не прибыл.

На следующий день поступил второй вызов. Прибывшая бригада доставила Виноградова в больницу, поскольку появилось нагноение в области послеоперационной раны, однако кровотечения в тот момент не было. 

Уже в больнице состояние пациента сильно ухудшилось, предположительно, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии. Виноградов скончался после массивного кровотечения, «несмотря на проводимые хирургические и реанимационные мероприятия».

Дождаться экспертизы

На следующий день, как сообщают СМИ, у Михаила опять открылось кровотечение. Он снова вызвал скорую, и на этот раз его госпитализировали — отвезли в 51-ю больницу, где он и скончался 12 декабря. Причины смерти пока не известны: экспертиза, которая позволит их установить, назначена на следующий день.

По мнению экспертов, действия фельдшеров скорой помощи, которые не госпитализировали Михаила, должны проверить следственные органы.

«Я сразу посоветовал родственникам обращаться в Следственный комитет с заявлениями о возбуждении уголовных дел по ст. 124 или 293 УК («Неоказание медицинской помощи больному» и «Халатность»), — сообщил RT президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

В то же время он уточнил, что, не имея всей информации, рано делать какие-то выводы. «Мы не знаем, что происходило дальше, какова причина смерти, во всём должны тщательно разобраться правоохранительные органы», — добавил Саверский.

Михаил Виноградов начал работать в сфере журналистики сразу после окончания Московского государственного университета, где он учился на преподавателя истории. Первым его местом работы стала газета «Известия». Также он успел поработать в таких изданиях, как «Взгляд», «Профиль», «Труд», «Совершенно секретно».

Последним его местом работы стала газета «Вечерняя Москва», где он в основном писал на исторические темы. Как вспоминают коллеги, Виноградова отличали высокий профессионализм и эрудиция.

«Я работал вместе с Мишей в «Известиях», в отделе политики в середине 2000-х. Он хорошо знал историю, очень много рассказывал о военной форме разных времён, был человеком энциклопедических знаний. Знал многих депутатов, политиков, которые относились к нему с уважением, — он работал и в Госдуме парламентским корреспондентом. Он был человеком большого таланта, а его статьи, написанные до эпохи «кликбейтной» журналистики, и сейчас читаются на одном дыхании», — вспоминает его коллега Александр Братерский.

У Михаила остались жена Екатерина и сын Артемий.

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