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Кровь и кокаин текут по улицам стареющей и все более наркоманской Европы

08 июля 2021, 14:40  •  289 • В мире
Кокаиновой столицей Старого Света стал Лондон
Европа превращается в мировой центр торговли кокаином и потребления этого наркотика, пишет итальянская Giornale. Если раньше центрами распространения отравы считали Колумбию, Бразилию, Мексику, США, то сейчас происходит кокаинизация Старого Света.
В феврале таможня Германии и Бельгии изъяла рекордное количество кокаина – более 23 тонн. Груз шел транзитом в Голландию. Немецкие спецслужбы обнаружили 16 тонн в пяти морских контейнерах, прибывших в Гамбург из Парагвая. Еще 7,2 тонны кокаина были изъяты в Антверпене, куда наркотик поступил из Панамы. «Это одно из самых крупных разовых изъятий наркотиков в мире», – заявили на немецкой таможне.
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) в Лиссабоне сообщает, что кокаин из Перу, Боливии и Колумбии наводнил страны Европейского союза. При этом наркокартели теперь предлагают клиентам намного более чистый и качественный товар.
Европа стоит сейчас на втором месте в мире после США по потреблению отравляющего белого порошка, и спрос на «товар» растет в геометрической прогрессии. «Кокаин, циркулирующий на улицах Европы, – пишет Giornale, – означает не только наркоманию и деградацию, но и войны между наркобанками за контроль над центрами торговли наркотиками, увеличивает незаконный оборот оружия с Балкан в остальную Европу, провоцирует коррупцию, ведет к разрастанию организованной преступности, к рождению наркогосударств в самом сердце Старого континента…»
Кокаиновой столицей Европы стал Лондон. Жители британской столицы ежедневно употребляют около 23 кг чистого кокаина. В год, по оценкам, лондонцы съедают более 8 тонн кокаина.
Современные коммуникации открыли много новых возможностей, а распространение технологий шифрования позволяет наркоторговцам избавляться от промежуточных этапов на пути к покупателю. «Молодые люди сегодня могут заказать наркотики, а у банд – албанских, сербских, местных – появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу». По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности, около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса употребляют кокаин. В Шотландии ещё больше – 2,5%.
«Британия, – писала The Gardian,любит кокаин, и ее любовь к этому наркотику усиливается». При этомупотребление кокаина «перестало быть уделом яппи и богатых», его потребление растет среди всех слоёв молодежи, что приводит к новой волне кровавого передела сфер влияния между занятыми в наркотрафике британскими бандами.
По данным спецслужб Её Величества, контроль над поставками и торговлей кокаином в Европе делят албанская мафия «Шиптаре» и итальянская «Ндрангета». Они находятся в союзнических отношениях, образуя международный преступный картель. Одна только «Ндрангета» в прошлом году заработала больше денег, чем Deutsche Bank и McDonald's? вместе взятых.
Так что на кону очень большие суммы, и не надо удивляться, что покончить с наркомафией европейским чиновникам не под силу: они тоже живут с этих доходов.
Битвы между бандами, занимающимися торговлей кокаином, ведут к многочисленным жертвам на улицах даже самых спокойных европейских стран. В Греции война между албанскими бандами привела к гибели 13 человек. В Швеции погибли 124 человека. «Наркобанды свирепствуют во Франции. В одном Марселе в перестрелках между наркобандами с 2010 года погибли 154 человека».
Бельгийский Антверпен давно превратился в «кокаиновые ворота» Европы (контролируется албанцами). Стоимость наркотиков, изъятых с 2016 по 2019 год в этом порту, составляет примерно 3,2 миллиарда евро. Такие громадные деньги дают возможность торговцам кокаина влиять и на большую политику. Масштабы контрабанды кокаина в порту Антверпена (половина европейских поставок этого наркотика) столь велики, что коррупция стала образом жизни, говорит мэр Антверпена Барт Де Вевер: «Порт дырявый, как дуршлаг… Деньги, которые мы получаем от торговли кокаином, огромны. Это проникнет во все общество… Это проникнет в политику… В Антверпене мы находимся на грани того, что люди покупают политическое влияние».
«Кровь и кокаин текут по улицам стареющей и все более наркоманской Европы, жители которой, подпитывая спрос на наркотики, помогают переписывать карту транснациональной организованной преступности», – мрачно констатирует итальянская газета Giornale.
Владимир МАЛЫШЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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