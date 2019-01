Кротовые норы, звёздные врата и тёмная энергия: на что Пентагон тратил деньги в рамках военно-космической программы

Министерство обороны США обнародовало новый документ, касающийся засекреченных исследований в рамках Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз — The Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), существование которой ведомство признало в 2017 году. В опубликованном материале перечислены экзотические исследования, которые проводились по инициативе военного ведомства: изучение параллельных измерений и порталов в пространстве. Эксперты указывают, что оборонный бюджет США позволяет выделять любые деньги на любые цели, независимо от их практической ценности.

Документы Программы по опознаванию продвинутых авиационных угроз (AATIP), которую Пентагон реализовывал с 2007 по 2012 год, были опубликованы по запросу директора Федерации учёных Америки Стивена Афтергуда.

В обнародованных материалах утверждается, что оборонное ведомство США было заинтересовано в исследовании таких вопросов, как «разработка перспективной космической силовой установки на основе вакуума (метрики пространства-времени)», «связь с помощью гравитационных волн», «позитронный авиакосмический двигатель», «значение квантовой запутанности и нелокальности для космических коммуникаций», и других концепций из области научной фантастики. Всего на семи страницах содержится 38 наименований исследовательских направлений, которыми занимались различные научные организации.

Например, проект под названием «Ядерные двигатели для пилотируемых полётов в глубокий космос» был поручен учёному из Университета штата Невада. Программа «Варп-двигатель, тёмная энергия и манипуляция дополнительными измерениями» была передана в частную научную консультационную фирму Obousy Consultants. Компании EarthTech International было поручено исследование «Проходимые кротовые норы, звёздные врата и отрицательная энергия».

Проектом, посвящённым невидимости, согласно документам, руководил немецкий физик Ульф Леонхардт из Института Вейцмана. Учёный занимается исследованиями в области теоретической квантовой оптики. В 2006 году Леонхардт опубликовал работу, посвящённую созданию в пространстве «невидимых пробелов», которые можно использовать для маскировки.

Другое исследование было посвящено изучению уравнения Дрейка — формуле определения числа внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт.

Учёные-экстрасенсы

Стоит отметить, что компанию EarthTech Ineternational, указанную в документе, возглавляет американский инженер Гарольд Путхофф, у которого уже есть опыт участия в необычных исследованиях под эгидой Пентагона. В 1970-х и 1980-х годах он был руководителем программы «Звёздные врата», организованной при совместном участии Минобороны США и ЦРУ.

В рамках «Звёздных врат» Путхофф и американский художник и экстрасенс Инго Сванн ставили эксперименты по так называемому удалённому наблюдению — перемещению во времени и пространстве с помощью силы мысли. В ходе таких экспериментов Сванн и Путхофф «наблюдали» за планетами Юпитер и Марс и рассказывали агентам ЦРУ о присутствии на них древних цивилизаций.

Путхофф, который, по его собственным утверждениям, также обладал даром «удалённого наблюдения», приобрёл его после того, как достиг высшего ранга просветления OT VII в церкви сайентологии. Членом церкви был и Инго Сванн, которого за сотрудничество с сайентологами исключили из американской ассоциации парапсихологов (ASPR) в 1972 году.

В итоговом заключении о работе «Звёздных врат» отмечалось, что эксперименты Путхоффа давали результат, только когда экстрасенсом на проекте был Сванн. Неоднократные попытки агентов ЦРУ получить какую-либо действительно полезную разведывательную информацию результата не дали, говорилось в заключении. Однако Сванн и Путхофф охотно делились с агентами наблюдениями за далёкими планетами и цивилизациями, затерянными в пространстве и времени.

Скептики против фантастов

Стивен Афтергуд, по чьему запросу были рассекречены и опубликованы эти данные, оказался не сильно впечатлён далеко идущими идеями американских военных.

«Я думаю, что любой человек, прочитавший эти названия, просто схватится за голову и будет гадать, что было на уме у Министерства обороны США. Тут указаны такие темы, исследованиями которых занимаются, когда больше не на что потратить деньги», — приводит его слова издание News Corp Australia.

Он добавил, что, несмотря на определённую привлекательность таких концепций, они не должны оплачиваться из кармана налогоплательщиков.

«Когда я был молод, мне нравилась научная фантастика. Но теперь мне нравится компетентное правительство. Поэтому ничего смешного я тут не нахожу», — добавил Афтергуд.

Напомним, что в конце 2018 года Пентагон провалил первый в истории ведомства внешний аудит. Это вызвало критику со стороны ряда политиков-демократов, которые обвинили военных в растрате средств. Проверка была инициирована сенатором Чаком Грассли, после того как ему стало известно о закупке ВВС США кружек для кофе с функцией подогрева, цена каждой из которых в среднем превышала $800.

В поисках непознанного

О существовании программы AATIP в 2017 году сообщили газеты The Washington Post и The New York Times. В рамках этой программы американское оборонное ведомство вело расследование инцидентов с участием неопознанных летающих объектов и изучение неустановленных атмосферных явлений.

В новостях и материалах американских СМИ о AATIP было растиражировано видео, на котором самолёт ВМС США F/A-18 Super Hornet якобы преследует неопознанный летальный аппарат неизвестной конфигурации, двигающийся на огромной скорости.

После этих публикаций Пентагон признал существование программы по изучению НЛО — впервые после того, как в 1969 году был закрыт проект ВВС США «Синяя книга».

Согласно материалу The New York Times, финансирование программы было начато по просьбе Гарри Рида — экс-сенатора от Демократической партии (штат Невада). Бюджет AATIP составил $22 млн, большая часть из которых пошла на субсидии для компании Bigelow Aerospace — ей руководит гостиничный магнат из Лас-Вегаса Роберт Бигелоу. Летом 2017 года в эфире передачи «60 минут» на телеканале CBS он заявил, что не сомневается в существовании инопланетян.

Кроме того, Бигелоу является близким другом сенатора Гарри Рида, распорядившегося начать программу, и неоднократно жертвовал десятки тысяч долларов на кампании по его переизбранию в 2004 и 2010 годах.

Военно-научная фантастика

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT напомнил, что Пентагон занимался многими экзотическими вещами, по сравнению с которыми угрозы из космоса и других измерений не выглядят чем-то необычным.

Например, в 2014 и 2015 годах Пентагон выделил учёным из Корнеллского университета грант в размере $1,3 млн на изучение гамбийских сумчатых крыс, которых планировалось использовать для поиска мин и взрывчатых веществ вместо служебных собак.

Учёные быстро выяснили, что гамбийские крысы действительно могут находить мины по запаху, однако справляются с подобной задачей не лучше собак. Кроме того, крысы теряли интерес к делу в жаркую погоду, а их содержание обходилось гораздо дороже.

Что же до программ по изучению НЛО и необычных научных направлений, то Минобороны США занималось ими начиная с 1960-х годов прошлого века, отметил Синельников-Оришак.

«Польза подобных «фантастических вещей» в том, что под них можно списать какие угодно деньги. Теоретически из космоса могут исходить угрозы, например, не НЛО, конечно, а астероиды или кометы, которые потенциально могут угрожать Земле. Это необходимо изучать. Насколько это имеет практическое воплощение, никто сказать не может. И длительность изучения определяется бесконечностью, ведь космос бесконечен. В этом плане можно списывать любые суммы», — пояснил политолог.

Однако, несмотря на экзотичность заявленных тем для исследований, не стоит спешить с выводами относительно того, что эта программа является прикрытием для нецелевого расходования или распределения средств из бюджета, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Для нецелевого расходования найдётся масса более простых способов. Для этого достаточно завышения стоимости закупаемых Пентагоном изделий. Существует множество классических примеров, таких как фонарики для Пентагона, которые закупались за $400. Для таких целей гравитационные волны изучать не надо», — отметил эксперт.

«Существуют в своём мире»

Для Пентагона и его исследовательских организаций вроде DARPA это весьма типичная история, отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов. По его словам, такая доктрина разработки самых парадоксальных направлений в науке была принята США после Второй мировой войны.

«Стоит вспомнить программу «Звёздные врата», которая была абсолютно реальна, и на неё тратились бюджетные деньги. Внутри Минобороны США есть ряд приверженцев стратегии, согласно которой научно-техническое преимущество может быть достигнуто быстрее, если учёными не будут отбрасываться даже самые абсурдные направления исследований», — пояснил эксперт.

До недавнего времени Пентагон не подвергался аудиторским проверкам, и утверждение финансирования таких исследований не представляло большой проблемы, напомнил Асафов.

«Для людей, работающих внутри этой системы, это не имеет никакого значения. Они оторваны от реальности и существуют в своём собственном мире, откуда и пишут научные доклады по изучению варп-технологий. Это может пригодиться для доминирования в космосе через несколько столетий, поэтому сюда нужно потратить очередные десятки миллионов долларов», — заметил эксперт.

По его словам, несмотря на то что сторонним наблюдателям подобные исследования могут показаться абсурдными, для Пентагона такие процессы естественны.

«Расчёт идёт на то, что, исследовав 1000 невероятных идей, на 1001-й они совершат внезапный прорыв и действительно откроют варп-двигатель, телепортацию и путешествия во времени — всё, что мы привыкли относить к научной фантастике», — заключил Асафов.