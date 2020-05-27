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«Крошка Цахес на троне». Фарион оскорбила Зеленского и призвала убивать врагов Украины

27 мая 2020, 08:55  •  78 • Украина

Украинский политик Ирина Фарион 25 мая раскритиковала президента страны Владимира Зеленского и рассказала в своем Facebook, что нужно делать, чтобы построить национальное государство на Украине

Фарион известна своими резкими националистическими заявлениями. На последнее такое откровение ее натолкнуло размышление над историей гибели главного атамана, руководителя Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Ровно 96 лет назад, 25 мая 1926 года, он был убит в Париже Самуилом Шварцбурдом, который мстил Петлюре за еврейские погромы на Украине.
«Если бы мы убили стольких наших врагов, как они прицельно отстреливают самых национально сознательных (найсвідоміших. — Ред.) украинцев, то имели бы давно национальное украинское государство, — написала она. — А так пока всего лишь Крошка Цахес на троне…»

Крошка Цахес — уродливый душой и телом герой сказочной повести Эрнста Гофмана (1776-1822) «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». По сюжету, благодаря доброй фее люди перестают замечать его уродство и начинают тянуться к нему.

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