|
«Крошка Цахес на троне». Фарион оскорбила Зеленского и призвала убивать врагов Украины
27 мая 2020, 08:55 • 78 • Украина
Украинский политик Ирина Фарион 25 мая раскритиковала президента страны Владимира Зеленского и рассказала в своем Facebook, что нужно делать, чтобы построить национальное государство на Украине
Фарион известна своими резкими националистическими заявлениями. На последнее такое откровение ее натолкнуло размышление над историей гибели главного атамана, руководителя Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Ровно 96 лет назад, 25 мая 1926 года, он был убит в Париже Самуилом Шварцбурдом, который мстил Петлюре за еврейские погромы на Украине.
Крошка Цахес — уродливый душой и телом герой сказочной повести Эрнста Гофмана (1776-1822) «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». По сюжету, благодаря доброй фее люди перестают замечать его уродство и начинают тянуться к нему.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 мая 2020, 05:55
|
24 мая 2020, 19:55
|
22 мая 2020, 06:55
|
21 мая 2020, 13:55
|
22 мая 2020, 12:55
|
20 мая 2020, 14:55
|
25 мая 2020, 03:55