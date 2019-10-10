Крошечные, но опасные: экспертное мнение американцев о российском проекте малогабаритных подлодок

Минобороны РФ не скрывает, что хотело бы видеть в составе нашего флота новые типы неатомных подлодок. Такие подлодки должны сочетать в себе преимущества атомных субмарин с меньшими габаритами и меньшей акустической заметностью.

Конструкторское бюро "Малахит" решило создать новую, улучшенную версию своего прежнего проекта 865 "Пиранья". По сообщению "РГ", субмарина будет приводиться в движение с помощью воздухонезависимой энергетической установки на инновационном газотурбинном двигателе с замкнутым циклом. Она сможет пройти более одной тысячи миль без остановок, погрузиться на глубину 300 метров и находиться в автономном режиме до 30 суток.

Длина подводной лодки 66,5 метра. По заявлению американского эксперта из The National Interest, это составляет половину длины подводной лодки класса "Вирджиния", поэтому малогабаритную подлодку назвали "крошечной". По мнению американского журналиста, у таких маленьких подлодок есть большой недостаток - маловато мощности. У малогабаритной подлодки она составляет 300 киловатт. А типичная атомная подводная силовая установка производит более 20000 киловатт.

При этом эксперт отмечает, что ВМС США требуются суда, способные работать в течение длительного времени в отдаленных океанах. А такие "малютки" не для них. Российский флот, по мнению эксперта, может использовать “малюток” для спецопераций или береговой защиты. Также малогабаритные субмарины способны незаметно десантировать моряков и также бесшумно с ними уйти.