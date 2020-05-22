«Кроме себя, украинцам винить некого»: как прошло заседание Совбеза ООН по ситуации в Крыму

На заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму постпред РФ Василий Небензя подчеркнул, что Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению полуострова с Россией. Также в заседании участвовали представители Республики Крым, которые со своей стороны отметили, что это был их осознанный выбор и жизнь в Крыму за шесть лет стала лучше. Кроме того, они призвали ООН отреагировать на энергетическую и водную блокаду полуострова со стороны Украины.

Украина сама в 2014 году открыла путь к воссоединению Крыма с Россией. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на посвящённом ситуации на полуострове заседании Совета Безопасности ООН в формате видеосвязи.

Совещание состоялось по инициативе постпредства РФ при организации по формуле Аррии. Она подразумевает неформальные консультации, организуемые членами Совбеза для обмена мнениями с привлечением сторонних лиц, например, представителей неправительственных организаций и общественности.

Небензя подчеркнул, что главная цель встречи в том, чтобы её участники услышали о реальной ситуации в Крыму от самих его жителей.

«Они представляют гражданское общество и СМИ. Их не инструктировали о том, что говорить. Мы только порекомендовали им посмотреть трансляцию заседания Совбеза ООН по формуле Аррии от 6 марта, чтобы они услышали какие сказки рассказывают про нынешнюю жизнь в Крыму. Мы попросили их самих выбирать то, что они хотят сказать. Я сам не знаю, о чём они будут говорить. Диалог будет строиться не со мной, а с ними. Поэтому выслушайте их выступления, которые не подвергались ни редактуре, ни фабрикации, ни цензуре», — сообщил Небензя в своём вступительном слове.

Постпреды Германии, Франции и Чехии при ООН, а также принявший участие во встрече представитель Евросоюза заявили, что не признают воссоединение Крыма с РФ и считают проведённый референдум нарушением международного права.

«К сожалению, кроме как себя, украинцам винить некого, потому что именно они создали предпосылки для проведения референдума 2014 года», — ответил Небензя.

Он также напомнил о роли самих европейских стран в событиях 2014 года.

«Я сам не поклонник Виктора Януковича, но я хочу напомнить вам, что гарантами соглашения, достигнутого между ним и оппозицией, были Германия, Франция и Польша. Эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и вынудила Януковича бежать, потому что он опасался, и оправданно, за свою жизнь, — напомнил постпред. — Именно это стало отправной точкой событий в Крыму. Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года».

Выступавшие по видеосвязи крымчане рассказали, что их права на полуострове соблюдаются, а качество жизни повысилось.

«Я живу лучше, чем шесть лет назад», — заявил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Он также рассказал о положении крымских татар.

«В Крыму как до 2014 года проживали более 200 тыс. крымских татар, так и продолжают проживать. Мы никуда не делись, мы живем у себя на родине. Живем, будем жить и будем развиваться дальше», — отметил Мусаев.

Кроме того, он призвал ООН отреагировать на энергетическую и водную блокаду полуострова со стороны Украины.

«Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чем говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны. Всё это противоречит всем основам международного права. Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы с учётом того, что Крым — Российская территория», — сказал Мусаев во время своего выступления.

Напомним, что Украина прекратила поставку воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров ещё в 2014 году.

Крымчане также отметили, что воссоединение с Россией было их осознанным выбором. Анастасия Гридчина, глава украинской общины Крыма, обратила внимание на то, что референдум по присоединению Крыма прошёл абсолютно законно, добавив, что участники заседания Совбеза просто «не видели глаза людей, которые шли голосовали на референдуме, и радость на их лицах».

Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что «существует международное, право, устав ООН, Совет Европы, при нём Венецианская комиссия».

«Иногда международные суды принимают решения, которые порой не устраивают людей. Кто-то из вас сказал, что мне надо было побывать на референдуме и заглянуть в полные воодушевления глаза голосовавших... Возможно, вы даже правы насчёт воодушевлённых глаз и так далее... Однако, если мы перестанем соблюдать международное право, если перестанем соблюдать Устав ООН, если не будут применяться государственные конституции, мир постигнет катастрофа... Лично я призываю соблюдать международное право и конституции», — сказал Хойсген.

Постпред России при ООН отреагировал на эту ремарку германского коллеги.

«Вы говорите о международном праве... Не хочу углубляться в эту тему, просто хочу напомнить вам про Косово, которое вы, с позволения сказать, горячо поддерживали и признавали, а также были рады, когда международный суд принял постановление в пользу его независимости, хотя решение о независимости, напомню, было принято в парламенте, а даже не в результате референдума. Так что насчёт международного права всё не так однозначно», — указал Небензя.

Крым

Reuters

© Pavel Rebrov

Он также напомнил, что Хойсген говорит это крымчанам, которые заявляют о том, что довольны тем решением, которое приняли.

«Теперь они живут в России и не собираются куда-то ещё. А что вы хотите им предложить? Вы хотите, чтобы они вернулись на Украину? Думаете, они согласятся? Дело тут не в политике, это объективный вопрос. Я говорю об отношении людей к ситуации, а не о том, как должно быть и что предусматривает международное право», — подчеркнул постпред России.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT также выразил уверенность, что мнение крымчан по данному вопросу должно быть приоритетным.

«Без сомнения, самой объективной информацией по положению гражданских прав и свобод в Крыму могут быть данные от самих жителей полуострова или от работающей на полуострове мониторинговой миссии», — заявил Бальбек.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отметил, что Европа продолжает прежнюю линию, «когда они не осудили государственный переворот на Украине, промолчали».

«Но когда крымчане выразили желание жить в составе Российской Федерации, им это не понравилось. Хотя все нормы международного права были соблюдены. Они могут возмущаться сколько угодно. Я думаю, что со временем всё это уляжется. Крым никогда не выйдет из состава России. Я думаю, что к этому привыкнут, и постепенно все эти ограничения будут сняты», подчеркнул Джабаров в комментарии RT.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведения референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

В Москве неоднократно подчёркивали, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».