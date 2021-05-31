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Кроме флага, герба и красной звезды: На русской "подлодке" в ФРГ разглядели две буквы

31 мая 2021, 14:30  •  372 • Политика
Оказалось, что "всплывшая" в Германии русская "подлодка" выдала себя не только флагом, гербом и красной звездой. Известный журналист и политолог Александр Сосновский указал на две буквы, которые не заметили остальные. С иронией, конечно, но на геополитической повестке дня - в точку.
В своём Telegram-канале он опубликовал фото якобы русской "подлодки", которую обнаружили на водной глади пруда восточногерманского города Хемниц. Оказалось, что таким образом проявили себя местные немецкие активисты на акции протеста. "Подлодка" же оказалась деревянной.
На фоне бесконечных обвинений в адрес России Сосновский выдал ироничный пост, где заявил, что нашёл "неопознанную подводную лодку, которую видели американские военно-морские силы, под городом Хемниц в Германии, неподалёку от городской ратуши, в местном озере".
"На командной рубке чётко выделяется русский флаг и инициалы - П.и Б. - на двух иллюминаторах, которые были смыты волной при погружении", - написал он, очевидно, намекая на известных "шпионов" Петрова и Боширова, которых обвиняют во всём и всегда на Западе.
Фто: Скриншот Telegram/Доктор Сосновский

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