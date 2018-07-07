Крокодил не ловится, не растет кокос и … «Джавелины» не летают?

Абсолютно новая интрига разворачивается сейчас на Украине вокруг все тех же многострадальных противотанковых ракетных комплексом «Джавелин», поставленных Киеву Вашингтоном. Отметим, что точное количество комплектов и выстрелов к ним остается тайной за семью печатями. Известно лишь, что сумма сделки составила 41 с небольшим миллион долларов США. Американцы не скрывают и того, что поставка была оговорена с условием, что ПТРК будут храниться на западе Украины (называется полигон Львовской области), и их не разрешено использовать в зоне конфликта на Донбассе.

Неделю назад появилась информация, позже названная фейком, что часть ПТРК Украина втихую уже продала на Ближний Восток, а буквально несколько часов назад в сети был опубликован письма якобы Главного конструктора, Генерального директора Госпредприятия Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» О. Коростелева на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

В нем, в частности говорится, что 22 мая этого года «проводились показательные стрельбы поставленными из США ПТРК Javelin, на которых произошло чрезвычайное происшествие». В частности, речь идет о том, что выстрел ПТРК прошел нештатно, и ракета пролетев несколько метров (десятков метров) плюхнулась на землю. После чего специалисты ГосККБ «Луч» занялись изучением проблемы.

В итоге «установлено, что причиной сбоя стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Заводской срок эксплуатации двигателей истек, но был продлен специальным решением перед поставкой на Украину. Вероятно, отсутствие запуска маршевых двигателей этих ПТРК на показательных стрельбах, связано именно с тем, что двигателям требуется дополнительная проверка». Особо отмечается, что «использование такого вооружения в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих». Кроме этого отмечаются и другие недостатки ПТРК, например, «сложность эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях», «необходимость привлечения иностранных специалистов для сервисного обслуживания, ремонта и модернизации комплекса» и т.д. В конце письма автор рекомендовал использовать в боевых условиях не американские ПТРК, а их украинские аналоги.

Спустя каких-то три-четыре часа СНБО Украины разразилось опровержением этой информации: дескать, никакого такого письма в СНБО не получали, и никто его не отправлял, а есть эта бумага ничто иное как продукт зловредной российской пропаганды, не имеющая ничего общего с реальностью спецоперация спецслужб «страны-агрессора», чтобы «скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки».

Между тем, если вспомнить предыдущую историю, то именно поставка «просроченных» ПТРК как раз лежит в привычном русле такого военного сотрудничества Украины с ее международными партнерами и защитниками. Вспомним, как во времена президента Обамы США поставили на Украину несколько тысяч сухих пайков. Имеющих всего один небольшой недостаток – они оказались просроченными. А поставка примерно в то же время Вашингтоном украинской армии внедорожников «Хаммер»! Тоже не без недостатков: гнилая резина, ржавые корпуса, разукомплектованные движки. Это уже потом выяснилось, что американца одарили Украину списанными автомобилями из Ирака, которые армия США должна была утилизировать. Заплатив за это соответствующую денежку. Впрочем, одарили – не тот термин. Скорее ободрали, ведь Украине пришлось заплатить за металлолом. А последние переговоры, которые затянулись и пока не завершились из-за отсутствия у Киева денег. США готовы безвозмездно передать Украине списанные корабли Береговой ораны, выработавшие свой ресурс. И цена вопроса – каких-то 10 или 15 млн долларов за каждый кораблик, которые Киев должен заплатить за покраску, мелкий ремонт и обучение экипажей. Естественно, что все это могут делать только американские фирмы. И последующим подписанием акта приема-передачи на американском берегу без всяких гарантий. Так что если кораблик застынет мертво где-нибудь посреди Атлантики – это проблемы нового хозяина. Надо будет ВМСУ тогда резать сваркой слябы, которыми подлодка «Запорожье» приварена к причалу, чтобы этот флагман украинского флота взял приобретение на буксир. Если конечно, сам не перейдет в непроизвольное и навечное подводное положение тут же у причала под команду: «Корабль к бою и походу готов».

А если вспомнить поставку ВСУ списанных британских легкобронированных полицейских автобусов «Саксон», к которым приварили сверху щиток с пулеметом и пытались выдать за «БТР с Запада». Который не мог заехать на небольшой пригорок, а еще очень любил переворачиваться на поворотах. Оно и понятно, машинку делали в середине прошлого века для подавления демонстраций в Белфасте. Но Киев и за них заплаттл неплохую цену британцам.

Что же касается Трампа, при котором прошли поставки «Джавелинов», то он уже успел зарекомендовать себя в первую очередь в качестве успешного и очень успешного бизнесмена. Он впарил Петру Порошенко американский уголь из Пенсильвании по максимально возможной цене. Причем, качества, которое желало лучшего. Почему бы и ПТРК не поставить такие, что на грани срока эксплуатации. Тем более, что продлевать сроки эксплуатации вооружений в одностороннем волевом порядке – это давнее ноу-хау Украины, изобретенное ею вместе с обретением незалежности.

Помните, как лихо Украина сбила Ту-154, следовавшего из Израиля, во время учений ПВО? Они тогда как раз продлили срок эксплуатации тем ракетам, чтобы не платить москалям. А как ракета «Точка» развалила сверху донизу целый подъезд в Броварах, вместо того, чтобы лететь после учебного пуска на полигон? Хорошо, стреляли болванкой вместо боеголовки. Тоже ведь после волевого продления эксплуатации дело было. Тоже в соответствии с уже историческим украинским модус операнди.

Или возьмем последний случай, когда на учениях разорвало изобретенный на Украине в последние годы миномет «Молот». Несколько солдат погибли, а чуть ли не десяток бойцов ВСУ отправились с ранениями разной степени тяжести по госпиталям. И Порошенко тут же запретил стрелять из «Молота». Но … только на учениях запретил. А на Донбассе можно. Там так и так условия боевых действий, всегда можно на «сепаров» списать или на «агрессию России».

- На сегодняшний день альтернатив минометам «Молот» у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ, - заявил после инцидента генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин в эфире телеканала «112 Украина». А не стрелять не пробовали? Смотришь, и были бы живы. Кстати говоря, нештатное срабатывание маршевых двигателей у ПТРК или гранатометов самых разных конструкций – не самая большая неожиданность.

Помню, как в Горловке совсем молодой парнишка-ополченец из местных смущался, что подбил два украинских танка тремя ракетами, позаимствованными со складов ВСУ. Потому что вторая сработала нештатно и лежала от него буквально в нескольких метрах, пока он нащупал третью, готовил ее к стрельбе и целился. В таких случаях принято стремительно сматываться подальше, но танк стрелял по городу по домам, а позиция, как сказал тот парень, была очень хорошая.

Так что, вполне возможно, что «Джавелины» и впрямь хорошие, а не «ветеранистые». А может, речь идет об операции прикрытия уже совершенной продаже ПТРК. Помнится, собеседники того разговора, объявленного фейком, (один из них, кстати, профиль того самого «отца «Молота» Сергей Пашинский) как раз обсуждали в качестве «заметания следов» вариант объявить ПТРК неисправными, требующими ремонта и т.д.

А, может, и в самом деле, на Украину поставили некондицию. В страну-некондицию товар-некондицию. Потому что на Украине может быть все, что угодно. И этим никого не увидишь.

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