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Кризисы, усилия и предостережения. Лавров провел переговоры с главой МИД Иордании

19 февраля 2020, 22:54  •  20 • Политика

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил двустороннюю повестку и международные проблемы с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Ориентированные на результат полезные и конкретные переговоры - так охарактеризовал встречу глава МИД РФ.

Как и ожидалось, основными темами стали положение дел в Сирии, проблематика возвращения беженцев, перспективы решения палестино-израильского вопроса, а также инициативы по ливийскому урегулированию. Министры в очередной раз подтвердили схожесть позиций.

В свете последних заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о возможной военной операции в Идлибе глава МИД РФ подробно рассказал о состоявшихся в Москве консультациях с турецкой делегацией и объяснил, почему у него создается впечатление, что многие представители Запада не помнят, о чем изначально договаривались лидеры России и Турции.

Пора жить в мире

Разрешение кризиса в Сирии имеет большое значение как для региона, так и для мира, в чем уверены и в Аммане, и в Москве. Особое внимание на встрече стороны уделили именно сирийскому урегулированию, в первую очередь созданию условий для возвращения беженцев.

Сегодня в Иордании проживает около 1,5 млн сирийских беженцев. "Мы для них делаем все возможное, они находятся у своих друзей, - отметил ас-Сафади. - Тем не менее этот вопрос надо решать: кризис очень затянулся, он принес много бед, пора дать сирийскому народу возможность жить в мире и безопасности".

Лавров же напомнил о созданном несколько лет назад в Аммане российско-иорданском оперативном штабе. С его помощью, подчеркнул министр, удается "достигать пока не очень крупных, но реальных успехов". "К работе центра подключаются представители ООН и США, мы активно призываем всех зарубежных партнеров наладить плотную координацию, снять политические и любые иные искусственные препятствия в вопросах оказания гуманитарной помощи для сирийского гражданского населения", - отметил он.

Глава МИД РФ приветствовал инициативы Иордании по восстановлению гражданской инфраструктуры на юге Сирии, подтвердив готовность Москвы поддержать эти проекты.

Избегая "пучины конфликта"

В свете обнародованной недавно США "сделки века" тема ближневосточного урегулирования, существующая уже не одно десятилетие, вновь привлекла внимание международного сообщества. Обсудили ее и участники встречи.

Россия и Иордания предостерегают от любых односторонних шагов со стороны Израиля, нацеленных на то, чтобы навязать ситуацию как свершившийся факт. Как подчеркнул ас-Сафади, в противном случае "регион погрузится в еще более опасную пучину кризиса".

Лавров добавил, что для решения любой проблемы необходим диалог всех сторон. Как отметил глава МИД РФ, повышенное внимание к "сделке века" привело к тому, что палестинская проблема "немедленно вышла на передний план мировой политики, хотя до недавнего времени была в загоне". Министр призвал воспользоваться этим вниманием и постараться "мобилизовать мировое сообщество для содействия нахождению решения, которое будет приемлемо для обеих сторон".

Призывая к диалогу

Необходимость избегать внешнего вмешательства во внутренние дела актуальна и для усилий по ливийскому урегулированию, уверены главы МИД РФ и Иордании.

По словам Лаврова, все те, "кто так или иначе влияет на те или иные силы в Ливии, должны стимулировать их к тому, чтобы они сели за стол переговоров". "Первые шаги в этом направлении были сделаны. Но сейчас снова возникают дополнительные трудности", - признал он.

Ас-Сафади в свою очередь отметил вклад Москвы, напомнив о январских переговорах под эгидой МИД и Минобороны РФ и Турции с участием командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа.

Без новых требований

Еще не успели закончиться переговоры Лаврова и ас-Сафади, а Эрдоган заявил о готовности Турции задействовать всю боевую мощь в случае военной операции в Идлибе. Выступая в парламенте, он выразил мнение, что консультации с Россией "не принесли желаемых результатов", так как стороны "еще далеки от достижения соглашения".

Комментируя эти заявления, глава МИД РФ обратил внимание на то, что в ходе консультаций Москва не выдвигала Анкаре новых требований, а лишь указала на необходимость выполнить все то, о чем условились лидеры двух стран.

Лавров подчеркнул, что никто и никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне деэскалации, а действия сирийской армии - это лишь ответ на неприемлемые провокации. "Мы их [сирийцев] в этом поддерживаем, - констатировал министр. - Террористы и сотрудничающие с ними боевики сами не хотят отодвигаться от внешнего периметра зоны деэскалации и продолжают свои провокационные действия. Естественно, их отодвигают с тем, чтобы они были максимально удалены от тех объектов, по которым они хотят наносить удары".

Отвечая на уточняющий вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана, которая, как сообщили в Анкаре, может пройти в ближайшие дни, Лавров сказал, что РФ готова работать с Турцией по ситуации в Идлибе на любом уровне, в том числе на высшем. "Но пока конкретных указаний на то, что готовится встреча президентов, я не видел", - добавил министр.

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