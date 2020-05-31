Кризисный шторм пандемии станет идеальным благодаря грядущей торговой войне США и Китая

Если у вас с банковского счёта украли все деньги, жена попала в больницу, а тёща – на кладбище, в то время как дети связались с дурной компанией и сутками пропадают на улице, знайте, что в вашей семье наступил идеальный шторм. «Идеальный шторм» в экономике – это когда совпадают сразу несколько причин, которые должны опрокинуть экономику в кризис. Так вот, в мире сейчас бушует как раз он – «идеальный шторм». Идеальнее просто и быть не может.

Сюжет: Коронавирус

Осенью позапрошлого года в экспертном сообществе смаковали прогноз заокеанского экономиста Нуриэля Рубини – об «идеальном шторме» в мировой экономике, который вот-вот разразится и всех разом потопит. Идею обсуждали как увлекательную теорию, едва ли при этом кому-то приходило в голову, что предсказание Рубини совсем скоро обратится жестокой реальностью. А ведь он оказался прав: этой весной начался глобальный коллапс. Говорят, нет пророка в своём отечестве, но в нашем он был, просто его не услышали. «Прогноз Рубини слишком оптимистичен, – уверял глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. – Волна глобального экономического кризиса вполне возможна в 2020 году».

Ослабевают так называемые товарные валюты – наш рубль и индийская рупия. А это, объяснял эксперт, верный признак того, что экономики «накопили множество внутренних проблем, связанных со слабостью спроса и с недостаточностью использованных кредитных механизмов стимулирования спроса». И если при этом лопнет пузырь китайской экономики, сокращение производства и потребления повлечёт за собой глобальный экономический спад.

А ведь за океаном имеется свой надутый пузырь – фондовый рынок США. «Уровень его вздутия просто фантастический, – предупреждал Колташов. – Никогда в истории не было таких пузырей. И если он лопнет, это может вызвать падение мировых цен на нефть и фондовых рынков и фактически выпустить кризис на поверхность». И тогда прилетит «чёрный лебедь» – так американцы называют внезапные глобальные явления, полностью меняющие ход истории. Хотя у нас и свой похожий термин имеется, ёмкий. Правда, непечатный, созвучный с названием северного пушного зверька.

Так вот ты какой, полный песец

Оглянитесь вокруг – видите чёрного лебедя? Нет? А он есть. Приглядимся вместе. Незадолго до начала пандемии обрушились цены на нефть. Одновременно в отношениях США и Китая стала нарастать напряжённость. И нарастала она до критической точки – пока Пекин не посулил отказаться от доллара в международных расчётах. Велась настоящая торговая война. Две стороны выставляли друг другу новые барьеры по импорту товаров на невероятные суммы. США и Китай даже не прикрывались фиговым листом необходимости помощи отдельным отраслям, а назвали общие суммы ограничений ввоза товаров. Но в Вашингтоне вроде бы сдали назад, так, во всяком случае, показалось. И тут началась пандемия. Таким образом, кризис вновь стал разрастаться – как бы сам собой. Спрос упал окончательно, вместе с уровнем потребления. Началась череда банкротств – крупных и мелких. Люди стали терять заработки и рабочие места. И продолжают терять. А где-то рядом десятками тысяч умирают больные коронавирусом. И хотя конец пандемии вроде бы виден, учёные предупреждают: рано радоваться, впереди вторая волна!

Это, так сказать, глобальный вид из окна. А из нашего карантинного окошка видно кормилицу-нефть по 30 долларов, хотя ещё недавно она стоила вдвое, если не втрое, дороже, доллар по 70 рублей и выше плюс те же банкротства и сокращения, вызванные пандемией. Одно только и радует: Америке сейчас не до нас. Там заняты Китаем. Трамп обещает спросить с него по полной за пандемию и заставить выплатить компенсации. А это – сотни миллиардов долларов, под стать контрибуциям от проигранной войны. Однако Китай войны не проигрывал, а значит, Пекин Вашингтону покажет шиш. Но помимо прямых претензий Трамп решил помочь отстоять демократию в Гонконге, намереваясь накидать Китаю змей за шиворот. Как вы думаете, проглотит ли в этот раз Поднебесная такой подарок или снова начнёт торговую войну?

Коль так, стороны конфликта продолжат вводить друг против друга всё новые санкции. На миллиарды долларов, на великое множество товаров. Экспортёры по обе стороны океана, таким образом, схлопнутся вместе со своим ещё вчера сверхприбыльным бизнесом, а вместе с ними накроет и компании, собиравшие продукт из завозимых деталей. То есть даже те немногие компании, которые чудом выжили в кризис, смоет девятый вал «идеального шторма». И тогда китайцы, которым до кучи шьют дело за намеренное распространение неизлечимой смертельной заразы, могут пойти ва-банк.

Даже те немногие компании, которые чудом выжили в кризис, смоет девятый вал «идеального шторма». И тогда китайцы, которым до кучи шьют дело за намеренное распространение неизлечимой смертельной заразы, могут пойти ва-банк

Похоже, уже пошли. Протесты в Гонконге теперь не просто жёстко подавляют – в Пекине вот-вот примут закон, по которому за организацию протестных выступлений можно схлопотать высшую меру, а за участие – надолго угодить за решётку. А в Вашингтоне решили идти по нарастающей. Уличные протесты в Китае там намерены и дальше подогревать, для начала объявив, что Гонконг – не Китай. Сепаратистам теперь карты в руки, а на Гонконг уже поглядывают недовольные уйгуры и жители Тибета, готовые двинуться вслед за Сянганом. Потому может статься, что уже завтра в Пекине решат, что им нечего терять. И тогда за жёстким подавлением протестов последует изъятие китайского золотого запаса из иностранных хранилищ (а ещё не факт, что золото отдадут, ведь ходят слухи, что хранилища Федеральной резервной системы США (ФРС) давно опустошены – мы написали об этом 10 лет назад и за это время наши публикации никто так и не оспорил).

Пекин наверняка может пойти ещё дальше – угроза отказаться от доллара в международных операциях и продать все облигации ФРС уже неоднократно озвучивалась на самом высоком уровне. А если всё это китайцы сделают разом? Не смоет ли тогда «идеальным штормом» Америку вместе с сотней тысяч жертв пандемии, расовой войной (в Миннесоте надысь уже началось, и теперь там во всём обвиняют китайцев, мол, это они раздули волну протестов) и невиданными предвыборными битвами Трампа и Байдена? А заодно и вместе с долларом – ведь если Поднебесная поставит условие расчёта только в юанях, даже при нынешнем товарообороте китайская валюта заметно потяжелеет.

Протесты в Гонконге теперь не просто жёстко подавляют – в Пекине вот-вот примут закон, по которому за организацию протестных выступлений можно схлопотать высшую меру, а за участие – надолго угодить за решётку (фото: Zuma/ТАСС)

Трамп заигрался в войнушку и проглядел войну?

Тридцать лет назад Америка не без помощи арабских партнёров устроила «идеальный шторм» одной сверхдержаве. Обрушили цены на нефть, обесценили рубль, подожгли национальные окраины и усугубили ситуацию в Афганистане. Тем самым подхлестнули протестные настроения, а затем и уличные выступления. В результате созданного управляемого хаоса рухнула большая страна. Кто сказал, что всё это нельзя повторить применительно к другой сверхдержаве? Тем паче что руку американцы изрядно набили, устраивая «цветные революции» по всему белу свету. Чаще успешно. Это, конечно, не военная победа, но тоже надолго выбивает страны из колеи, иногда на 10 и более лет. За примером далеко ходить не надо, он у нас под носом – Украина. А ведь были ещё Молдавия, Киргизия, Грузия и Армения. Вот в Белоруссии и в России пока не вышло, хотя были попытки, но лиха беда начало. В Китае, кстати, американцы тоже пытались раскачивать ситуацию – помните «жасминовую революцию» 2011 года и «революцию зонтиков» пятилетней давности в Гонконге? Но тогда не было пандемии коронавируса и торговой войны с США. Китайская экономика пёрла вперёд как раскочегаренный паровоз, сметая всё на своём пути. Попробуй останови! Но теперь совершенно иная ситуация. А если у американцев выгорит в Гонконге, то запылать могут и другие провинции. Тибет – это ещё полбеды, но вот если уйгуры взбунтуются – пиши пропало. Китаю придётся повторить путь Индии, от которой откололся Пакистан. Отколовшаяся «Уйгурия» нанесёт Поднебесной незаживающую и постоянно кровоточащую рану, как Джамму и Кашмир в Индии.

Наверняка американцы не смогут побороть искушения воспользоваться пандемией и вызванным ею кризисом, чтобы проверить китайскую «одну страну с двумя системами» на прочность. Не пройдут китайцы проверку – система будет демонтирована. По примеру СССР. Трампу это как раз на руку – под президентские выборы. Его однопартиец Рональд Рейган в середине 80-х смог переизбраться, возглавив крестовый поход за демократию против советской «империи зла». Трамп может воспользоваться тем же сценарием, только его «империей зла» объявят Китай. Рискнёт он так поступить или нет – вот в чём вопрос. Ведь, как мы уже написали выше, и в Америке далеко не лучшая ситуация. Подтасовка статистики о заболевших и умерших от ковида, отказ от карантинных мер, повлёкший распространение заразы, – в гроб надежд Трампа на переизбрание каждый день забивают всё новые и новые гвозди. Вначале Трамп, кажется, лишь пытался пугать китайцев маленькой победоносной войной с ними, явно не осознавая масштаба последствий. Но нынче эта идея надуманной войны оборачивается реальным желанием Трампа проучить Китай как следует. Нет, теперь он не шутит, теперь всё серьёзно – серьёзнее некуда. Выдержит ли мировая экономика, и без того затурканная до полусмерти в волнах «идеального шторма», торговую войну двух сверхдержав? Или лежать ей годами на дне, без всякой надежды на восстановление, пока наверху свирепствует пандемия?

Угроза отказаться от доллара в международных операциях и продать все облигации ФРС неоднократно озвучивалась Пекином на самом высоком уровне. А если всё это китайцы сделают разом? Не смоет ли тогда «идеальным штормом» Америку?

Следует вот ещё что понимать. Объявляя войну «империи зла», Рейган с Бжезинским оценивали все последствия принимаемых ими решений, так сказать, комплексно. Так в политике принято, и так действовали все предшественники Трампа, до Обамы включительно. Но не Трамп! А потому, что Трамп в первую очередь бизнесмен, а не политик. У бизнесменов принято рисковать безоглядно, у политиков – только с оглядкой. Трижды подумать и 10 раз всё обсудить с экспертами. Бизнесмена не испугаешь тем, что последствия принятых им решений могут быть ужасны. Привычное дело! А то, что сотни миллионов людей по обе стороны океана вынуждены будут годами тонуть в волнах взаимной ненависти и дурацких запретительных мер и законов, Трампа едва ли волнует.

Вот и эксперты убеждены: прямого военного конфликта у США и Китая не возникнет. Однако ситуация в Гонконге «может спровоцировать внутрикитайский конфликт, к которому присоединятся Соединённые Штаты» – так считает китаист Александр Ломанов, замдиректора ИМЭМО РАН по научной работе. Самое драматическое, что Пекину придётся делать вид, что конфликт вовсе не международный, а внутренний. Иначе есть риск, что в противостояние на стороне США вмешаются Япония и Южная Корея. А при таком раскладе китайцам будет непросто – ведь у них практически нет союзников. Кроме нас.

Но помимо прямых претензий Трамп решил помочь отстоять демократию в Гонконге, намереваясь накидать Китаю змей за шиворот (фото: EPA/ТАСС)

Конкретно

Задача «цветной революции» в Гонконге – взбудоражить окраины. Они должны тлеть, поджаривая Пекин на медленном огне. Советский Союз тоже поджаривали аналогичным способом – на тлеющих углях афганского пожара, Сумгаита, Тбилиси и Вильнюса.

Смысл таких мер – добиться дестабилизации, но не глобальной. «Оранжевая революция» 2004 года на Украине, взбудоражившая одновременно запад и восток страны, задумывалась именно так. Леонид Кучма был слишком самостоятельным политиком и играл в многовекторность вопреки воле Запада – и возле него разожгли два костерка. Правда, в 2014-м те, кто следил за костром, слегка зазевались, и вышло пожарище, которое до сих пор так и не потушили и в котором может сгореть украинская государственность.

Ещё один классический пример такого подхода – «арабская весна». Цель этого множества «цветных революций» заключалась в том, чтобы подпекало у тех, кто рискнёт посягнуть на Израиль. В большом пожаре американцы заинтересованы не были, потому-то и позволили египетским военным снести заигравшегося в революционные перемены «брата-мусульманина» Мухаммеда Мурси. Зато у многочисленных мусульманских «врагов Израиля» подпекает с боков до сих пор – чего, собственно, и добивались.

Гонконг в качестве горячей точки нынче выбран не даром. Ведь что такое Гонконг? Это не только живой пример одной страны с двумя разными укладами – социалистическим и капиталистическим. До недавнего времени для состоятельных китайцев это был местечковый офшор для защиты капиталов и реинвестирования средств в материковый Китай. Надёжный сейф из железа. И вот этот сейф американцы берут и ставят на горячие угли. Сгореть не сгорит, но и открыть его сложно – горячо! А эксперты ещё удивлялись, почему не начали с Тайваня. Или с Тибета. Или с «Уйгурии». Да потому, что боль от этих регионов не дойдёт до Пекина. Богатым китайцам от Тайваня с Тибетом не больно, им и дела нет до провинций или отколовшихся непризнанных кусков. А тлеющий Гонконг для них – ежедневная нестерпимая боль. Которой они при случае поделятся с властью. Хотя есть вероятность, что китайцы могут запалить аналогичные костерки за океаном – в своих многочисленных чайна-таунах. Вот тогда Трампу мало не покажется.