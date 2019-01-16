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Кризисное управление для дипломатов: В Академии МИД рассказали о тренировке послов на случай ЧС
16 января 2019, 21:24 • 55 • Политика
В Дипломатической академии МИД России заявили, что послы и другие сотрудники министерства иностранных дел проходят специальный инструктаж по кризисному управлению и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, что ранее СКР возбудил уголовное делопроизводства по факту нескольких нападений на дипломатических сотрудников посольства России в Киеве. Речь идет об эпизоде, когда директору Российского центра науки и культуры Константину Воробьеву плеснули в лицо зеленкой, а также о поджоге машины с дипломатическими номерами неподалеку от здания посольства.
Хоть нападения произошли еще в 2018 году, прежде чем открыть дело следователи приняли решение перепроверить имеющуюся информацию и собрать дополнительные сведения. Потому дело по части 1 и части 2 статьи 60 УК (нападение на транспортное средство лица, пользующегося международной защитой, и транспортное средство такого лица) было заведено только сейчас.
Сами российские дипломаты проходят специальную подготовку на случай подобных кризисных ситуаций.
"Общая подготовка дипкорпуса проходит у нас в Дипакадемии. Есть специальные программы для сотрудников Министерства иностранных дел Российской Федерации, выезжающих за рубеж, в частности кризисное управление или поведение в загранучреждениях в кризисных ситуациях", — рассказал заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма.
К этому он добавил: "...в каждом посольстве есть своя инструкция на период чрезвычайных ситуаций: как реагировать послу, какие действия могут осуществляться, как реагировать на провокации. Соответственно, есть две подготовки: перед выездом и уже на месте".
Обо всем этом сообщает НСН.
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