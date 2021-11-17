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Кризисно в центре: как живут беженцы после попытки прорваться в Польшу

17 ноября 2021, 23:25  •  119 • Политика
Ситуация на границе Польши и Белоруссии приобретает новый статус-кво. Накануне в попытке прорваться в Европу силой мигранты попали под слезоточивый газ и водометы польских правоохранителей. После этого многие решились на то, чтобы разместиться во временном центре неподалеку от границы. Порядка тысячи человек остаются на улице, но и они теперь склоняются к тому, чтобы покинуть свои позиции. Тем временем Евросоюз начал прямой диалог с президентом Республики Беларусь (РБ) Александром Лукашенко. На фоне этого идет организация первых вывозных рейсов беженцев в Ирак.

Три точки на границе

К 17 ноября в лагере беженцев у белорусско-польского погранперехода Брузги–Кузница произошли изменения. Теперь несколько тысяч мигрантов обитают сразу в трех точках: в старом лесном лагере, непосредственно у пограничного пункта и в центре временного размещения. Не последнюю роль в этом сыграл недавний штурм польских заграждений, самый массовый и агрессивный за последние дни. Польские силовики в ответ применили против мигрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
После этого белорусские власти предложили своим гостям переместиться в транспортно-логистический центр. Он находится в 15 минутах ходьбы от границы и представляет собой большой павильон, предназначенный для хранения грузов. Половину его расчистили, подвезли туда матрасы и одеяла, установили полевую кухню, периодически распределяя гуманитарную помощь. Около тысячи мигрантов этой возможностью воспользовались и, похоже, не пожалели: в тепле и относительной сытости народ здесь выглядит гораздо бодрее.
Другое дело те, кто минувшую ночь провел на улице. Один из уже знакомых нам беженцев — 19-летний Мухаммед, который до этого помогал журналистам с переводом, — остался в том месте, где ранее проходил штурм. Вместо легкой куртки теперь на нем нечто похожее на тулуп. Он говорит, что многие из тех, кто не ушел, теперь об этом жалеют; люди хотят попасть в логистический центр, но их туда не пускают. Как пояснили «Известиям» на месте, это связано с тем, что павильон переполнен, и теперь городские власти работают над тем, чтобы найти пространство для всех желающих. Точных сроков, когда это произойдет, нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
У границы, где в 20 шагах дежурят несколько десятков польских правоохранителей, беженцы по обыкновению жгут костры и, сидя у них, чего-то ждут; дети катаются колбаской с пригорков, бегают и смеются. Вдруг среди беженцев начинается какое-то движение: они быстро и решительно перемещаются к заграждению. На это оперативно реагируют поляки: готовясь к очередному прорыву, они кучкуются по ту сторону забора. Но атаковать границу беженцы не собираются: они встают на колени, что-то кричат и хлопают в ладоши. «Просят прощения за вчерашний набег», — поясняет Мухаммед, напомнив нам события недельной давности. Тогда беженцы, тоже после попытки прорваться силой, записывали для Европы видеоизвинения.
Если пройти по дороге налево, то можно оказаться в лесу — в старом лагере, где мигранты провели всю предыдущую неделю. Оттуда мужчины таскают огромные бревна. Мы идем туда. В старом лагере остались брошенные шалаши и навесы, в редких местах видны курящиеся костры. Мы проходим в дальний конец поселения. На всякий случай в этот раз взяли с собой небольшой пакет с едой, чтобы отдать его тем, кто просил нас помочь. В пакете бублики, каша быстрого приготовления, сухари, растворимый кофе и мармелад. К нам подходит большая семья из десяти человек. Они практически не говорят по-английски, и мы объясняемся простыми словами и жестами.
Женщины с маленькими детьми на руках, не зная, что лежит в пакете, просят еду для них. На вопрос, почему они не отправляются в логистический центр, где есть и пища, и тепло, говорят: «Оттуда нас депортируют обратно в Ирак». На вопрос, что помешает депортировать их из лесного лагеря, ответа нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
По какому-то сочетанию звуков семья решает, что мы из Канады.
«О, Канада, Джастин Трюдо — хорошо», — говорят, поднимая большие пальцы вверх.
И продолжают: «Ангела Меркель — очень хорошо. Владимир Путин — очень хорошо. Польша и Ирак — нехорошо».
Тут один из мужчин замечает в просвет, что в нашем пакете что-то съедобное, и робко просит поделиться. В этот момент мы колеблемся — ведь еда лишь отсрочит их отъезд в центр размещения. Но отказать здесь было бы неправильно (да и не такой уж там большой объем помощи). Мы передаем пакет. Одна из матерей с радостью достает оттуда упаковки мармеладных мишек и по очереди вручает их малышам.

Кто куда

Многие из тех, с кем мы общались в лагере, говорят, что были бы готовы вернуться в Минск, и спрашивают, могут ли они подать там заявку на убежище. «Подать-то они могут — этого права у них никто не отбирает», — говорят сотрудники центра, при этом не отвечая, есть ли у мигрантов шанс это убежище получить.
Скорее всего, их ждет возвращение домой. Как рассказали в МИД Ирака, ведомство зарегистрировало уже более 300 обращений своих граждан, которые находятся на границе и хотели бы улететь на родину. Первый вывозной рейс из Минска в Багдад запланирован на 18 ноября.
Параллельно с этим продолжается запущенный в минувшее воскресенье диалог между Евросоюзом и руководством РБ. После того как европейские страны не признали итоги белорусских президентских выборов 2020 года, это их первый прямой разговор. По оценке министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, Александр Лукашенко «хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]», и именно с этой целью использует миграционный кризис.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Руководство республики, в свою очередь, все обвинения в свой адрес на этот счет отвергает. И обсуждает обострение на границе с и.о. канцлера ФРГ. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Александр Лукашенко и Ангела Меркель «пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов», и договорились о том, что «проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».
Хотя в Берлине не готовы признавать Александра Лукашенко лидером страны.
«Для того чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают», — пояснил 17 ноября представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
Пока судьба мигрантов окончательно не решена, первостепенная задача — предоставить им больше гуманитарной помощи. До нынешней поры их поддерживали в основном белорусские власти и организации; теперь же о намерении помочь объявил Европейский союз: как говорится в заявлении Еврокомиссии, на это она выделит €700 тыс. — из них €200 тыс. пойдут через Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца, а €500 тыс. — через другие международные гуманитарные организации.
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