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Стороны должны договорить о постановочной деэскалации

Международная кризисная группа (IGG) встревожена наращиванием военных сил России около Украины. На этом фоне организация предложила Москве, Вашингтону и коллективному Брюсселю заключить "осторожное" соглашение, в котором бы прописали "постановочную деэскалацию".

В соглашение, как считает IGG, нужно указать отказ от военных действий, которые вторая сторона может воспринять как провокацию. Ученые организации полагают, что такая договоренность положит конец "провокационным военным учениям" и даст возможность начать мирные переговоры.

IGG также озвучила меры, на которые могла бы пойти Россия, чтобы снизить градус напряженности. Так, Москве предлагается отвести войска от границ с соседкой, а также демонтировать в этой части страны инфраструктуру. Запад же должен пообещать, что снизит число военных учений в Черном и Балтийском морях. США и Европа, по мнению экспертов кризисной группы, также должны перестать так часто и громко говорить о вступлении Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

Также стороны должны согласиться с ограничением действий военных в очагах нестабильности на территории Европы, пишет RT со ссылкой на документ.

Любопытно, что IGG не предлагает присоединиться к соглашению Украине и не выставляет ей требования по снижению напряженности.

Уже больше месяца Запад и Украина трубят о том, что Россия готовится напасть на последнюю. Якобы ради этого РФ стянула армию к границе с Незалежной. В Москве не раз говорили о том, что не собираются никуда вторгаться, а перемещения войск внутри страны – дело исключительно самой этой страны.

Во время последнего разговора президент РФ Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену зафиксировать на бумаге гарантии безопасности, что ограничило бы продвижение НАТО на восток. Однако на Западе пока медлят.