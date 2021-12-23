Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей по...
Главная / Политика

Кризисная группа предложила России, Европе и США заключить особое соглашение из-за Украины

23 декабря 2021, 10:40  •  155 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стороны должны договорить о постановочной деэскалации
Международная кризисная группа (IGG) встревожена наращиванием военных сил России около Украины. На этом фоне организация предложила Москве, Вашингтону и коллективному Брюсселю заключить "осторожное" соглашение, в котором бы прописали "постановочную деэскалацию".
В соглашение, как считает IGG, нужно указать отказ от военных действий, которые вторая сторона может воспринять как провокацию. Ученые организации полагают, что такая договоренность положит конец "провокационным военным учениям" и даст возможность начать мирные переговоры. 
IGG также озвучила меры, на которые могла бы пойти Россия, чтобы снизить градус напряженности. Так, Москве предлагается отвести войска от границ с соседкой, а также демонтировать в этой части страны инфраструктуру. Запад же должен пообещать, что снизит число военных учений в Черном и Балтийском морях. США и Европа, по мнению экспертов кризисной группы, также должны перестать так часто и громко говорить о вступлении Украины и Грузии в Североатлантический альянс. 
Также стороны должны согласиться с ограничением действий военных в очагах нестабильности на территории Европы, пишет RT со ссылкой на документ. 
Любопытно, что IGG не предлагает присоединиться к соглашению Украине и не выставляет ей требования по снижению напряженности. 
Уже больше месяца Запад и Украина трубят о том, что Россия готовится напасть на последнюю. Якобы ради этого РФ стянула армию к границе с Незалежной. В Москве не раз говорили о том, что не собираются никуда вторгаться, а перемещения войск внутри страны – дело исключительно самой этой страны. 
Во время последнего разговора президент РФ Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену зафиксировать на бумаге гарантии безопасности, что ограничило бы продвижение НАТО на восток. Однако на Западе пока медлят. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



155
Источник
Похожие новости
23 декабря 2021, 01:20
Песков прокомментировал участие Цимбалюка в пресс-конференции Путина
23 декабря 2021, 03:05
В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"
23 декабря 2021, 00:45
Мир замер. Русские правила игры против ковбойской реальности
23 декабря 2021, 06:35
Экс-глава СБУ поставил ультиматум России, США и НАТО
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
23 декабря 2021, 04:50
"Нет - есть - мы оба". Истеричный смех Зеленского после вопроса о Путине объяснила Скабеева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
17 декабря 2021, 06:30
В НАТО поставили России двойной ультиматум
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
20 декабря 2021, 21:25
Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.