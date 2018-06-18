«Кризис жанра»: в Крыму отреагировали на продление санкций ЕС в отношении региона

В Крыму не удивлены решением Евросоюза о продлении санкций в отношении полуострова. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что в ЕС и других странах мира всё больше политиков осознают бесперспективность ограничительных мер. Показателен пример Италии: в июне премьер-министр страны Джузеппе Конте подчеркнул, что Рим заинтересован в отмене санкций и налаживании контактов с РФ. Опрошенные эксперты полагают, что рано или поздно отношение европейцев к российскому Крыму изменится.

В Крыму прокомментировали продление санкций Евросоюза в отношении полуострова. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара пояснил RT, что жители этого региона не удивлены решением Брюсселя, но считают его нелогичным.

«Продление санкций Евросоюза относительно Республики Крым и города Севастополя, безусловно, не является для нас неожиданностью. Это продолжение той системной политики в отношении нашего полуострова, которая вызывает полное недоумение, поскольку все те вещи, которые они связывают с санкциями, на самом деле противоречат действительности.

Крым живёт под санкциями более четырёх лет. В целом они ограничивают развитие территории, но экономически и инфраструктурно регион совершенствуется по сравнению с тем, что было там ещё пару лет назад», — пояснил в разговоре с RT Ганжара.

При этом он отметил, что, несмотря на решение Брюсселя, некоторые страны в Европе и за её пределами уже начали задумываться о возможности пересмотра позиции по Крыму.

«Отрадно слышать всё больше людей в ЕС, которые говорят, что готовы принимать вопрос о принадлежности Крыма, отмены и антикрымских, и антироссийских санкций. В частности, последнее заявление итальянских политиков в этом отношении является позитивным сигналом. И мы знаем, что в Австрии, во Франции и в других европейских странах звучит такая же позиция», — заключил Ганжара.

Напомним, после того как в июне в Италии было сформировано новое правительство, его глава Джузеппе Конте выступил с заявлениями о необходимости отмены санкций против Крыма, которые вредят не только экономике Европы, но и жителям этого региона.

Более того, ранее, по некоторым данным, похожее мнение высказал и президент США Дональд Трамп на саммите G7 за обедом. Кроме того, он спросил своих европейских коллег, почему в вопросе принадлежности Крыма они поддерживают сторону Украины, ведь все жители региона говорят по-русски, а значит, он российский.

Президент США Дональд Трамп

© Leah Millis / Reuters

«Время придёт»

В Крыму считают, что рано или поздно здравый смысл победит и сторонники отмены санкций смогут убедить своих коллег в бессмысленности ограничительных мер. Такое мнение высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Это кризис жанра, наверное, в Евросоюзе происходит. Там все в своём репертуаре. Но мы верим, что придёт время и у них произойдут изменения в головах — и всё встанет на свои места. А пока в действии замечательная русская поговорка: «Собака лает, а караван идёт». Причём идёт вперёд уверенно», — заявил Фикс РИА Новости.

Пока, по его словам, приверженность санкционной стратегии в Европе свидетельствует о том, что политическая элита западных стран не способна «трезво мыслить и здравомысляще поступать».

Полуостров продолжает развиваться, подчеркнул губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он высказал уверенность в том, что экономика Севастополя сможет набирать обороты, несмотря на европейские антироссийские меры.

«Мы уверены в том, что справимся с задачами развития экономики Севастополя», — сказал Овсянников, отвечая на вопрос, как продление санкций может сказаться на развитии вверенного ему города.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

© Василий Батанов / РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что крымчане не будут поддаваться давлению западных стран.

«Экономика Крыма и Севастополя и мировоззрение жителей регионов уже адаптировались к санкционной жизни. На сегодняшний день санкции стали одной из идеологий сплочённости севастопольцев и крымчан перед агрессивными внешними силами. Чем дольше Запад проводит санкционную политику, тем крепче, что называется, «положит на цемент» не только сплочённость местного населения, но и саму идеологическую политику всей России», — уверен Белик.



Он также сравнил санкционную машину Запада с опасным автомобилем, у которого сломались тормоза, но который рано или поздно всё равно остановится. «Хорошо, если это будет дорожный улавливатель, а не бетонная преграда. Учитывая то, что от опасной машины нужно держаться подальше, мы не будем с ними соревноваться, а благоразумно подождём в стороне», — заключил он.

Санкции в отношении Крыма

В понедельник Совет Евросоюза официально продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя — до 23 июня 2019 года.

Санкции запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

Изначально ограничительные меры в отношении региона были введены в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России. Несмотря на то что решение о воссоединении полуострова с РФ было принято жителями полуострова на референдуме, Украина отрицает результаты голосования.

В России же принадлежность полуострова не вызывает сомнений. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно»: за возвращение в состав РФ проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова (более 90%).