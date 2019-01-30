Кризис в Венесуэле, выборы на Украине и тень войны над Карабахом: Глава Нацразведки устроил Сенату США выпуск новостей

Глава американской Национальной разведки Дэниел Коутс выступил в этот вторник с докладом перед Сенатом США. Во многом его выступление звучало как выпуск актуальных новостей. Коутс обратил внимание на целый ряд животрепещущих вопросов международной повестки, начиная от политического кризиса в Венесуэле и заканчивая выборами на Украине и тенью войны, нависшей над Нагорным Карабахом.

В том, что касается боливарианской республики, Коутс опроверг сообщения о том, что там якобы находятся военные из России или Китая. Пентагон, по его словам, не располагает такими сведениями. Вообще же, отметил директор Нацразведки, его ведомство не ожидает, что действующее правительство страны во главе с президентом Маудро откажется от власти, даже под напором оппозиции.

В Национальной разведке США надеются, что политический кризис в Венесуэле будет урегулирован при поддержке народа страны, тем не менее там готовятся и к альтернативному развитию событий. Директор Коутс уверен, что ключевым фактором в определении будущего страны могут сыграть ее вооруженные силы.

США и Китай, полагает Дэниел Коутс, будут в ближайшей перспективе сотрудничать против США и их союзников. Взаимодействие двух держав будет протекать в военном, экономическом и политическом плане. В рамках различных международных организаций они попытаются стать новым полюсом силы, противопоставив себя Америки и государствам Запада.

Текущий напряженный статус отношений Армении и Азербайджана может привести к конфликту в Нагорном Карабахе. Потенциально, считает Коутс, этот конфликт может стать международным и вовлечь в себя Россию.

Прокомментировал директор Нацразведки США и популярную тему "российского вмешательства". Так, Коутс настоял, что Россия продолжит попытки "подорвать" американскую демократию. Он предвидит, что Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в США.

Что касается выборов 2019 года на Украине, то здесь Коутс позволит себе усомниться в победе действующего лидера страны Петра Порошенко. Он заявил, что не видит сейчас явных фаворитов президентской гонки.