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Кризис в отношениях в Ираном заставляет США отправить на Ближний Восток новый контингент с серьезным вооружением – Reuters
20 июня 2019, 04:39 • 45 • В мире
О дополнительном развертывании нового военного контингента на Ближнем Востоке на фоне кризиса в отношениях с Ираном, в США объявили в понедельник, 17 июня. Как удалось узнать журналистам Reuters у собственных источников в Пентагоне, вместе с тысячью военнослужащих в регион будет направлен батальон с зенитными комплексами Patriot.
Кроме того, на место дислокации будут доставлены пилотируемый самолет-разведчик, а также беспилотники. И это еще не все "силы сдерживания", которые Пентагон собирается разместить на Ближнем Востоке.
При этом, подчеркнули источники в американском оборонном ведомстве, о прямом конфликте с Тегераном речь не идет, усиление проходит в рамках "защиты американских интересов в ближневосточном регионе", пишет Reuters.
Напомним, решение об отправке на Ближний Восток дополнительного военного контингента был принято американскими властями после "атаки" на два танкера в Оманском заливе. Ответственность за этот инцидент Вашингтон сразу возложил на Тегеран.
На прошлой неделе Совбез ООН упрекнул Вашингтон в бездоказательных обвинениях в адрес Ирана, однако в США отказались проводить расследование инцидента и продолжают настаивать на агрессии со стороны Тегерана.
Великобритания поддержала США, выразив мнение, что "хайли лайкли" за нападением стоит Иран. Британская The Sumday Times уже сообщила о приказе Лондона отправить на Ближний Восток сто спецназовцев.
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