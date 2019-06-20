Кризис в отношениях в Ираном заставляет США отправить на Ближний Восток новый контингент с серьезным вооружением – Reuters

Кроме того, на место дислокации будут доставлены пилотируемый самолет-разведчик, а также беспилотники. И это еще не все "силы сдерживания", которые Пентагон собирается разместить на Ближнем Востоке.

При этом, подчеркнули источники в американском оборонном ведомстве, о прямом конфликте с Тегераном речь не идет, усиление проходит в рамках "защиты американских интересов в ближневосточном регионе", пишет Reuters.

Напомним, решение об отправке на Ближний Восток дополнительного военного контингента был принято американскими властями после "атаки" на два танкера в Оманском заливе. Ответственность за этот инцидент Вашингтон сразу возложил на Тегеран.

На прошлой неделе Совбез ООН упрекнул Вашингтон в бездоказательных обвинениях в адрес Ирана, однако в США отказались проводить расследование инцидента и продолжают настаивать на агрессии со стороны Тегерана.

Великобритания поддержала США, выразив мнение, что "хайли лайкли" за нападением стоит Иран. Британская The Sumday Times уже сообщила о приказе Лондона отправить на Ближний Восток сто спецназовцев.