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Кризис в Казахстане — это часть гибридной агрессии против Украины

09 января 2022, 08:40  •  79 • Аналитика
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Подразделения полиции у резиденции президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане. Архивное фото
События в Казахстане имеют все шансы преподнести ряд сюрпризов и для Украины. Наиболее очевидный из них и лежащий практически на поверхности — это углубление энергетического кризиса в стране. Некоторые местные псевдоэксперты очень быстро нашли "руку Москвы" в происходящем в Казахстане. А ожидаемые Украиной неприятности вследствие этих событий служат для значительной части украинских обывателей убойным аргументом, подтверждающим эту экзотическую версию. Ведь в их головах усилиями пропаганды сформировано абсолютно украиноцентричное мироздание.
Украинские власти на казахстанские погромы решили не реагировать вообще никак. Первые дни официальных комментариев не было. И только 5 января МИД Украины разродился сообщением на эту тему, но даже оно касалось не собственно происходящих событий — это были рекомендации гражданам Украины, пребывающим в Казахстане.
Понять украинские власти можно. Хоть они и любят стрелять себе в ногу, но в данном случае высказывания в поддержку происходящего могли стать уж очень болезненными. Во-первых, потому что Украина в определенной степени зависит от поставок энергоносителей из Казахстана. А Казахстан — это не Белоруссия, которая даже после всех сделанных Киевом гадостей продолжает поставки. Там могут и обидеться. Во-вторых, ситуация на самой Украине нынче довольно взрывоопасна. Даже несмотря на тотальную зачистку реальной оппозиции и жесткие политические репрессии, не ровен час, она может взорваться сама собой из-за исчезновения света, газа или, например, хлеба и прочих социально значимых продовольственных товаров. Высказаться же против "народных протестов" в стране — члене ЕврАзЭс и ОДКБ украинские власти не могут по определению, будь участники и организаторы протестов хоть людоедами.
А вот неофициально некоторые высказывания были. Например, глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в социальных сетях: "Похоже, по уровню средней зарплаты и ВВП на душу населения у нас есть шансы догнать и перегнать Казахстан намного раньше, чем предполагалось". Явно намекая на печальные для Казахстана последствия происходящих событий. Что весьма специфично для представителя партии, демонстративно поддерживающей аналогичные события в своей стране. Впрочем, не более специфично, чем поддержка Николом Пашиняном, пришедшим к власти в Армении в результате цветной революции, ввода войск ОДКБ в Казахстан.
"Упоротая" часть украинской публики, включая "соросят" и прочих "грантоедов", бесчинства, разумеется, всячески поддержала. Есть все основания полагать, что негласное участие в раскачивании ситуации в Казахстане приняли и украинские подразделения информационно-психологических операций. А претендующий на вакантное место вождя протестов Мухтар Аблязов не только засветился со своими комментариями на нескольких украинских каналах, включая каналы Рината Ахметова, но и пытается из Киева координировать бунтовщиков.
Однако параллельно стали рождаться и комментарии, связанные с экономическими последствиями происходящего для Украины. В частности, в украинских медиа появилась информация, что в страну не поступает из Казахстана законтрактованный уголь (согласно договору, в течение месяца должно быть поставлено 660 тысяч тонн). Возникли предположения, что связано это с происходящими событиями. Однако украинское Министерство энергетики немедленно эти версии дезавуировало, заявив о блокировке транзита Россией. Между тем РЖД такие утверждения уже неоднократно опровергали, говоря лишь о некоторых проблемах с подвижным составом. Что, кстати, подтверждается и наличием поставок угля из Казахстана на Украину в ноябре (167,4 тысячи тонн) и декабре (184,2 тысячи тонн) прошлого года. Так что версия с полным прекращением поставок из-за происходящих событий выглядит куда реалистичнее. Тем более уже известно, что бунтующая публика перекрывает железнодорожное движение в самой республике.
Но если поставки угля из Казахстана составляют примерно десять процентов в импорте и не более четырех процентов в потреблении на Украине, то вот поставки сжиженного газа оттуда же в конце прошлого года обеспечивали аж треть украинского рынка. Да, того самого сжиженного газа, поднятие цен на который до 120 тенге (7,5 гривны, или 21 рубль) и спровоцировало бунт в Казахстане.
К слову, на Украине это топливо стоит уже почти 20 гривен (55 рублей), и местные "не рабы" спокойно к этому относятся. Несмотря на более низкую, чем в Казахстане, среднюю зарплату, как было указано выше.
И все же на Украине опасаются исчезновения ресурса, обеспечивающего треть местных потребностей в сжиженном газе. Лягушку нужно варить медленно — резкий скачок цен может разорвать шаблоны даже в головах с хорошо промытыми мозгами. Заместить потерю такого объема будет очень непросто. Свои производства Украина за последние годы по большей части успешно уничтожила. Россия с октября 2021-го ограничила поставки сжиженного газа.
К тому же украинская власть, стараясь досадить "агрессору", еще в 2020 году ввела и недавно продлила действие специальной пошлины в размере трех процентов именно на российский сжиженный газ. Еще одной альтернативой могло бы стать топливо белорусского происхождения. Ведь Минск обеспечивает примерно по 40 процентов потребностей местных рынков бензина, дизельного топлива и мазута и является довольно значимым игроком на рынке сжиженного газа. Но нет — белорусы поставляют максимум возможного и нарастить поставки не могут физически.
Выходит, что беспорядки в Казахстане имеют серьезные шансы привести к росту цены на сжиженный газ на украинском рынке до 23-25 гривен (63-69 рублей). Однако ожидать на этом основании бунта вряд ли стоит. Потому что это раньше можно было скакать на майдане, требуя снижения тарифов на "коммуналку" и прочих цен. Теперь же новые власти под чутким руководством западных партнеров напрочь отбивают желание "поскакать" — путем открытия секретных тюрем, использования на полную катушку государственного репрессивного аппарата против инакомыслящих и даже их отстрелов парамилитарными формированиями, современными "эскадронами смерти".

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