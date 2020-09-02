Кризис управления на Украине достиг пика, дальше – полная потеря управляемости страной

Глава НАБУ Артём Сытник задумал арестовать семерых киевских судей. Им вменяли в вину, ни много, ни мало, попытку захвата власти в стране с целью лишить Украину суверенитета. Но оказалось, что детективы бюро не по форме вручили подозрения судьям, и на сторону служителей фемиды, уличённых в попытке захвата власти, встали в Высшем совете правосудия. В свою очередь, глава НАБУ открытым текстом послал подальше президента Украины и Конституционный суд, указавших, что он незаконно занимает свой пост.

Таким образом, Сытник продемонстрировал, что ему не указ ни Конституционный суд – высшая украинская инстанция, ни президент страны – высшее должностное лицо. В свою очередь, столичные судьи демонстрируют Сытнику свои кукиши – попробуй, арестуй нас, если сможешь! Теперь выясняется, что демарш Сытника против судей во главе с Павлом Вовком, поддержала генпрокурор Ирина Венедиктова – таким образом, служители правосудия продемонстрировали свои фигуры из трёх пальцев и ей заодно.

Депутат Рады Гео Лерос обвинил Зеленского и его главу администрации Ермака чуть ли не в пособничестве "российскому агрессору", и президент ответил ему в том духе, что с предателями он не желает общаться. Так и хочется воскликнуть сакраментальное – девочки, не ссорьтесь! Но они, похоже, и не думали ссориться. После такого демарша, какой устроил в Раде Лерос (настоящее имя – Геворг Курехян), логичным было бы сдать депутатский мандат. Да не тут-то было! Если бы Лерос поступил так, фракция лишила бы его депутатского мандата, ведь он шёл на выборах в списочном составе, а не по мажоритарному округу. А вот если решение об исключении из фракции принимает её глава, как это было в описываемом случае, то из фракции-то Лероса исключают, но депутатский мандат у него остаётся! Тем не менее, демарш Лероса продемонстрировал, что даже заединщики из президентской фракции не могут вместе ужиться. И то, что, при этом, президентские депутаты вовсе не намерены соблюдать фракционную дисциплину.

Мы уже писали, что в схватке за власть на Украине сошлись бывшие соратники глава СБУ Иван Баканов, глава президентской администрации Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Параллельно рвут друг дружку на части, деля сферы влияния, олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, бывший и нынешний кукловоды Зеленского. Ощущение при этом такое, что страной никто всерьёз не управляет – страна летит в тартарары без руля и ветрил.