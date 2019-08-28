Кризис трёх Б – Британия, Борис, Brexit

Автор:

Латышев Сергей

Британский премьер Борис Джонсон взорвал политическую бомбу, предприняв попытку узурпации власти. В страхе перед вотумом недоверия, который сорвёт его пугающие многих в Британии планы по жёсткому разрыву с Евросоюзом 31 октября, глава правительства приостановил работу парламента, у которого 3 сентября заканчиваются летние каникулы, – с 9 сентября по 14 октября.

Премьер отверг в интервью Sky News, что эта мера призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из ЕС без соглашения. Джонсон пообещал, что у парламентариев будет возможность выразить своё мнение по планам правительства. Палата общин сможет обсудить тему Brexit в преддверии саммита ЕС 17-18 октября и проголосовать 21 и 22 октября.

Если мне удастся договориться о сделке с ЕС, парламент тогда получит возможность до 31 октября принять законопроект, необходимый для ратификации сделки,

– заявил премьер, бросивший вызов и парламенту, и королеве, тронную речь которой он отодвинул на 14 октября. Фактически он старается купить себе время, чтобы попытаться хоть о чём-то договориться с Брюсселем, опасаясь, что ему вынесут вотум недоверия в первые же дни после возвращения к работе парламентариев.

Накануне по инициативе главы Лейбористской партии и лидера оппозиции Джереми Корбина состоялась встреча депутатов оппозиционных партий, в которой приняли также участие парламентарии от Шотландской национальной партии, «Либеральные демократы», «зелёные» и независимые. Они договорились по поводу программы-минимум – совместно работать над тем, чтобы не допустить выхода Британии из ЕС без сделки любой ценой.

«Участники согласились с необходимостью действовать сообща с целью поиска практических шагов по недопущению выхода без сделки, включая возможность принятия законов или объявления вотума недоверия», – указывается в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи. Противники Джонсона выразили озабоченность в связи с тем, что премьер-министр ищет возможности приостановления работы парламента для реализации Brexit, «открыт для использования недемократических способов для того, чтобы продавить вариант выхода без сделки».

В интервью Би-би-си депутат Партии «зелёных» Кэролайн Лукас назвала встречу «продуктивной и детальной». По её словам, было достигнуто «единство по широкому кругу вопросов». Все согласились с тем, что «выход без сделки станет катастрофой для нашей страны, и мы должны сделать всё, что понадобится, чтобы этого избежать». Она указала, в частности, на необходимость во что бы то ни стало «избавиться от крайней даты, установленной на 31 октября, к которой премьер-министр несётся со всё большей безответственностью».

Пребывание Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10 может завершиться очень быстро. Фото: www.globallookpress.com

И ты, Мэй?

Лидер лейбористов, однако, не ограничился лишь мобилизацией против Джонсона политической оппозиции. Корбин обратился за поддержкой также к депутатам от правящей Консервативной партии, среди которых также есть противники Brexit как без сделки, так и как такового, в том числе к экс-премьеру Терезе Мэй и бывшему главе Минфина Филипу Хаммонду.

Констатировав, что большинство в парламенте выступает против выхода Британии из ЕС любой ценой, Корбин предложил не ладящим с Джонсоном тори «работать вместе в духе коллегиального и межпартийного сотрудничества, чтобы найти практический способ предотвращения выхода без соглашения».

Почему Джонсон должен уйти?

Во вторник в газете The Independent Корбин подробно объяснил причины того, почему он готовит парламентский бунт против Джонсона. По мнению главного лейбориста, выход без сделки погрузит Британию в «осенний кризис», поскольку её отсутствие «уничтожит рабочие места, приведёт к повышению цен на продовольствие в магазинах и сделает возможным захват Национальной службы здравоохранения американскими частными корпорациями».

Корбин указал, что предлагаемые Джонсоном меры нацелены на то, чтобы «снизить влияние рабочих и уровень защиты потребителей, уменьшить налоги для банкиров, самых богатых и крупных корпораций, а также сократить количество нормативно-правовых актов, которые задуманы для того, чтобы не давать им злоупотреблять своей властью».

Мы сделаем всё, что необходимо, чтобы воспрепятствовать реализации катастрофического варианта выхода без сделки, на который у этого правительства нет мандата,

– подчеркнул Корбин. По его мнению, есть только две возможности избежать катастрофы 31 октября – повторный референдум или досрочные всеобщие выборы.

Естественно, расчёт тут строится на том, что после всех неприятностей, которые Brexit доставил британцам, даже не начавшись, на следующем повторном референдуме они проголосуют иначе, чем в 2016 году, когда сторонники выхода королевства из ЕС набрали примерно на 3% голосов больше, чем их противники.

Лидер оппозиции Джереми Корбин: Есть только две возможности избежать катастрофы 31 октября – повторный референдум или досрочные всеобщие выборы. Фото: www.globallookpress.com

Борис приближает развязку

Между тем «заговорщиков» буквально подхлёстывает неистовый Борис, который разговаривает с европейцами языком ультиматума, даже после того как президент США Дональд Трамп дал ему ясно понять, что никакого комплексного торгового соглашения, которое позволит Лондону компенсировать потери после ухода с единого европейского рынка, им заключить не удастся. В ходе визитов в европейские столицы Джонсон, нахамивший президенту Франции Эммануэлю Макрону, поставив перед тем ногу на стол, угрожал выходом без соглашения. Он также отказывался платить «отступные» в размере 39 миллиардов евро и требовал оставить британцам доступ в ЕС через ирландскую границу, где и после Brexit Лондон не намерен вводить проверки и контроль. Для ЕС, получающего огромную выгоду от бегства в его страны-члены сотен фирм и банков из Британии в страхе перед Brexit, такая позиция совершенно неприемлема.

Подводим итоги

Таким образом, в Британии созрел острый политический кризис. Война объявлена. Всё готово к парламентскому бунту против Бориса и его команды. Теперь можно совершенно не сомневаться в том, что Палата общин вынесет вотум недоверия нынешнему премьеру, что откроет путь к досрочным парламентским выборам, которые консерваторы проиграют. Не исключён и повторный референдум. Это делает перспективы выхода Британии из ЕС совершенно неопределёнными. Так что Brexit, скорее всего, просто не состоится, даже с соглашением, а Борис войдёт в историю как великий неудачник. Если только именно это не было его тайной миссией.