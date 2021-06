«Кризис стал неуправляемым»: почему республиканцы обвинили Белый дом в неспособности решить миграционную проблему США • 119 • В мире Представители Республиканской партии выступили с критикой действий Белого дома в сфере нелегальной миграции. Так, глава национального комитета республиканцев Ронна Макдэниел усомнилась в том, что власти контролируют кризис. По её словам, в мае третий месяц подряд было зафиксировано более 170 тыс. случаев незаконного пересечения южной границы Соединённых Штатов. В свою очередь, сенатор Тед Круз заявил о неготовности властей решить эту проблему. Политики также обвиняют Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в том, что они так и не посетили границу США с Мексикой после вступления в должность. Как отмечают эксперты, критика со стороны Республиканской партии обоснована, поскольку Вашингтон не спешит предпринимать какие-либо активные шаги для урегулирования кризиса, который обострился из-за действий новой администрации США. Белый дом / Нелегальные мигранты на границе США с Мексикой Reuters Республиканцы раскритиковали миграционную политику администрации Джо Байдена. Так, председатель национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел усомнилась в том, что власти контролируют миграционный кризис на южной границе США. «В апреле Байден заявил, что кризис на границе (США с Мексикой. — RT) находится под «контролем». В мае было зафиксировано более 170 тыс. случаев незаконного пересечения границы — третий месяц подряд! Что стало с «проверкой фактов»?», — написала она в своём Twitter-аккаунте. In April, Biden claimed the border crisis was under “control.”



In May, there were more than 170K illegal border crossings – for the third month in a row!



Where are the “fact-checkers”? — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) June 8, 2021 Ранее Макдэниел также заявила, что президент и вице-президент США до сих пор не признали «огромного всплеска контрабанды» синтетического наркотика фентанила, произошедшего во время «байденовского пограничного кризиса». По словам политика, от передозировки этим веществом ежегодно умирают десятки тысяч американцев. Кроме того, политик обвинила Камалу Харрис в том, что она не посещала эпицентр наплыва нелегальных мигрантов с момента вступления в должность. «Теперь, когда она стала вице-президентом, ездить на границу ей вдруг стало неинтересно», — подчеркнула Макдэниел. В свою очередь, сенатор-республиканец Тед Круз раскритиковал Байдена и Харрис за неготовность разрешить миграционный кризис. «Барак Обама строил клетки, а теперь Джо Байден и Камала Харрис строят их ещё больше... о чём не говорят, так это о какой-либо готовности решить проблему», — заявил он в эфире Fox News. Sen. @tedcruz slams Kamala Harris's response to the border crisis: "Barack Obama built the cages, and now Joe Biden and Kamala Harris have built more cages ... what you don't hear is any willingness to fix the problem." pic.twitter.com/rPWo8P3Ryz — The Post Millennial (@TPostMillennial) June 8, 2021 Круз также посоветовал вице-президенту США приехать в Техас, чтобы собственными глазами посмотреть на ситуацию, сложившуюся в районе южной границы. На днях Камала Харрис заявила, что остановить незаконную миграцию в США из стран Латинской Америки можно будет лишь после анализа причин того, почему люди покидают родные места. «Приоритетное внимание мы должны уделить тому, чтобы понять, почему люди уезжают (из родных стран. — RT), — сказала она во время пресс-конференции после встречи с президентом Мексики. — Я не устаю это повторять: в большинстве своём люди не хотят покидать свои дома». Во время визита в Гватемалу 7 июня американский вице-президент призвала мигрантов не пытаться попасть в Соединённые Штаты: «Я хочу ясно донести до тех жителей региона, кто собирается проделать опасный путь к границе США и Мексики, — не приходите. Не приходите. Я убеждена в том, что в этом случае вас отправят назад». В тот же день, отвечая на вопрос журналиста о критике Республиканской партии по поводу того, что ни она, ни президент Байден в последние месяцы не побывали на южной границе США, Харрис рассказала о сосредоточенности Вашингтона на решении проблемы нелегальной миграции «таким способом, который имеет большое значение и даёт реальные результаты». «Я буду продолжать делать упор на такого рода работу, а не на большие жесты», — подчеркнула она. Критические замечания Напомним, ранее действия нынешней администрации в в миграционной сфере критиковал и экс-глава Белого дома Дональд Трамп. По его мнению, «в течение буквально пары недель» Байден и его команда превратили «самую надёжную границу в истории» в «национальную катастрофу». 45-й президент США отмечал, что новым властям следовало только поддерживать работу «прекрасно налаженной системы на автопилоте». Сейчас же, по словам Трампа, невооружённым глазом видно, что команда Белого дома пытается «тщательно скрывать, насколько всё действительно плохо». По его словам, «непродуманные меры нынешней администрации» создают условия для совершения преступлений против человечности и подстёгивают их. За день до этого комментария, 21 марта, Байден прокомментировал ситуацию с наплывом беженцев на южной границе страны. Американский лидер сообщил, что его аппарат налаживает механизмы, ранее позволявшие «людям оставаться на месте и излагать свои доводы из родной страны». При этом глава Белого дома допустил, что «в какой-то момент» посетит границу. Нелегальные мигранты на границе США с Мексикой

Reuters

© Adrees Latif Недовольство действиями Белого дома выражали и другие республиканцы. В частности, конгрессмен Майкл Маккол в интервью ABC News заявил, что кризис на южной границе, который, по его мнению, вызван шагами новой администрации, будет лишь усугубляться. Сенатор Линдси Грэм выразил мнение, что иммиграционный план Байдена является неудачным. Политик подчеркнул, что ситуация вокруг наплыва нелегалов на южной границе должна быть урегулирована Вашингтоном. Напомним, после прихода к власти Джо Байден произвёл ряд изменений в миграционной политике Соединённых Штатов. В частности, был отменён запрет на въезд в США граждан нескольких стран (в том числе Сирии, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали) с преимущественно мусульманским населением, который ранее ввёл Дональд Трамп. Байден также прекратил действие режима чрезвычайного положения из-за ситуации на южной границе, позволявшего направлять средства на возведение стены в обход одобрения конгресса. Кроме того, он отменил федеральное финансирование этого объекта, издал указ о введении восьмилетнего периода получения гражданства для нелегалов и об укреплении программы защиты детей мигрантов (DACA). «Ни возможностей, ни подхода» Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, резкая критика миграционной политики Байдена и Харрис со стороны республиканцев помимо политических мотивов обусловлена и вескими объективными причинами. Спасти Макрона: Пощёчину президенту показали с нового ракурса «Для представителей Республиканской партии это, конечно, ударная и понятная тематика, которую они используют для усиления своих позиций. Данный вопрос для демократов является крайне болезненным. Однако американские власти действительно не спешат предпринимать какие-либо активные действия для урегулирования кризиса на южной границе, который они сами же и обострили», — сказал эксперт в беседе с RT. По его словам, Камала Харрис намеренно не пытается решить проблему прямым усилением контроля на границе. «Она боится навредить своему имиджу, поэтому решила пойти обходным путём. Вице-президент устроила визиты в Мексику и Гватемалу, которым она, вероятно, предложила деньги в обмен на лояльность местных властей и их обещания остановить поток нелегальной миграции», — сообщил аналитик. Однако Дудаков считает, что такие шаги не будут способствовать решению миграционной проблемы на южной границе. «Финансовые вливания в Мексику и Гватемалу — попытка Вашингтона сбежать от проблем, а не решать их, чем Камала Харрис сейчас и занимается. Данные государства в обмен на деньги США не будут останавливать миграционные потоки. Они будут лишь делать вид, что ведут активную борьбу с нелегалами, чтобы впоследствии просить средства в ещё больших объёмах. Эти страны уже поняли, что таким образом можно «доить» Соединённые Штаты, им невыгодно, чтобы миграция на границе исчезала», — пояснил аналитик. При этом Дудаков выразил мнение, что, даже если власти Мексики и Гватемалы предпримут все усилия, чтобы улучшить жизнь местных жителей, на это уйдут не годы, а десятилетия. «Необходимо будет проводить глубокие реформы, бороться с коррупцией, создавать нормальную политическую систему и развивать экономику», — уточнил он. В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал ситуацию вокруг миграционного кризиса в США «крайне сложной». «У демократов нет ни возможностей, ни подхода, чтобы решить эту проблему за какое-то короткое время. Количество мигрантов в ближайшее время уменьшаться не будет, что бы там ни делали или ни говорили в Белом доме. Камала Харрис прекрасно понимает, почему нелегалы стремятся попасть в США — у них нет на родине ни работы, ни денег, ни условий для выживания. Однако ей удобнее делать вид, что это тайна за семью печатями и изображать бурную деятельность», — сказал он в комментарии RT. Стена на границе США с Мексикой

Reuters

Стена на границе США с Мексикой

Reuters

© Adrees Latif Кроме того, Брутер уверен, что призывы вице-президента к мигрантам не приезжать в США не будут услышаны: «Для них это часто вопрос жизни и смерти. Уговорами здесь не поможешь. Визиты Харрис в Мексику и Гватемалу также не изменят ситуацию — не власти этих государств являются инициаторами миграции». Специалист считает, что демократы не представляли, насколько сложна проблема миграции в США, когда пришли к власти. «Они думали, что их хаотичные действия помогут решить вопрос и ситуация сама по себе выправится. Однако этого не произошло. Более того, сейчас миграционный кризис стал неуправляемым», — подчеркнул эксперт. При этом Малек Дудаков заявил, что Байден с первого дня своего правления предпринял ряд резонансных шагов в сфере миграции, которые в итоге привели к обострению кризиса на южной границе, и «оказался в ловушке». «Это довольно болезненная история для действующего главы Белого дома и главная проблема, которую он не может решить. Демократам выгоден приток мигрантов, поскольку за их счёт количество лояльных Демпартии лиц в США увеличивается. Однако сейчас речь идёт о бесконтрольном потоке беженцев, это отпугивает умеренных избирателей. Однако идти на жёсткие шаги Байден также не готов, а полумерами ситуацию разрешить не получится», — заключил аналитик.



