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Кризис основ. Германия ругается с США и хочет диалога с Россией

08 июля 2020, 09:00  •  24 • Аналитика
© REUTERS / Annegret Hilse
Трансатлантическое партнерство снова проходит испытание на прочность. На этот раз вызов внутренний: союзники США и Германия намерены ввести взаимные санкции из-за российского газопровода. Ангела Меркель сомневается в желании американцев оставаться лидерами и призывает Евросоюз сплотиться для конструктивного диалога с Россией. Поможет ли это Москве, разбиралось РИА Новости.

Санкции для союзника

Ограничительные меры США — посягательство на суверенитет ЕС и европейскую энергетическую безопасность. Так в немецком МИД отреагировали на известия о готовящихся против Берлина санкциях из-за "Северного потока — 2".
Законопроект ПИИСКА (Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act of 2020) в американский сенат внесли представители обеих партий. Если документ примут, он дополнит прошлогодний ПИИСА, из-за которого прекратили строить газопровод, и завершение проекта затянулось.
"Северный поток — 2", по мнению сенаторов, угрожает энергетической безопасности Европы и самим США. Новые санкции коснутся не только компаний, прокладывающих трубопровод, но и тех, кто оказывает юридические, сертификационные, портовые или страховые услуги. Тем временем в нижней палате представили смягченный вариант законопроекта.
Конгрессмены еще ничего не одобрили, президент Трамп документ не подписал. Но в Берлине уже "с сожалением ознакомились" с инициативой и выступили с ответом.
© AP Photo / J. David Ake
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне

Счастье поневоле

"Правительство Германии давно считает, что санкции с экстерриториальными последствиями противоречат международному праву и не способствуют развитию международного сотрудничества", — высказался министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
Как пишет агентство Bloomberg, немецкие власти обеспокоены тем, что новые ограничения ударят по компаниям, банкам и правительственным организациям Европы. Вмешательство США в европейские энергетические дела вынуждает подготовить координированный ответ.
"Нас хотят осчастливить против нашей воли", — заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики. По его словам, пострадают компании двенадцати европейских государств. Речь идет о запретах на въезд в США, арестах счетов, сложностях с размещением заказов.
Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст предложил вызвать на ковер американского посла. А если внушение не сработает, добавил он, можно обсудить пошлины на импорт СПГ из США.
По мнению Ангелы Меркель, американские санкции не соответствуют немецкому пониманию права. "Мы думаем, что завершить проект — верное решение, и в этом духе мы работаем", — объяснила она.
Канцлер демонстративно усомнилась в американском лидерстве: "Мы выросли с сознанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если они по собственной воле перестанут исполнять эту роль, нам стоит всерьез задуматься". ФРГ и другим странам Евросоюза, считает Меркель, необходимо выработать единый подход к отношениям и с крупными геополитическими игроками — такими как Китай, Турция и Россия.

Российский фактор

По словам канцлера, Москва, хоть и прибегает к "методам дестабилизации", "кампаниям дезинформации" и гибридной войне, нужна Европе. Речь идет о стратегическом влиянии России в Сирии и Ливии. Сотрудничество с Кремлем — цель, которую Германия ставит перед собой как председатель Евросоюза с 1 июля по 31 декабря.
Глава правительства ФРГ играет ключевую роль в контактах России и ЕС. На Западе Меркель нередко критикуют за "слишком доброжелательное" отношение к российскому коллеге. При этом позиция Берлина по многим вопросам остается жесткой: после присоединения к антироссийским санкциям в 2014 году Берлин заморозил значительную часть экономических, политических и культурных связей. Сохранили только особо важные проекты, среди которых — "Северный поток — 2".
На родине далеко не все безоговорочно поддерживают Меркель. Например, три главных кандидата в ее преемники в 2021 году — сторонники антироссийских мер и трансатлантического партнерства.

Неоднородный союз

В ФРГ разные группы влияния, замечает Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН. "Есть сильное индустриальное, энергетическое лобби, которое видит в России надежного поставщика сырья", — говорит он.
"Интересы политиков идут вразрез бизнесу. ХДС/ХСС, "зеленые" в правительстве настроены антироссийски в плане политических и социальных ценностей. При этом социал-демократы в правящей коалиции занимают умеренную позицию и сохраняют вектор восточной политики, но играют и на особом партнерстве с США", — объясняет эксперт.
"Очевидно, что каждого немецкого канцлера — и Конрада Аденауэра, и Герхарда Шредера, и Меркель, и многих других — раздражали отношения с Вашингтоном, построенные на принципах вассалитета", — отмечает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.
По ее мнению, Берлину пора распрямить плечи и начать конструктивный диалог с Москвой, продвигая национальные интересы в свете нынешнего кризиса основ. "Тем более что Германия сейчас — лидер демократического мира: Трамп эту политическую повестку действительно отпустил. Да и отношения с союзниками-вассалами при его президентстве серьезно ухудшились. Об этом, судя по социологическим опросам, неоднократно говорили представители бизнес-кругов, парламентарии, да и широкая общественность", — указывает Еремина.
© AP Photo / Pool / Carlos Barria
Лидеры стран — участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
С единомышленниками в ЕС у канцлера ФРГ тоже не все просто. "Евросоюз очень неоднороден во всех смыслах, антироссийская идея укоренилась там давно, сразу после 2004 года и присоединения представителей бывшего советского лагеря", — говорит эксперт. Особенно выделяются страны Прибалтики: именно они — самые верные союзники США.
Рассуждая о том, кто поддержит конструктивную позицию Меркель, нужно учитывать эту неоднородность. "Страны ЕС делятся на несколько групп, — уточняет Еремина. — Размежевание проходит по линии ответа на вопрос, с кем они — с Америкой или с собственно Евросоюзом. Для Прибалтики и Польши очевиден выбор в пользу США. У ФРГ, Франции и Италии в приоритете скорее ЕС, хотя не хватает ресурсов поддерживать эту позицию на всех направлениях. И, конечно, есть страны, которые пока не определились".
В таких условиях тяжело достичь единства по российскому вопросу. Да и сама Ангела Меркель, которая скоро покинет пост, свободна от США не настолько, чтобы возглавить новый европейский курс в отношениях с Москвой. Однако Европа заинтересована в энергетическом и торговом партнерстве с Россией, а значит, есть шанс и у конструктивного диалога.

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