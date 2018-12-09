«Кризис небывалого масштаба»: во Франции задержано рекордное число участников протестов «жёлтых жилетов»

В субботу, 8 декабря, в ходе акции «жёлтых жилетов» во Франции задержаны свыше 1,7 тыс. демонстрантов, 1 150 из них — в Париже. Как отметил глава МВД Кристоф Кастанер, это рекордное число. В то же время пострадали 118 человек, в том числе 17 полицейских. Демонстрации в стране продолжаются, несмотря на решение властей о введении моратория на рост цен на топливо. При этом участники митингов, а также представители общественности осуждают жестокие действия сотрудников правоохранительных органов. Особенный резонанс вызвали действия полицейских, поставивших на колени учеников одной из школ, которые принимали участие в акции протеста. Как считают аналитики, кризис во Франции назревал в течение нескольких лет, однако именно реформы Макрона спровоцировали подобную ситуацию.

В субботу, 8 декабря, во Франции прошла масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», выступающих против повышения стоимости топлива. Манифестация состоялись, даже несмотря на то, что в начале недели власти Франции ввели ввели полугодовой мораторий на ряд запланированных с 1 января 2019 года законодательных инициатив, в том числе блокирующих рост цен на бензин и дизель.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о рекордном числе задержаний. В протестных манифестациях по всей стране приняли участие не менее 125 тыс. человек, порядка 10 тыс. из них в Париже. По его словам, было произведено 1385 задержаний, по меньшей мере 976 человек заключены под стражу. Кроме того, известно о 118 пострадавших, в том числе 17 полицейских.

«Это беспрецедентный уровень», — сказал французский министр.

В то же время, по его мнению, ситуация находится под контролем.

Между тем по данным телеканала BFMTV, за 24 часа в общей сложности по всей Франции было задержано 1726 протестующих, 1220 были заключены под стражу. Наибольшая доля пришлась на Париж — 1150 задержаний и 619 заключённых под стражу. Большинству предъявлены обвинения за «сговор с целью совершения преступления» и «провоцирование к совершению преступления».

При этом для обеспечения контроля за порядком во Франции задействовали 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов — 8 тыс. из них в Париже.

Отметим, подобные масштабные акции протеста проходят во Франции четвёртую неделю подряд. Также недовольство властями выражали работники медицинской отрасли и студенты.

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Медики провели мирную акцию: свыше сотни карет скорой помощи заблокировали движение на улицах, ведущих к зданию Национального собрания Франции. Протесты студентов, в свою очередь, обернулись беспорядками. Выступающие против реформы образования участники митинга бросали в сотрудников правоохранительных органов коктейли Молотова и стеклянные бутылки.

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В некоторых случаях действия правоохранительных органов были жёсткими. Помимо того, что были задержаны 153 человека, особое внимание привлекла ситуация в одной из школ, где полицейские поставили учащихся на колени и завели им руки за головы. В социальных сетях сравнили произошедшее с действиями расстрельной группы. В тот же день несколько сотен демонстрантов провели акцию протеста против подобного поведения сотрудников правоохранительных органов на площади Республики в Париже. Участники субботних протестов также становились на колени перед полицейскими.

Протестное движение «жёлтых жилетов» набирает силу и в других европейских странах. Как отмечало издание Le Figaro, активисты появляются в соседних Бельгии и Нидерландах, а также в Болгарии и Сербии.

8 декабря в районе Европейского квартала в Брюсселе был организован несанкционированный митинг, в котором приняли участие свыше 1 тыс. человек. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и водомёты. В результате столкновений задержали 450 человек.

«На этом этапе подтвержден судебный арест 10 человек, в том числе восьми — за действия, связанные с сегодняшней демонстрацией», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры Брюсселя.

«Французы не видят плодов программы Макрона»

Во французском обществе наблюдается «кризис неординарного масштаба», заметил в беседе с RT руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его мнению, ситуация с ростом стоимости топлива стала каплей, которая переполнила чашу терпения.

«Действительно во Франции за последние десятилетия экономически-социальная модель оказалась устарелой, систематический дефицит бюджета, торгового баланса, огромный государственный долг. Решить эти проблемы предыдущие президенты не могли, Макрон взялся. Его проект состоял в том, чтобы свернуть в значительной мере государственный сектор, демонтировать не целиком, конечно, но частично систему социальной защиты, тем самым что ли обеспечить финансовое равновесие, повысить конкурентоспособность и сделать Францию главным инициатором решения проблем ЕС и использовать ЕС, как опору французских интересов и позиций в европейском и мировом масштабе», — заметил эксперт.

По его словам, эта амбициозная программа выполнялась таким образом, что выгоду от этого получала примерно четверть французского населения, проживающая в основном в крупных городах.

«В этих условиях значительная часть людей почувствовали себя маргинализированными, выброшенными. Это основная претензия среднего класса, что наши дети будут жить хуже нас. А способы проведения такие очень жёсткие, вертикальные что ли. И сами манеры президента, человека образованного, воспринимались как высокомерие, как принадлежность к верхушке либерально-глобализированной. То есть не свой человек, а человек, который навязывает людям без учёта их интересов программу, плодов которой они не видят. Произошёл внезапный кризис доверия в стране, где президент имеет колоссальные полномочия», — подчеркнул Рубинский.

Он также отметил, что Макрону не удалось добиться значительных изменений в экономической сфере.

Хизер Науэрт заставила Трампа 5 часов ждать благодарности «Дефициты продолжаются, и, главное, безработица не уменьшается и многое другое. Всё это вместе взятое вызвало глубокое разочарование. И оно вспыхнуло вроде из мелкого предлога, но в сущности это был просто запал, детонатор недовольства, которое зрело», — заключил аналитик.

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Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер также заметил, что подобная ситуация во Франции назревала долгое время.

«Всё это было запущено очень сильно, причём ещё и до Макрона, но он создал свою команду наспех. Всё у них расшатывалось и расшаталось окончательно сейчас. В Европе всё нестабильно, неустойчиво. Конечно, здесь свою роль сыграл и Трамп. Конечно, сыграло его отношение к Европе. Он Европу не любит — это уже ясно всем. Хочет из неё что-то выдавить, ничего не отдав. Выдвигает определённые требования к Европе. События во Франции только лишь добавляют ещё один штрих в общей неустойчивой и непонятной европейской ситуации», — заметил эксперт.

Он также полагает, что во главе европейских стран в последнее время становятся неподготовленные люди.

«Когда был де Голль, Миттеран, даже Ширак, хотя он был более мелкой фигурой, всё это были люди определённого опыта, с которым они приходили во власть. Макрон пришёл практически без опыта. Он работал в банке с Ротшильдом, был в правительстве Франции, которое было до него. Но он человек, связанный с бизнесом. А бизнес — это только часть общества, а не всё общество. Видимо, поэтому он не мог и не хотел сразу охватить всё. Ему это сейчас и воздалось», — сказал Швейцер.

Реакция за рубежом

Протестные акции во Франции, а также действия правоохранителей по их подавлению, привлекли огромное внимание по всему миру, в том числе у лидеров иностранных государств. Однако глава Пятой республики Эммануэль Макрон пока не делал развёрнутых заявлений, ограничиваясь лишь сообщениями в Twitter о позорных действиях протестующих. При этом во французских СМИ сообщается, что в ближайшие дни Макрон должен выступить с телеобращением к нации.

Комментарий по поводу событий во Франции сделал президент США Дональд Трамп. Он указал, что принял верное решение о выходе из Парижского соглашения по климату, которое, по его мнению, не приносит пользы и французским гражданам. Глава Белого дома также выразил удовлетворение от того, что демонстранты скандируют его имя в ходе протестов.

«Очень печальные день и ночь в Париже. Может быть, пришло время покончить с нелепым и чрезвычайно дорогим Парижским соглашением и вернуть деньги людям в виде более низких налогов?» — написал Трамп.

Обеспокоенность в связи с напряжённой обстановкой в ряде городов Европы выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также напомнил, что в этих государствах не реагировали «на действия лиц, пытавшихся устроить кровопролитие на улицах турецких городов».

«Некоторые обвиняли нашу полицию в применении чрезмерной силы. Но посмотрите, как обращается с людьми их полиция. Наша полиция действует гуманно», — подчеркнул турецкий лидер.

Между тем для украинских властей ситуация во Франции стала ещё одним поводом для обвинений в адрес России. По мнению СБУ, российские спецслужбы якобы причастны к беспорядкам во Франции и готовят аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя», — заявил глава СБУ Василий Грицак.