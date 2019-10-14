Кризис наличности заставил ООН затянуть пояса: Экономят на переводах. Перейдут ли на свечки?

"Если быть точнее, ситуация с ликвидностью организации, с точки зрения доступных наличных средств, является ужасной", - отметила во время брифинга заместитель генсека ООН по вопросам стратегии, политики и контроля в области управления Кэтрин Поллард.

По её словам, впервые за последние 10 лет организация переживает такой тяжёлый кризис наличности. Любопытный факт: одним из самых злостных должников, накопившим $674 млн в текущем году и ещё не отдавшим в регулярный бюджет $381 млн за прошлые годы, оказались США.

Всего же общая сумма задолженности составляет $1,385 млрд. Кроме американцев в должниках по регулярному бюджету числятся Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. В общей сложности вместе с США у них 97 процентов долга.

Как следствие, в ООН решили затянуть пояса потуже. Генсек организации Антониу Гутерриш распорядился принять чрезвычайные меры. Так, с сегодняшнего дня, 14 октября, в штаб-квартире будет ограничено использование электричества. Возникает логичный вопрос: не перейдут ли в организации на свечки, если кризис продолжится?

Без эскалаторов и переводов

Пока же в рамках разумного ограничения решено отключить ряд эскалаторов, работающих рядом с лифтами. Кроме того, с этого дня помещения организации не будут бронироваться для проведения мероприятий, которые проходят в ООН в выходные.

Экономить будут и на переводах. Согласно распоряжению, "все заявления неправительственных организаций будут выпускаться только на языке оригинала - без перевода на другие языки".

Меньше будут работать обогреватели и кондиционеры, а в помещениях здания ООН температура будет выставлена примерно на 21 градус (по Цельсию).

"Так называемый зал делегатов - место, где традиционно собираются представители различных миссий в ООН. Здесь могут проходить неформальные встречи дипломатов, совещания сотрудников организации. Сюда нередко приглашают гостей. За много лет в ООН сложилась традиция, когда по пятницам в конце рабочего дня в зале делегатов собираются работники ООН (дипломаты, журналисты, эксперты) и общаются в неформальной обстановке. При этом посетители зала могут себе позволить горячительные напитки. В эту пятницу в связи с новыми мерами по экономии средств такое неформальное общение пройдёт в последний раз - по крайней мере до тех пор, пока долги не будут погашены", - пишет РИА Новости.

И без зарплат?

Ранее же генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что сотрудники ООН рискуют остаться без зарплаты из-за нехватки средств в бюджете международной организации. Причём уже к концу этого месяца.

Такая ситуация сложилась из-за того, что целых 64 страны не выполнили свои обязательства перед организацией и не заплатили вовремя свои членские взносы. При этом среди стран-неплательщиков оказались США (на их территории расположена, напомним, штаб-квартира организации) и Израиль.

Общая сумма задолженности составляет 1,4 миллиарда долларов. Генсек ООН призвал должников незамедлительно внести необходимую сумму на счета организации. В противном случае это приведёт к "нарушению деятельности в глобальном масштабе".

А в это время

Тем временем в России жарко обсуждается возможность переноса штаб-квартиры ООН с американской территории. Напомним, такая идея возникла после того, как десяти членам российской делегации США отказали в выдаче виз для участия в Генассамблее ООН. Наша страна сделала предложения государствам, входящим в ООН, перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Как отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сделать это можно уже со следующего, 2020 года. При этом на выбор Россия предложила сразу два города на замену Нью-Йорку и за пределами Соединённых Штатов - Вену и Женеву.

Полянский напомнил, что проблема с визами у российских делегатов возникает далеко не в первый раз. Ещё в апреле Москве пришлось заблокировать работу комиссии по разоружению из-за невыдачи американцами въездных виз главе российской делегации.

Теперь работа наших дипломатов и политиков на сессии Генассамблеи ООН оказалась под угрозой срыва.

"Сегодня мне приходится констатировать, что, к сожалению, американская сторона вновь проявила крайнее неуважение к своим обязательствам, к нам, да и ко всем собравшимся сегодня в зале", - подчеркнул Полянский, напомнив, что части экспертов нашей делегации не выдали визы и в результате Россия не может принять полноценное участие в работе текущей сессии Первого комитета.

Российскому дипломату пришлось дать Америке публичный небольшой исторический ликбез и напомнить: "Согласно положениям Соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН, США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов". Кроме того, Штаты обязаны выдавать им визы "безвозмездно и в возможно краткий срок".

"Право принимать у себя штаб-квартиру ООН - это привилегия, дарованная США в обмен на указанные гарантии", - особо обратил внимание на этот момент Полянский.