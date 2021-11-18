Кризис на границе Белоруссии с ЕС и «план Б» в расчётах Киева

Украинские власти готовятся довести ситуацию до критической отметки

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза с каждым днем втягивает новых участников. На трагедии тысяч беженцев из стран Африки, Азии и Ближнего Востока решили сыграть не только страны ЕС, но и те, кто не имеет к происходящему никакого отношения. Речь об Украине. В Киеве придумали «план Б», который должен помочь украинским властям и их кураторам удержать контроль над ситуацией в стране и вокруг нее.

На протяжении всего противостояния на границе Белоруссии и ЕС, спровоцированного западными санкциями против Минска, Украина находилась на периферии событий. А в последние недели всё изменилось: в Киеве заговорили о «гибридной агрессии» со стороны Белоруссии, за которой… стоит Россия. Причины поворота понятны.

Во-первых, украинские власти увидели в конфликте Белоруссии и Запада очередную возможность напомнить о себе. В Киеве не постеснялись увязать противостояние Минска и Брюсселя с собственными проблемами в энергетике, чтобы снять с себя вину за грядущие зимой проблемы. Толчком к этому стало заявление Александра Лукашенко о том, что в случае продолжения санкционного давления на его страну он перекроет транзит грузов по территории республики и поставки российского газа в ЕС. В Киеве возбудились, заявив, что Лукашенко подыгрывает Путину, который, мол, продвигает в ЕС «Северный поток - 2» для «закабаления Европы» и «уничтожения Украины». Об этом высказался глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, сказавший, что запуск «Северного потока – 2» и сокращение транзита российского газа через украинскую ГТС «увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной».

Заявление Лукашенко было использовано в Киеве для очередного обвинения Путина во всех бедах Украины. Между тем европейские партнеры продолжают отбирать газ из украинских хранилищ. По мнению экспертов, при сохранении этой ситуации дефицит топлива на Украине к весне может достичь 20% суточного потребления. Киев это не смущает: там используют любую возможность, чтобы внушить гражданам, что Украине грозит враг с востока.

О возможной «гибридной агрессии» со стороны Белоруссии в виде переброски к украинским границам беженцев в Киеве говорят все чаще. Нацкорпус пообещали помочь полякам разобраться с беженцами, и 150 его боевиков уже прибыли в Польшу. Назначенный советником начальника Генштаба ВСУ и бывший глава «Правого сектора»* (запрещён в РФ) Дмитрий Ярош призвал власти помочь Польше в борьбе с мигрантами и Лукашенко и расстреливать тех, кто незаконно пересекает границу. Вылез из небытия Олег Тягнибок, потребовавший закрыть границу с Белоруссией, «усилить военную защиту и ввести чрезвычайное положение в близлежащих районах», попутно обвинив во всём происходящем Россию. Поддержал Польшу и Литву в их противостоянии «цинично инспирированному» Лукашенко и Путиным «миграционному нашествию» Пётр Порошенко, призвавший перебросить войска к украинско-белорусской границе. Подобных заявлений за последние недели сделано множество.

Однако визги ветеранов украинского национализма – только часть картины. Другая часть куда серьезнее. Киевские власти идут на то, чтобы создать вокруг Украины как можно более конфликтную ситуацию. Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС используется в Киеве в связке с ситуацией в Донбассе и «агрессией России», что, по мнению украинских стратегов, должно вернуть интерес мирового сообщества к Украине. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал: «Мы все должны понимать, что то, что сейчас разворачивается в Европе, – это очень сложная игра, в которой много элементов: энергетический кризис, пропагандистские усилия, дезинформация, кибератаки, наращивание военной мощи, попытка России переварить Белоруссию, элементы миграционного кризиса». Позже, после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он сообщил, что «украинское правительство принимает все меры в сотрудничестве с нашими ближайшими партнерами, чтобы усилить наш северный фланг, чтобы обеспечить защиту нашей страны со всех сторон».

Эта позиция находит поддержку на Западе. Как заявил Столтенберг, Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и готов «к любому развитию ситуации». Столтенберг пригласил Кулебу на заседание глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО, которое пройдет в Риге в конце ноября.

И вот эти-то попытки Киева вернуть прежнюю благосклонность НАТО, США и ЕС могут пойти прахом, если ситуация стабилизируются, а градус напряженности на украинских границах не удастся сохранить. Допустить это в Киеве не могут. Несмотря на неоднократные заявления спикера пограничной службы Украины Андрея Демченко о том, что на белорусско-украинской границе не наблюдается напряжённости и не видно ни одного мигранта, власти продолжают нагнетать обстановку. В МВД Украины сообщили, что скоро начнется укрепление внешних рубежей страны, а к участку границы с Белоруссией направлены пограничники, дополнительная техника и беспилотные летательные аппараты. Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что в стране «сил и средств будет более чем достаточно», чтобы оказать адекватный ответ на «угрозу» со стороны Белоруссии, за которой стоит Россия. Пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ сообщила, что «так называемые мигранты, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов» будут «просто уничтожены нашими подразделениями». Дополнила картину погранслужба Украины, заявившая о создании «добровольческих отрядов», вооруженных травматическим оружием, которые должны будут действовать на белорусском направлении, но «необязательно непосредственно на линии границы». Короче, в Киеве намерены довести ситуацию до критической отметки.