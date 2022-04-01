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Кризис на десятилетия? Председатель КНР озвучил мрачные последствия из-за Украины

01 апреля 2022, 21:30  •  31 • Политика
Председатель Китая Си Цзиньпин пояснил, что на восстановление мировой экономики из-за украинского кризиса могут уйти десятилетия.
Кризис на Украине грозит обернуться опасными последствиями для мировой экономики. Как заявил на саммите Европейский союз - Китай председатель КНР Си Цзиньпин, необходимо обеспечить стабильность системы, правил и основ мировой экономики.
Следует не допустить распространения кризиса за пределы Украины. Тем более опасно, что из-за этой ситуации результаты десятилетий международного экономического сотрудничества могут быть уничтожены.
Си Цзиньпин пояснил, что если ситуация будет ухудшаться, то не исключено, что "на последующее восстановление могут уйти годы или даже десятилетия".
Председатель КНР отметил, что нельзя опрометчиво наносить удары по сложившимся экономическим отношениям.
И тем более нельзя политизировать экономическую мировую систему, превращать в инструмент или оружие, "вызывая серьёзные кризисы в области финансов, торговли, энергетики, науки и техники, продовольствия, промышленности и цепочек поставок", указал политик.

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