Кризис на Ближнем Востоке: Украина примкнула к США

Телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским провел госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом сообщила представитель американского Госдепартамента Морган Ортагус, передает ТАСС.

«Помпео высоко оценил осуждение Киевом атаки на посольство США в Багдаде, произошедшей 31 декабря», – заявила она.

По словам Ортагус, госсекретарь также выразил приверженность Вашингтона «решительной поддержке» территориальной целостности и суверенитета Украины. Помпео также отметил важность долгосрочного американо-украинского сотрудничества.

Кроме того, шеф Госдепа объяснил Зеленскому причины переноса своего визита в Киев,первоначально намеченного 3 января. Он должен был встретиться с президентом Украины, а также с правительством, и возложить венки в память о погибших в Донбассе. Но Помпео не полетел в Киев из-за вспыхнувших в Ираке беспорядков.

Сам Владимир Зеленский двумя днями ранее был замечен на фешенебельном курорте в султанате Оман, на берегу Персидского залива. Украинский президент улетел на необъявленный отдых со своей семьей и службой безопасности.

Вскоре после сообщений СМИ на странице Зеленского в Facebook было объявлено, что отдыхает он на Ближнем Востоке за свой счет, а также проведет ряд рабочих встреч с оманскими представителями — по поводу торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Пока Зеленский проводит время в Омане, напряжение в лежащем на севере Ираке начинает нарастать с каждым днем. 31 декабря на посольство США в Багдаде было совершено нападение — никто не погиб, однако охрана дипмиссии была усилена батальоном морпехов.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Катаиб Хезболла». За пару недель до нападения на посольство военная авиация США атаковала их лагерь, убив 25 боевиков и ранив порядка 50 человек. Сообщалось, что среди раненых были женщины и дети. Пентагон заявил, что авиаудар был нанесен в ответ на многочисленные нападения на американские военные объекты и гибель американцев в результате этих атак.

Спустя 4 дня после атаки на посольство американская ракета убила иранского военачальника Касема Сулеймани и командира шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

5 января в центре Багдада из миномета была обстреляна «зеленая зона», где находятся посольства США и других иностранных государств. В результате попадания снаряда в один из домов была ранена семья, проживавшая там.

Одновременно с этим парламент Ирака в отсутствие курдских и суннитских депутатов — шиитским большинством — одобрил резолюцию с требованием вывести американские войска из страны. Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что Багдад должен сперва заплатить за сверхдорогую авиабазу, построенную американцами. Он назвал приход Америки на Ближний Восток «самой большой ошибкой в истории страны», но подчеркнул, что убегать оттуда США не собираются.

США вторглись в Ирак еще в 2003 году в составе международной коалиции. Они разбили иракскую армию и свергли диктатора Саддама Хусейна. После этого в стране началась продолжительная гражданская война и партизанское сопротивление интервентам. Для администрации президента Джорджа Буша-младшего, а в особенности — вице-президента США Дика Чейни, эти войны были частью идеологии «демократизации» Ближнего Востока. Впоследствии ряд высокопоставленных американских политиков признавал, что вторжение произошло из-за иракской нефти.

Украинские войска также участвовали в международной интервенции в Ирак. Миротворческий контингент ВСУ в составе подразделений трех механизированных бригад и тактической группы присутствовал в стране с 2003 по 2005 год. К началу апреля 2005 года численность украинского контингента в Ираке составляла около 1650 человек, ежегодно на содержание его тратилось порядка $20 млн.

Спустя два года после вторжения депутаты Верховной Рады 308-ю голосами постановили вывести украинских солдат с Ближнего Востока в связи с эскалацией конфликта. Решение одобрил бывший тогда президентом страны Леонид Кучма, который ранее подписал указ об отправке миротворцев в Ирак.

За пять лет «иракского умиротворения» погибли 18 украинских военнослужащих, более 40 получили ранения. Всего через «украинский Ирак» прошли более 5 тыс. солдат и офицеров ВСУ. Несколько человек из состава украинского миротворческого контингента получили американские медали за службу в Ираке.