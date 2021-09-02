Кризис как предчувствие: почему в ЕС заявили о неготовности принимать мигрантов

Премьер-министр Словении Янез Янша, выступая на Международном стратегическом форуме в городе Блед, констатировал, что Евросоюз не готов к повторению миграционного кризиса 2015 года. Его поддержал глава кабмина Венгрии Виктор Орбан, подчеркнувший, что мигранты не должны вытеснять жителей ЕС и размывать европейскую идентичность. Эти заявления прозвучали после прошедшей в рамках Совета ЕС внеочередной сессии на уровне министров внутренних дел, на которой было отмечено, что Евросоюз намерен не допустить массовую миграцию из Афганистана в Европу. Эксперты отмечают, что таким образом страны — члены ЕС пытаются снять с себя ответственность за кризис в Афганистане, последовавший за окончанием многолетней миссии западной коалиции.

Евросоюз не готов к повторению миграционного кризиса, который произошёл в 2015 году на фоне войны в Сирии. Такое мнение высказал премьер-министр Словении Янез Янша, выступая на XVI Международном стратегическом форуме в городе Блед.

«Что касается ситуации с Афганистаном и вероятности возникновения новой волны мигрантов, то мне кажется, что Совет ЕС вчера (31 августа. — RT) принял решение. И оно окончательное. Никто из членов ЕС не готов к повторению ситуации 2015 года. Ни одно из государств — членов ЕС не готово к повторению ситуации 2015 года с открытыми границами, возникшей после кризиса в Сирии», — сказал Янша.

Сходную точку зрения выразил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув недопустимость вытеснения коренных жителей европейских государств беженцами извне.

«Нам не нужны новоприезжие вместо наших граждан, которые уже живут здесь, просто с математической точки зрения. Если приглашать людей из-за пределов Европы, то изменится культурная идентичность Европы. Некоторые страны на это согласны, но Венгрия не в их числе. Мы не хотим изменения культурной идентичности нашей страны», — подчеркнул Орбан.

Противодействие массовой миграции

Высказывания политиков прозвучали после состоявшейся 31 августа внеочередной сессии на уровне министров внутренних дел в рамках Совета ЕС. По её итогам участники распространили заявление, в котором говорится о недопустимости возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.

«С учётом уроков, вынесенных из прошлого, ЕС и государства-члены решительно настроены предпринять совместные действия, чтобы не допустить повторения неконтролируемой масштабной нелегальной миграции, с которой мы сталкивались в прошлом, и для этого будет подготовлен скоординированный и упорядоченный ответ. Необходимо избегать появления стимулов для нелегальной миграции», — говорится в коммюнике.

#JHA | Home affairs ministers discussed the situation in #Afghanistan today in Brussels. They also agreed on a statement. Main results of the meeting ➡️ https://t.co/JNyFNaKl8Rpic.twitter.com/pYepKnLnn9 — EU Council (@EUCouncil) August 31, 2021

В связи с этим сообщается о намерении Евросоюза усилить поддержку соседствующих с Афганистаном стран в регионе. В частности, речь идёт о финансовой помощи через соответствующие международные финансовые организации.

«ЕС также будет сотрудничать с этими странами, с тем чтобы предотвратить нелегальную миграцию из региона, укрепить потенциал по контролю над границами и не допустить незаконного провоза мигрантов и торговли людьми», — уточняется в заявлении.

Помимо этого, представители стран договорились укреплять внешние границы союза, опираясь на службу пограничной охраны Frontex, и «помогать наиболее сильно пострадавшим государствам-членам».

Флаги государств — членов Евросоюза в Брюсселе

Reuters

© Yves Herman

Вместе с тем главы МВД заверили, что продолжат эвакуацию из республики своих граждан и, по возможности, афганцев, которые сотрудничали со странами Евросоюза во время операции западной коалиции, и членов их семей.

Также по итогам заседания еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон анонсировала созыв международной конференции для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана.

«В продолжение сегодняшней сессии Совета по правосудию и внутренним делам ЕС в сентябре я созову форум высокого уровня по переселению, чтобы обсудить с государствами-членами конкретные приоритеты и выработать устойчивые решения для наиболее уязвимой части афганцев», — написала Йоханссон в Twitter.

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As part of the follow up to the #JHA@EUCouncil today, I will convene, in September, a High Level Resettlement Forum to discuss concrete priorities with Member States and provide sustainable solutions to those Afghans who are most vulnerable, particularly women… — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) August 31, 2021

По её словам, планируется разработать скоординированный подход к созданию безопасных и законных путей для переселения.

Ранее о необходимости такого форума на пресс-конференции по итогам внеочередной видеоконференции лидеров государств G7 говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её мнению, участие в судьбе беженцев должны принимать не только страны ЕС, но и все, кто оказывал содействие американо-натовской операции в Афганистане. При этом она признала, что внутри самого союза пока нет договорённости о количестве беженцев, которое примет ЕС.

«Нельзя закрывать глаза»

Своё разочарование итогом заседания в Совете ЕС выразил глава Европейского парламента Давид Сассоли, также выступавший на форуме в Бледе. По его словам, многие страны открыли свои двери для бегущих от талибов* афганцев, однако «ни одна страна ЕС» не сделала того же самого.

«Все думают только о тех, кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все ещё находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии, разделяя её цели и задачи», — отметил Сассоли.

Solidarity is what holds Europe together. We were disappointed with yesterday’s Home Affairs Council. We cannot pretend that the Afghan question does not concern us. Europe needs to live up to its values and give a common response. My speech at #BSF2021https://t.co/EptkaLu2sGpic.twitter.com/n7XX2dXCuM — David Sassoli (@EP_President) September 1, 2021

Между тем ранее о своём нежелании видеть мигрантов на территории Европейского союза уже заявлял канцлер Австрии Себастьян Курц, подчёркивая, что, пока он находится на руководящем посту, страна не будет принимать у себя новых мигрантов. Свою позицию он аргументировал тем, что интеграция уже живущих в Австрии беженцев проходит с большим трудом.

«Приняв 44 тыс. афганцев, Австрия многое сделала. В расчёте на душу населения у нас самое большое афганское сообщество после Ирана, Пакистана и Швеции. С интеграцией ещё есть большие проблемы, поэтому мы против того, чтобы принимать ещё людей», — отмечал Курц в Twitter.

Размещать у себя новых беженцев также отказались в Турции, которая в 2016 году по договорённости с ЕС расположила у себя сирийских мигрантов в обмен на финансирование.

«Турция до конца выполнила моральные и гуманитарные обязанности в отношении миграции. О дополнительной волне беженцев не может быть и речи», — цитировал ТАСС слова турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, сказанные на пресс-конференции по итогам переговоров с его немецким коллегой Хайко Маасом.

Таким образом он поддержал позицию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который 20 августа сказал, что «у Турции нет долга, ответственности или обязательства быть хранилищем беженцев для Европы». Вместо этого он призвал Европейский союз взять на себя ответственность за миграционный кризис в регионе и не отстраняться от проблемы, закрывая границы.

Осознают масштаб

По словам экспертов, несмотря на пережитый европейцами миграционный кризис 2015—2016 годов, ЕС не подготовился к его возможному повторению, хотя время на это было. Причиной такого положения дел аналитики называют нерешённость вопросов, которые возникли ещё в первую волну и остались в подвешенном состоянии.

«Сегодня страны Евросоюза не готовы договориться о том, как найти ответы на потенциальный вызов, поэтому пытаются найти внешние возможности. Однако, даже если ЕС удастся частично договориться со своими региональными партнёрами, это не означает, что Брюссель снимет с себя эту проблему в среднесрочной перспективе, поскольку будут действовать каналы для переправки нелегальных афганских беженцев в Европу», — пояснил в беседе с RT руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов.

Он подчеркнул, что этот фактор вызовет увеличение прочих рисков, связанных с терроризмом, внутренней радикализацией европейских обществ и политическим расколом внутри Европы.

Объяснимыми попытки Евросоюза делегировать свою ответственность странам региона назвал и главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

«Учитывая, что прежняя миграционная политика не принесла положительных результатов, европейские страны решили переосмыслить свою политику в отношении беженцев, поэтому ставка делается не на их поощрение, а на сдерживание миграционных потоков», — констатировал он.

Афганские беженцы в лагере недалеко от Белграда в Сербии

Reuters

© Fedja Grulovic

Причиной такого развития событий эксперт назвал плачевные итоги интеграции предыдущей волны мигрантов, которые за шесть лет так и не стали частью европейского сообщества.

В связи с этим аналитики полагают, что на грядущем международном форуме по вопросу расселения беженцев все обсуждения сведутся к поискам виноватых в сложившейся ситуации.

«Основная модель работы конференции будет заключаться в переводе стрелок. Европейские страны будут переадресовывать эту проблему другим государствам, например США, или предлагать деньги взамен на сдерживание миграционного потока. Но это вряд ли сработает, ведь не всем странам выгодно этим заниматься», — считает Межевич.

С его прогнозом согласен и Дмитрий Данилов. По его мнению, вероятно, в ЕС снова поднимут тему распределения квот по беженцам, которые ещё с прошлого раза критиковались странами той же «вишеградской четвёрки».

«Европейские страны будут спорить между собой о том, насколько Евросоюз способен взять на себя квоты, попытаются возложить ответственность за ситуацию в Афганистане на США. Поэтому, скорее всего, эта конференция покажет, что никаких серьёзных международных договорённостей по вопросу мигрантов быть не может, особенно вне широкого контекста, основанного на участии всех заинтересованных сторон международного сообщества», — резюмировал эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.