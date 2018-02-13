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Кризис идей
13 февраля 2018, 17:39 • 106 • Карикатуры
Сенаторы от Демократической партии США представили резолюцию, которая призывает Дональда Трампа ввести новые санкции против России, сообщает издание Politico. Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес полагают, что законопроект, который в прошлом году одобрил конгресс и впоследствии подписал Трамп, предполагает обязательное введение ограничений.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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