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Кризис идей

13 февраля 2018, 17:39  •  106 • Карикатуры

Сенаторы от Демократической партии США представили резолюцию, которая призывает Дональда Трампа ввести новые санкции против России, сообщает издание Politico. Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес полагают, что законопроект, который в прошлом году одобрил конгресс и впоследствии подписал Трамп, предполагает обязательное введение ограничений.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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