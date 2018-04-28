Кризис и война: Хазин спрогнозировал будущее Восточной Европы

• 166 • Аналитика

Михаил Хазин побывал в Праге в начале марта 2018 г., накануне выборов президента РФ. Он выступил в РЦНК, принял участие в дебатах на Чешском телевидении, встречался с политологами. В интервью председателю редсовета ПТ Наталье Судленковой Михаил Хазин рассказал о причинах победы Милоша Земана на пост президента ЧР, внутренней сути роста продаж игрушечного Владимира Путина в Японии и перспективах войны в Восточной Европе.

- Михаил Леонидович, насколько Ваша теория левоконсервативном уклоне верна для Центральной Европы?

- Верна. Мы видим, что в Чехии победил Земан. А все убеждали, что он выиграть не может и проиграет. Все политтехнологи считали до выборов, что он в первом туре выиграет, а во втором проиграет, потому что у него есть устойчивый электорат в 40%, а больше 40% за него не проголосует. Земан – классический левый консерватор. И народ ему сказал, что это его устраивает.

Кстати, продолжая тему России — дальше здесь должен быть левоконсервативный поворот в политике. И Путин будет реализовывать этот поворот.

При этом все прекрасно видят, что у России нет никаких поползновений в части что-то завоёвывать. Потому что консервативные государства никого не завоёвывают. Завоёвывают радикалы. Левоконсервативные государства объединяются.

- В чём это проявляется сегодня, когда отношения РФ с западными странами худшие со времён Холодной войны?

- В первую очередь, в поиске других рынков. Кстати, лучше всего это понял президент Турции Реджеп Эрдоган. Когда Турцию не взяли в ЕС, Эрдоган понял, что рано или поздно рынки закроют. А если Турция сваливается во внутренний рынок, то она возвратится на уровень 70-х годов прошлого века, в нищету. Эрдогану этого не простят. И Эрдоган начал искать внешние рынки.

В Японии такая же ситуация. США закроются, и президент США Дональд Трамп об этом открыто говорит. И японцы понимают, что Китай для них тоже закрыт. Поэтому остаётся евразийское пространство. И они над этим работают уже сейчас. Пример: у меня дочь жила в Японии, в Киото, и рассказывала, что в магазинчиках, куда ни войдешь – Путин. И тут мама, супруга моя, ей говорит: «А привези нам японского Путина». А дочь нам через несколько дней говорит, мол, не могу, всё раскупили. Остались только выставочные экземпляры.

- И что это означает?

- Это означает, что японский император объясняет японцам в доступной форме, с кем они будут дружить завтра. Демократия к Японии не имеет никакого отношения. Япония – дико национально-консервативная страна.

- То есть, Владимира Путина, в рамках Вашей логики, западный мир преследует за то, что он становится лидером левоконсервативного мира?

- Да. Всё остальное – это бантики. И точно так же «чморят» и Трампа.

- Но чего бояться-то? Тем более, что Владимир Путин не один раз заявлял, что готов договариваться.

- Это так. Он хотел договариваться. А ему заявили: «А ты кто такой?» А теперь ему говорят: «Мы тебя один раз кинули, как мы теперь с тобой будем договариваться? А вдруг ты нас кинешь?». Он-то как раз, договороспособный, они недоговороспособные. Но это классический такой англосаксонский принцип. «Мы подписываем договор только до тех пор, пока у нас не хватит сил его разорвать».

Сколько они договоров с индейцами подписали? И чем всё закончилось? Знаете, почему в США не осталось бизонов? Они когда в очередной раз подписали договор, то у индейцев остались прерии, и они не знали, как этот договор нарушить, потому что убить их всех на тот момент было сложно, всё-таки договор подписали. И тогда они пустили армию на убийство бизонов. А это была еда для индейцев. Тем самым они ликвидировали возможность индейцев жить. Есть фотографии, где просто до неба бизоньи черепа. Просто ликвидировали бизонов в США.

- В знаменитом романе Джорджа Оруэлла «1984» вводится термин «двоемыслие». «Война – это мир», «свобода – это рабство»… Мы уже живём в этом мире?

- Конечно. И слава Богу, что не победила Хиллари Клинтон. Она бы точно войну устроила. Поэтому то, что выиграл Трамп – это хорошо. Трамп войны не хочет. Поэтому я очень рассчитываю на то, что войны не будет.

Но ситуация кажется очень и очень напряжённой, напоминает уже не Холодную войну, а период 1913-начала 1914 гг.

Война может быть в совершенно неожиданном для вас регионе – в Восточной Европе.

- ???

- Потому что Брюссель объявил, что с 2020 года перестанет давать деньги «новым членам». Вы себе представляете масштаб стихийного бедствия? ВВП Польши упадёт на четверть, ВВП Прибалтики — на 50%. Остальные страны промежуточные.

А падение ВВП и, соответственно, жизненного уровня на 25% — это масштаб Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Падение экономики на 50% — это коллапс не только экономики, но и государства. Как только это сокращение бюджета произойдёт, то вся Прибалтика превратится в сборище банд, который бегают друг за другом и отнимают еду. А все остальные – между ними.

В этой ситуации войну ограничивает сильная власть и отсутствие оружия на руках у населения. Но при этом надо понимать, что при наличии чёрного рынка оружия на Украине будет крайне сложно контролировать его обращение.

«Пражский телеграф» публикует в сокращённом виде материал Михаила Хазина о текущей ситуации.

Несколько слов о III мировой войне

Истерика последних дней, конечно, немножко отбивает трезвый разум, но сами-то мы люди тёртые, а потому, должны задавать более или менее реальные вопросы по существу дела. Главный вопрос, который нужно задавать сегодня, это вопрос qui prodest или, в переводе с латыни, кому выгодно. Кто заинтересован в эскалации конфликта?

Вспомним 1999 год, Югославию. Тогда все было ясно. СССР прекратил своё существование. В главном его остатке, России, у власти находится проамериканская группа (было дело произошёл небольшой конфуз с дефолтом но, в общем, ничего страшного не произошло, Примаков и Маслюков как работали с МВФ, так и работают), у власти в США команда «победителей», которые радостно дербанят всё, до чего можно дотянуться, в результате чего там даже образовался профицитный бюджет. И вся история с бомбёжками суверенного государства в центре Европы была связана с одним единственным обстоятельством: нужно было показать всему миру, что приказы из Вашингтона нужно выполнять не просто быстро, а очень быстро. А иначе — будет бо-бо.

Счастье закончилось, как известно, весной 2000 года с крахом доткомов и окончательно — в сентябре 2001 года, но на тот момент будущее для элиты США выглядело безоблачно и команды они раздавали чётко и быстро: «Легли, отжались! Это — приказ!» И никаких твиттеров, рассуждений на тему «было — не было». Напомню, что в роли химической атаки в Сирии тогда выступил акт геноцида в отношении группы албанцев, которого, к слову, тоже в реальности не было. То есть — полная аналогия в поводах, которые представляли из себя абсолютное враньё, но зато резкое отличие в последующих действиях. Вопрос — а почему?

А потому что тогда было чётко понятно, что есть единый Западный глобальный проект, с единой элитой, которая решала вполне понятную и чёткую задачу: привести всех к общему знаменателю, как и почему нужно выполнять приказы банкиров-глобалистов, приватизировавших американское государство. А что изменилось сегодня? О, очень многое!

Прежде всего, американское государство извернулось из-под приватизации себя банкирами.

Ещё в 2014 году Обама остановил эмиссию в пользу частных банков, а Трамп так вообще начал переход к модели, при которой эта эмиссия вновь поступает под контроль государства США. Банкирам это, ясное дело, не нравится, они отчаянно борются против Трампа и за защиту своего «права» на эмиссию. Они могут спровоцировать конфликт в Сирии, но вот для чего?

Если Трамп побеждает, то он очень усиливается и его позиции против банкиров начинают доминировать. Ну, а если Трамп проигрывает, то вероятность разрушения доминирования США в мире резко возрастает, то есть, падает вероятность сохранения Бреттон-Вудской модели с доминированием доллара, что для банкиров тоже катастрофа.

Теперь Трамп. Ему бы вполне подошла «маленькая победоносная война». Но вести реальные действия для этого не обязательно, можно создать пиар-видимость (как в деле Скрипачей, например). До сих пор нет никаких реальных доказательств, что их вообще травили, но это как-то никого не интересует. Более того, реальные военные действия могут привести к каким-то трагедиям, которые Трампу могут очень дорого стоить.

Я понимаю, что нашим записным американофилам ничего не докажешь, но я напомню ситуацию 1980 года. Тогда уже был приготовлен план финансовых реформ по выходу из кризиса 70-х (который потом получил название «рейганомика»), но все сомневались, что президент Картер, который шёл на второй срок, окажется достаточно жёстким, чтобы его провести в жизнь в полном объеме. Для проверки был организован кризис в Иране, с захватом посольства США в Тегеране, после чего Картер дал команду освободить находящихся в заложниках американских дипломатов. Операция эта, как известно, закончилась полным провалом, после чего у Картера просто не осталось шансов выиграть выборы.

Так вот, есть серьёзные основания считать, что успехом эта операция завершиться и не могла, поскольку те, кто ее срывал, находился в рядах ее организаторов. Целью операции было не освобождение заложников, а приход к власти Рейгана и в этом смысле операция оказалась блестящей. А то, что кто-то погиб, кто-то закончил карьеру и так далее, так это издержки профессии – лес рубят, щепки летят. Но кто надо — тот, разумеется, всё знает. И в США в том числе.

Так вот, количество желающих, чтобы Трамп в Сирии оконфузился, в Вашингтоне выше крыши. И в ЦРУ, и в армии, и в государственном аппарате. Собственно, все, кто изначально строил свою карьеру под финансистами-глобалистами (или, иначе, кто входил в «команду Клинтон»), должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы Трамп по итогам этой операции был скомпрометирован, как глава государства и как верховный главнокомандующий… Поскольку при Трампе у них шансов на продолжение карьеры практически нет. И есть у меня уверенность, что Трамп отдаёт себе отчёт в том, что он не может гарантировать, что внутренняя фронда не порушит ему всю операцию. А расследование покажет, что это всё российская военная мощь которую Трамп, в силу своей безграмотности и неадекватности не предусмотрел и не учёл…

Это, разумеется, гипотеза. Но, с учетом приведенных аргументов, вполне имеющая право на существование. При том что у самого Трампа нет ярко выраженного интереса устраивать войну. То есть если бы он получил гарантию, что всё будет хорошо и успешно, то, конечно, он не был бы против «чистой победы», но вот как раз такой гарантии у него и нет. Причем не из-за нас, а из-за чисто внутренней ситуации.

И, таким образом, получается, что нет в США явных заинтересантов в начале крупномасштабного конфликта… И, кстати, обращаю внимание, что мы, на политическом уровне, тоже молчим. Отвечаем на пропагандистском языке, доказываем, что повод для действий — ничтожный, но сама тема конфликта на верхнем политическом уровне не проявляется. Почему? А потому что ответ всегда идёт конкретным силам, а мы пока не знаем, кто будет доминировать в организации этого конфликта, Трамп или банкиры-глобалисты. А значит, нужно пока помолчать и подождать, как они сами определятся. Поскольку может получиться много нового и интересного.

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