«Кризис эффективности»: почему президент Франции раскритиковал Совбез ООН

Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН. По его словам, СБ больше не принимает «полезных решений». Глава Пятой республики считает, что формат международного сотрудничества нуждается в пересмотре. С замечаниями в адрес Совбеза ООН ранее выступали и другие мировые лидеры — в основном тех стран, которые не входят в число его постоянных членов. По мнению экспертов, заявления президента Франции нацелены на то, чтобы утвердить себя в качестве ключевого лидера Европы. Однако на практике разрушение существующей системы Организации Объединённых Наций может привести к росту нестабильности на планете, предупреждают аналитики.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН. По его словам, этот международный орган не принимает больше «полезных решений».

«Сегодня форматы многостороннего сотрудничества находятся в ослабленном состоянии, ведь их работа заблокирована: я обязан сказать, что Совет Безопасности ООН сегодня больше не принимает полезных решений», — заявил Эммануэль Макрон.

Такое мнение французский лидер высказал в интервью изданию Le Grand Continent.

Он отметил, что 2020 год ознаменовался кризисами. В первую очередь речь идёт о пандемии COVID-19 и проблеме терроризма, которая снова дала о себе знать в Европе. Эти кризисы дополнили структурные проблемы: глобальное изменение климата и неравенство. Отвечая на вопрос издания, Макрон отметил «связующую нить» между решением краткосрочных кризисов и долгосрочными перспективами.

«Она состоит в том, что нам нужно заново создать формы международного сотрудничества», — заявил французский президент.

Стремление к лидерству

По мнению Макрона, победить пандемию без сотрудничества невозможно. Президент Франции заявил также о необходимости «двух твёрдых опор». Прежде всего, необходимо «найти инструменты для полезного международного сотрудничества без войн, но такого, чтобы позволяло отвечать на современные вызовы».

Также необходимо «построить гораздо более сильную Европу, которая могла бы отстаивать свой голос с помощью своей силы и своих принципов в рамках нового формата», добавил президент Франции.

Эммануэль Макрон

© Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Для выработки такого сотрудничества необходимо, чтобы его могли создать «соразмерные полюсы вокруг нового многостороннего формата». По мнению французского лидера, система международного сотрудничества, выстроенная по итогам Второй мировой войны, переживает кризис.

«Мы наблюдаем кризис многосторонней системы 1945 года: кризис её эффективности, но что, на мой взгляд, серьёзнее, — в глубине там кризис тех универсальных ценностей, что несут её структуры», — заявил Макрон.

Эксперты полагают, что отчасти французский лидер руководствуется популистскими мотивами, выступая с критикой международных институтов.

«Пока что у президента Франции нет крупных достижений в области международной политики, поэтому он прибегает к популизму. К тому же Эммануэль Макрон старается позиционировать себя в качестве сильного лидера, способного на сильные шаги. Например, он постарался выступить с таких позиций после недавних терактов во Франции. Однако часто это стремление так и остаётся на словах», — отметил в комментарии RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Похожей точки зрения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Поскольку Ангела Меркель готовится уйти в будущем с поста канцлера ФРГ, Макрон старается закрепить себя в статусе ключевого европейского лидера. Для этого он и делает такие громкие заявления. При этом пока что Париж не предлагает никаких конкретных институциональных изменений в ООН, просто французская сторона привлекает внимание организации к европейской проблематике», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Конференция в Сан-Франциско: представитель Египта подписывает Устав ООН

© ООН/Архив

Организация Объединённых Наций была учреждена в 1945 году во время Сан-Францисской конференции. Принятые тогда решения заложили основу для нового послевоенного миропорядка и создали систему взаимного сдерживания для недопущения новых глобальных конфликтов, подобных Второй мировой войне.

В структуре ООН действует Совет Безопасности, состоящий из 15 членов организации. Из них 10 избираются сроком на два года, пять имеют статус постоянных членов. Это США, Великобритания, Китай, Россия и Франция. Постоянные члены СБ ООН обладают правом вето.

Как сообщается на сайте ООН, «Совет Безопасности несёт главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности». В некоторых случаях Совбез может применять санкции или даже одобрять применение силы для поддержания мира и безопасности».

«Влиятельный институт»

Призывы к реформированию Организации Объединённых Наций звучали ещё в прошлом веке. Вопрос расширения состава Совбеза ООН был включён в повестку 34-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году. В 1993-м, в рамках 48-й сессии ГА, была даже учреждена рабочая группа с открытым составом для изучения возможности расширения СБ ООН.

Итогом этой работы стала резолюция Генассамблеи ООН 53/30. В документе говорится, что решения по вопросам представительства стран в СБ ООН могут приниматься не менее чем двумя третями голосов Генассамблеи.

Ряд стран прямо говорят о своём желании войти в постоянный состав Совбеза. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в сентябре 2020 года о необходимости реформировать ООН, а также о желании германской стороны войти в расширенный состав Совбеза организации. По мнению Меркель, в своём нынешнем виде Совет Безопасности «слишком часто оказывается в тупиковой ситуации» и нуждается в реформах.

Ангела Меркель

Reuters

© Michele Tantussi

Проявляет желание войти в состав СБ ООН и Япония. Как заявил в своём послании по случаю 75-летия ООН глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, организация нуждается в реформировании. В Токио убеждены, что перемены нельзя откладывать, поскольку сегодня система «не в полной мере отвечает целям устава». Япония готова взять на себя обязанности постоянного члена СБ ООН для обеспечения мира и стабильности на планете.

На необходимости реформировать Совбез ООН настаивает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, нынешнее устройство ООН, которое ставит судьбу всего населения планеты в зависимость от пяти стран, не является справедливым.

Эрдоган также заявил о невозможности преодолеть сегодняшние испытания при помощи структур, которые были созданы согласно «потребностям» прошлого века.

По словам Владимира Шаповалова, сегодня всё больше государств претендуют на повышение своего статуса на международной арене, стремятся стать региональными лидерами.

«Также в ряде случаев речь может идти о попытках решить какие-то внутриполитические проблемы. Государства стремятся укрепить свои позиции в борьбе за мировую гегемонию. И все эти заявления являются попытками пересмотреть ту систему отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны. Однако на практике такой пересмотр может грозить резкой эскалацией напряжённости на мировой арене», — считает эксперт.

Андрей Суздальцев также отметил стремление многих стран войти в список постоянных членов СБ ООН.

«Это влиятельный институт, и многие страны стремятся войти в его состав», — пояснил эксперт.

Выражали недовольство работой ООН и в США. В конце 2016 года Дональд Трамп заявлял о том, что ООН превратилась в «клуб», где люди собираются, просто чтобы «провести время». Также в администрации Трампа считали, что траты на финансирование ООН не соотносятся с полезными результатами работы организации.

Важная площадка

Проблемы в работе ООН отмечал и президент России Владимир Путин в своей статье«75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

«Конечно, мы видим, что система ООН работает сейчас с напряжением и не так эффективно, как могла бы. Но свою основную функцию ООН по‑прежнему выполняет. Принципы деятельности Совета Безопасности ООН — это уникальный механизм предотвращения большой войны или глобального конфликта», — отметил Путин.

В своём видеообращении на пленарном заседании 75‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Путин пояснил, что логика Москвы заключается в том, чтобы СБ полнее учитывал позиции всех стран, но при этом служил «ключевым звеном» системы глобального управления. Российское руководство предложило созвать саммит стран «большой пятёрки» для выработки пути эффективного решения острых проблем. Инициативу поддержали другие постоянные члены Совбеза. Встреча может состояться, когда улучшится эпидемиологическая обстановка.

Здание ООН в Женеве

© Fabrice COFFRINI / AFP

По словам Владимира Шаповалова, несмотря на звучащую критику, ООН остаётся единственным легитимным пространством, объединяющим все страны мира, а Совбез — единственной структурой, способной принимать решения по вопросам глобальной безопасности.

«Очный саммит лидеров стран «пятёрки» СБ ООН мог бы сыграть положительную роль для организации», — добавил эксперт.

При этом перспективы такого форума зависят сейчас от многих факторов, включая и пандемию, и то, какую позицию займут США, где в начале ноября состоялись выборы президента, пояснил Андрей Суздальцев.

«Однако очевидно, что Совбез ООН остаётся площадкой для диалога и позволяет решать важные для всего мира вопросы», — подытожил эксперт.