Кризис доверия: почему в МИД РФ назвали США недоговороспособным партнёром

Россия не доверяет США и не рассматривает их в качестве договороспособного партнёра. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам видеоконференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН). Поводом для её проведения стал выход Соединённых Штатов из данного соглашения. Как напоминают эксперты, ранее США также разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под угрозой находится судьба СНВ-III. Аналитики отмечают, что подобные односторонние действия Белого дома подрывают систему международной безопасности, из-за чего Вашингтону не доверяют уже не только Москва, но и его европейские союзники.

Россия утратила доверие к США и больше не рассматривает Вашингтон в качестве договороспособного партнёра. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя итоги онлайн-переговоров стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН).

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту, нужно, наверное, начинать постепенно его восстанавливать, делать это путём тактики малых шагов», — сказал он «Известиям».

Дипломат добавил, что США на протяжении «чуть ли не десятка лет» идут по пути «последовательного демонтажа разных структур, механизмов, которые имелись в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

«И в последнее время в этот разряд того, что демонтируется и отправляется, извините меня, на свалку истории американцами, всё больше попадают договоры и соглашения. Это печальное развитие», — констатировал Рябков.

Он отметил, что на переговорах РФ и США так и не удалось сблизить свои позиции.

«Между представителями России и США сближения не произошло. Это был скорее взаимный обмен упрёками и претензиями. Не видно никакой политической воли со стороны США искать решение и исправлять те недочёты с исполнением договора и отклонением от требований договора, на которые мы им постоянно указываем, — заявил дипломат. — Я совершенно уверен, что США выйдут (из договора. — RT)».

Сергей Рябков

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Конференция государств — участников ДОН прошла 6 июля в формате видеосвязи. Поводом для её проведения стало решение США о выходе из Договора по открытому небу. На мероприятии стороны оценили последствия такого шага, а также обсудили порядок дальнейшего функционирования этого международного соглашения. РФ на переговорах представлял Сергей Рябков.

Как отметил замминистра, другие члены ДОН рассматривают выход США из договора как решённый вопрос, несмотря на то что формально участие Вашингтона в этом соглашении прекратится в ноябре 2020 года.

«Многие внутренне с этим, похоже, смирились», — сказал Рябков.

По его словам, дальнейшие действия России в отношении Договора по открытому небу пока не определены.

«Безусловно, (рассматриваем) все сценарии, ничто не предопределено пока. Многое зависит от поведения участников (соглашения), от решения тех вопросов, на которые мы обратили внимание: там много организационных вопросов, возникающих с выходом США, там есть ряд решений технического свойства, есть более крупные темы, касающиеся, к примеру, необходимости перераспределения квот на полёты, и так далее», — сказал он.

Российский дипломат подчеркнул, что на данный момент нет признаков того, что другие страны последуют за США и выйдут из ДОН. При этом он добавил, что вместе с тем союзники Вашингтона не проявляют готовности «помогать решению тех проблем, которые существуют».

Рябков также сообщил, что очередное заседание консультативной комиссии по ДОН состоится 13 июля, а в октябре пройдёт обзорная конференция.

Курс на выход

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями более 20 государств — участников СБСЕ (с 1995 года — ОБСЕ). Вступил в силу с 1 января 2002 года. Он даёт право участникам соглашения совершать облёты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. На сегодняшний день его участниками являются 34 государства, включая РФ.

О решении выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая. Данная мера должна вступить в силу через шесть месяцев с момента объявление о денонсации соглашения.

Вашингтон мотивировал этот шаг якобы несоблюдением Россией условий договора. В МИД РФ назвали данные обвинения безосновательными и указали на пагубность денонсации ДОН для мировой безопасности.

Помимо этого, российская сторона также заявила о наличии претензий к США относительно выполнения ими положений Договора по открытому небу. При этом Москва отметила, что в рамках ДОН у сторон есть все возможности и механизмы, чтобы решить все имеющиеся проблемы.

Союзники по НАТО сами денонсировать ДОН пока не стали. При этом ряд стран в Европе критически отнеслись к разрыву американцами договора. Так, в начале июня глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал это «горькой неудачей».

Договор по открытому небу — не первое соглашение, которое США разорвали при президенте Трампе. Ранее Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Под угрозой находится судьба договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Срок его действия истекает в феврале 2021 года, и к настоящему моменту США так и не проявили желания продлить его, несмотря на готовность Москвы сделать это.

Самолёт Boeing OC-135B, участвующий в программе ДОН

© Wikimedia Commons

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, до ноября, когда США официально прекратят участие в ДОН, скорее всего, в позиции Вашингтона ничего не изменится, поскольку выход из этого договора является частью стратегии Белого дома.

«Вряд ли до осени удастся договориться по ДОН. Выход США из этого договора является логичным шагом республиканской администрации, которая целенаправленно расшатывает стратегическую стабильность в мире, чтобы развязать себе руки. Сначала был ДРСМД, теперь — ДОН. Видимо, скоро та же судьба постигнет и СНВ- III, по которому, вероятнее всего, также договориться не удастся», — сказал он в интервью RT.

Как отмечают эксперты, подобная политика началась задолго до Трампа. В 2001 году, когда президентом страны был Джордж Буш — младший, США заявили о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО). Это был один из первых шагов Вашингтона по разрушению глобальной архитектуры безопасности, которую долгие годы выстраивали Россия и США, считают аналитики.

«Утрата доверия к США, о которой сказал Рябков, началась задолго до прихода Трампа к власти. После его победы, к слову, была хоть какая-то иллюзия улучшения ситуации, потому что он говорил о необходимости улучшения отношений с Россией. Но пойти по пути нормализации отношений ему не позволил истеблишмент», — полагает Блохин.

«О доверии речи быть не может»

По словам экспертов, заявление замглавы МИД Сергея Рябкова об отсутствии доверия к Вашингтону основано на многолетнем опыте ведения переговоров с США.

«Когда на систематическом уровне официальные лица Вашингтона заявляют о том, что Россия — враг и противник, когда США постоянно выходят из договоров, пересматривают их и отказываются от них в одностороннем порядке, то тут ни о каком доверии, понятно, речи быть не может», — говорит Константин Блохин.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин напомнил, что политика США в отношении международных соглашений — это лишь часть факторов, снижающих доверие.

«Дело даже не только в этих договорах. Мы ведь постоянно, ещё со времён СССР, находимся под давлением всевозможных санкций: политических, дипломатических, военных, экономических. О каком доверии можно тут говорить? Но, несмотря на это, мы всегда шли навстречу в вопросах, связанных со стабилизацией ситуации во многих проблемных точках планеты, чего о США сказать нельзя», — заявил аналитик в интервью RT.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

При этом эксперты обратили внимание на то, что в отношениях США с европейскими союзниками также наблюдается кризис доверия. Одним из доказательств этого они называют нежелание европейцев вслед за Вашингтоном разрывать международные соглашения.

«Денонсация ДОН, как и ДРСМД, бьёт прежде всего по европейцам. В этом смысле Трамп, как никто другой, ударил по хвалёной евро-атлантической солидарности. Своими действиями он вскрыл нарывы и давно накопившиеся проблемы в отношениях между союзниками. Он преследует исключительно американские интересы, а не интересы некоего коллективного Запада. Поэтому европейская и американская бюрократия не может дождаться того времени, когда он покинет свой пост», — пояснил Блохин.

С этой точкой зрения согласен и Андрей Кошкин.

«Европейские государства делегировали США свои права в сфере безопасности, но в ответ видят исключительно эгоистическую политику американцев. Они недовольны и сейчас всерьёз задумались о существующих между ними и Соединёнными Штатами противоречиях. Об этом всё чаще говорят лидеры ЕС. Например, президент Франции Макрон, который заявил о смерти мозга НАТО», — отметил эксперт.

Как считают аналитики, такое поведение США обусловлено ослаблением их позиций в мире. Другие государства и объединения, как, например, Россия, Китай или ЕС, наращивают свой потенциал, поэтому в условиях нынешней системы международных соглашений у Вашингтона становится всё меньше рычагов для доминирования в мире.

«Возможности США как гегемона и мирового лидера тают на глазах. Поэтому они, стремясь сохранить этот статус, становятся всё более опасными и непредсказуемыми. Этот процесс чреват глобальными кризисами и нестабильностью», — заявил Блохин.

В этих условиях, считает эксперт, международное сообщество должно приложить все усилия, чтобы предотвратить эскалацию напряжённости в мире.

«Нельзя допустить утери контроля за ситуацией, чем как раз и опасна политика США. Необходимо жёстко отвечать на действия Вашингтона», — заключил Блохин.