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Кризис дипломатии: почему демократы критикуют работу Госдепа США и госсекретаря Помпео

30 июля 2020, 02:00  •  30 • В мире
Работа Госдепа США оказалась парализована из-за плохого руководства со стороны главы ведомства Майка Помпео и администрации Дональда Трампа. Об этом говорится в опубликованном докладе демократов из комитета сената по международным делам. В нём сообщается, что моральный дух дипломатов и уверенность в действиях руководства находятся на очень низком уровне, а самому Госдепу не хватает кадров, в том числе руководящего уровня, что сказывается на эффективности его работы. Эксперты считают, что перед президентскими выборами 2020 года демократы в сенате решили нанести удар по одному из ключевых представителей администрации Трампа — Майку Помпео.
 
Reuters © Carlos Barria
 

Работа Госдепа США при администрации Дональда Трампа и под руководством Майка Помпео оказалась практически парализована, говорится в докладе демократов из сенатского комитета по международным делам. Документ был опубликован перед предстоящими слушаниями в комитете сената по международным делам, в которых должен принять участие глава Госдепа Майк Помпео. 

В докладе под названием «Кризис дипломатии: Администрация Трампа опустошает Госдепартамент» отмечается, что за последние несколько лет в американском дипведомстве сформировалась культура пренебрежения дипломатами.

«Госслужащим, беспристрастно выполняющим свои обязанности, приписывают принадлежность к «глубинному государству», их обвиняют в стремлении подорвать авторитет президента и клеймят «бюрократами-радикалами, которых никто не избирал». Последние три с половиной года Госдепартамент страдает от приостановки набора персонала, неумелых попыток «реформирования», инициатив по сокращению финансирования ведомства на одну треть, а также длительной незаполненности вакансий. Всё это негативно сказывается на его эффективности», — пишут авторы доклада.

В документе также говорится, что массовые сокращения сотрудников привели к ослаблению Госдепа в период пандемии коронавируса. Кроме того, утверждается, что сотрудники ведомства не сообщают о нарушениях правил со стороны назначенцев Трампа, опасаясь возмездия.

Ещё одна тема — неукомплектованность ведомства персоналом, в том числе на руководящем уровне, а также медленное заполнение этих вакансий. Так, в документе говорится, что администрации Трампа потребовался почти год для представления кандидатуры на пост заместителя главы Госдепа по контролю над вооружениями и ещё полгода на поиск замены в лице Маршалла Биллингсли.

Таким образом, в общей сложности два года из трёх пребывания у власти Дональда Трампа руководящий пост ответственного за переговоры по стратегическому ядерному вооружению с Россией оставался вакантным, отмечают авторы доклада. Трудности были и с заполнением должностей помощника главы Госдепа по делам Европы и Евразии, послов на Украине, в Грузии и Эстонии — трёх стран, которые, по версии авторов документа, находятся на переднем крае борьбы с «российской агрессией».

К тому же зачастую администрация Трампа представляла к рассмотрению кандидатов с недостаточной квалификацией для работы в Госдепе.

«Из-за того, что определённые должности остаются вакантными, а обязанности исполняются временно, серьёзно ограничиваются возможности США по обеспечению американского присутствия в мире, осуществлению зарубежных операций и защиты национальной безопасности. Наблюдаемая в госдепартаменте нехватка персонала старшего уровня наряду с интенсивностью оттока кадров приводит не только к пустующим рабочим местам. Результатом становится нехватка лидерства США на мировой арене», — говорится в докладе.

Во многом неукомплектованность Госдепа США вызвана кадровой чехардой, которая уже стала «изюминкой» администрации Трампа, отметил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Идут постоянные отставки и назначения новых чиновников, немногие смогли за это время закрепиться в администрации. Например, советников по национальной безопасности меняют как перчатки — за такой короткий срок на этом посту сменилось уже четыре человека», — напомнил политолог.

Трамп привык к своеобразному стилю работы, будто он управляет не государством, а частной кампанией, прокомментировал ситуацию Константин Блохин.

«Трамп изначально не был системным политиком и объективно имеет ограниченное число связей в элите. Поэтому рекрутинг крайне ограничен. Ему трудно найти людей, которые бы исполняли обязанности так, как это ему нужно», — рассказал эксперт.

Бесконтрольная дипломатия

Демократы в комитете сената по международном делам возлагают ответственность за ситуацию в Госдепе на президента Дональда Трампа и главу ведомства — госсекретаря Майка Помпео.

«Президент Трамп и госсекретарь Помпео привели Госдепартамент в опустошённое и деморализованное состояние. Это не чисто бюрократический или вашингтонский вопрос. Речь идёт о реальных последствиях для США и нашей национальной безопасности», — так выход доклада прокомментировал сенатор Боб Менендес, возглавляющий демократов в комитете по международным делам.

  • Reuters
  • © Tom Brenner

Издание The Hill отмечает, что на сенатских слушаниях с участием Помпео в том числе будет поднята тема дальнейшего урезания бюджета Госдепа США, предложенная администрацией Трампа на 2021 финансовый год. Кроме того, сенаторы планируют разобраться в увольнении генерального инспектора Госдепа Стива Линика, который якобы вёл две проверки в отношении деятельности Помпео на посту главы ведомства.

Однако в самом внешнеполитическом ведомстве иначе смотрят на деятельность Помпео и считают, что проблем в Госдепе нет.

«Госсекретарь Помпео с самого первого дня пребывания в должности успешно справляется с продвижением интересов и ценностей американского народа как внутри страны, так и по всему миру. Залогом этого успеха является динамичная и талантливая команда, которая день за днём уверенно движется на пути к единой цели и единому будущему», — приводит слова функционера Госдепа издание Politico.

Слушания с участием Майка Помпео будут непростыми, так как ему придётся прояснить ситуацию с увольнением инспектора Госдепа, который проводил проверку сообщений о званых обедах, устраиваемых госсекретарём за счёт бюджетных средств, рассказал в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Два года пребывания в должности Помпео использовал для установления политических связей, необходимых ему для дальнейшей политической карьеры. В частности, раз в две недели он устраивал торжественные ужины с представителями высшего политического света Америки. Это привлекло внимание конгресса и демократов, так как проводивший проверку этих сообщений инспектор ведомства был уволен до того, как успел представить свои материалы», — рассказал эксперт.

Кроме того, сенаторы-демократы могут привязать вопрос о множестве вакантных мест в Госдепе к тому, что Помпео и Трамп отбирают служащих в администрацию по принципу личной преданности, а не профессиональных качеств, отметил Владимир Васильев.

Предвыборный контекст

Стоит отметить, что обвинения в демонтаже американского дипломатического корпуса выдвигались и против предшественника Помпео — первого госсекретаря администрации Трампа, бывшего главы нефтяного гиганта ExxonMobil Рекса Тиллерсона.

Так, издание The Atlantic в 2018 году писало, что за первые восемь месяцев пребывания Тиллерсона на посту главы Госдепа США штат ведомства сократился почти на 12%. В свою очередь журнал New Yorker сообщал, что Тиллерсон предлагал сократить бюджет Госдепа на треть, уволить более тысячи сотрудников и сократить программы по поддержке беженцев, продвижению демократии и равноправия женщин в других странах.

  • Reuters
  • © Joshua Roberts
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Именно желание «перетрясти» структуру Госдепа сначала руками Тиллерсона, а затем — Помпео привело к сопротивлению и критике со стороны американского политического истеблишмента, отметил в беседе с RT Константин Блохин.

«Госдеп — это одна их самых бюрократизированных сфер правительства США. Люди работают там десятилетиями, сменяя себя своими родственниками... Когда Трамп заявил о желании осушить Вашингтонское болото, понятно, что эти люди начали борьбу против него. Понятно, что это был непродуманный шаг. Обычно такое завиляют, когда уже победили. А Трамп об этом сказал ещё до того, как приступил к деятельности», — отметил эксперт.

По словам Константина Блохина, теперь политические противники Дональда Трампа подняли вопрос о его отношении к Госдепу перед выборами 2020 года.

«Понятно, что в контексте выборов любая критика администрации — это дополнительный плюс для демократов», — пояснил эксперт.

В свою очередь Владимир Васильев считает, что сенаторы от Демпартии хотят нанести серьёзный удар по администрации Трампа, добившись ухода Майка Помпео с должности госсекретаря.

«Дело всё в том, что из всех людей администрации Трампа после самого президента ключевую роль в ней играет Помпео. Он является наиболее известной фигурой, он у всех на слуху. Свалить Помпео — очень серьёзное предприятие и политическая победа», — пояснил эксперт.

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