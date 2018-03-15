«Кризис будет только усугубляться»: почему за последние годы резко ухудшилось отношение поляков к украинцам

Антипатия поляков к украинцам достигла рекордно высокого уровня за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого польским Центром изучения общественного мнения (CBOS). По словам экспертов, рост негатива обусловлен тем, что Киев и Варшава стали заложниками находящихся у власти националистов, которые готовы из идеологических соображений развернуть «войну на уничтожение» между двумя народами. О причинах кризиса в украинско-польских отношениях — в материале RT.

Польское издание Gazeta Prawna обнародовало результаты социологического исследования, посвящённого отношению жителей Польши к различным этническим группам. Итоги показали, что за последнее время в Польше резко ухудшилось отношение к украинцам. Опрос проводился варшавским Центром изучения общественного мнения (Centrum Badania Opinii Społecznej — CBOS) с 1993 года.

Социологи отмечают, что рост негативных настроений начался около 2015 года. Если ещё в 2015-м положительно к гражданам соседней страны относились 36%, а отрицательно — 32% поляков, то на сегодняшний день лишь 24% жителей Польши хорошо отзываются об украинцах. О плохом отношении к представителям Украины открыто говорят 40% жителей республики. Это рекордно низкий показатель симпатии к украинцам в Польше за последнее десятилетие. Хуже дела обстояли только в начале 1990-х, когда граждан постсоветской республики недолюбливали более половины поляков.

Постсоветская дружба

После распада Советского Союза отношения с независимой Украиной у Польши складывались неплохо. По мнению экспертов, в Варшаве прекрасно понимали все выгоды от «перетягивания» Киева под своё влияние. Тем более на Украине, где в 1990-х годах жили ещё миллионы ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, о сложных вопросах украинско-польских отношений времён Второй мировой предпочитали не вспоминать, а нелюбимых поляками бандеровцев хотя и реабилитировали, но старались публично не чествовать.

В 1990-х — начале 2000-х польско-американские фонды выделяли гранты на построение Украиной гражданского общества по западным лекалам, украинские общественники и студенты стажировались в польских учебных заведениях. Киев даже какое-то время закрывал глаза на начавшуюся с 2007 года раздачу жителям западных регионов страны «карт поляка» — документов, подтверждающих принадлежность их обладателей к «польскому народу» и дающих им на территории Польши ряд неполитических прав.

В 2013—2014 годах находившиеся у власти в Польше либералы из партии «Гражданская платформа» горячо поддержали украинский «евромайдан». Однако лидеры протестного движения сделали ставку на правых радикалов, ставших затем «героями «майдана». В итоге «герои» сформировали социальный заказ на ультраправую политическую повестку, в рамках которой Верховная рада в 2015 году приняла пакет законов о декоммунизации и объявлении петлюровцев с бандеровцами «борцами за независимость Украины».

В Польше в это время шла предвыборная борьба между либеральной партией «Гражданская платформа» и правоконсервативной «Право и справедливость» (PiS). По результатам голосования, прошедшего в октябре 2015 года, PiS, использовавшая в своей агитации антибандеровскую риторику, одержала уверенную победу, заняв первое место на выборах в сейм и сенат и сформировав впервые в посткоммунистической истории Польши однопартийное правительство большинства.

Примерно с этого момента социологи отмечают рост в Польше негативных настроений в отношении украинцев.

Исторические обиды

По мнению экспертов, с приходом к власти PiS в Польше начали активно вспоминать об исторических обидах, которых за несколько веков соседства двух народов накопилось немало.

Предки современных украинцев начиная с XIV века и особенно в XVI— XVII столетиях подвергались со стороны польской шляхты жестоким притеснениям, но платили соседям той же монетой. Поляки сильно пострадали во время национально-освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого и во время кровавого восстания «Колиивщина» в XVIII столетии. Однако самый трагический эпизод в украинско-польских отношениях произошёл в веке двадцатом.

После того как по итогам советско-польской войны Западная Украина оказалась под властью Варшавы, на её территории возникло мощное украинское националистическое движение, одним из лидеров которого был Степан Бандера. Как отмечают историки, накануне нападения на СССР гитлеровскими спецслужбами была поставлена перед украинскими националистами задача создать «повстанческое движение» для уничтожения поляков.

В 1943 году бойцами Украинской повстанческой армии* (УПА) при поддержке национальных подразделений ваффен СС было уничтожено, по разным подсчётам, от 40 до 100 тыс. мирных польских жителей на Галичине и Волыни. Эти события в наши дни известны как Волынская резня и официально признаны в Польше с подачи партии «Право и Справедливость» геноцидом.

Особые отношения

Эксперты отмечают наметившуюся в последние годы двойственность в отношениях между Киевом и Варшавой. С одной стороны, Польша приняла у себя, по оценкам маршала Сейма Марека Кухцинского, около 2 млн украинских работников и стала, по данным украинского Госстата, вторым по значимости после России и крупнейшим в Евросоюзе внешнеэкономическим партнёром Киева. Экспорт с Украины в Польшу по итогам 2017 года составил $2,7 млрд. С другой — польские власти в ответ на героизацию бандеровского движения предприняли целый ряд недружественных шагов в отношении Украины.

«С Бандерой в Европу вы не войдёте», — прямым текстом заявил Киеву министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что «ангельское терпение» властей Польши по отношению к официальному Киеву закончилось.

В январе 2018 года польский парламент проголосовал за поправки к нормативным актам об Институте национальной памяти, которые журналисты окрестили «антибандеровским законом». Теперь пропаганда и оправдание бандеровской идеологии на территории Польши официально запрещены под угрозой уголовной ответственности. Причём уголовные дела могут быть возбуждены в том числе за высказывания, допущенные за территорией Польши. За пропаганду бандеровской идеологии предусмотрено наказание до трёх лет тюрьмы.

На Украине этот шаг не остался без ответа. Президент Украины Пётр Порошенко назвал «антибандеровские» решения польского парламента «абсолютно неприемлемыми». В свою очередь, директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Варшаву в том, что она втягивает ЕС в «грязную антиукраинскую игру» и блокирует диалог с Киевом.

© Марш УПА в Киеве

А бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук в эфире телеканала «112 Украина» даже пригрозил Варшаве вооружённым конфликтом. По мнению генерала армии, его соотечественники могут «схватиться за колы», если Польша продолжит напоминать соседям о событиях Волынской резни или деятельности УПА.

Конфликт перешёл с политического и на бытовой уровень. В Польше участились случаи нападения граждан страны на украинцев на почве национальной нетерпимости, а польские пограничники начали проводить рейды по выявлению украинских нелегалов.

globallookpress.com

© Artur Widak

Украинские радикалы в долгу не остались. В польских экскурсионных автобусах начали бить стекла, а во Львове прошёл марш под лозунгом «Город Львов — не для польских панов».

Ориентирующиеся на администрацию президента Украины блогеры, известные в сети под коллективным прозвищем «порохоботы», развернули настоящую травлю польских властей, обвиняя их в «мракобесии» и в том, что они «слишком много на себя берут».

«Враг должен быть уничтожен»

«То, что показало исследование CBOS, — это следствие близорукости польской власти. «Гражданская платформа» вопросы истории отношений с украинцами не поднимала, принося историческую объективность в жертву политической целесообразности. А в рядах «Права и Справедливости» к власти в Польше пришли «люди идеологии», вынесшие на первый план исторический расчёт. Это люди искренние. Их просто понять, но с ними невозможно решить какой-то вопрос. Они мыслят категориями борьбы — «враг должен быть уничтожен», — заявил в интервью RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

Поляки, по словам эксперта, и без того знали о Волынской резне, но она до 2015 года не была для них так актуальна. Теперь же этот вопрос раздули в СМИ, и он задевает граждан Польши за живое. По мнению Волобуева, с прагматической точки зрения ссориться с Украиной Польше невыгодно, но представители PiS не руководствуются трезвым расчётом.

«Новая польская власть в отличие от прежней ничего не желает заметать, как сор под ковёр. Националисты с обеих сторон упёрлись друг в друга лбами, словно на узком мостике, и никуда не могут сдвинуться», — уточняет Волобуев.

Кроме идеологических причин ухудшения отношения поляков к украинцам, эксперты отмечают и экономические предпосылки.

«У изменения настроений в Польше есть как объективные, так и субъективные причины. Объективные заключаются в том, что украинцам дали безвиз и основная масса тех, кто едет с Украины в Европу, сегодня остаётся работать в Польше. И к ним там теперь относятся так, как в принципе относятся к гастарбайтерам. Украинцы готовы работать за небольшие деньги, отнимая тем самым работу у поляков и понижая уровень оплаты труда в стране. Субъективные причины связаны с приходом к власти в Польше правого правительства, не воспринимающего бандеровскую идеологию», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По мнению эксперта, «кризис в украино-польских отношениях в ближайшее время не разрешится и будет только усугубляться».

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

