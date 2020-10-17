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Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России

17 октября 2020, 20:45  •  78 • Политика
"Политический Нострадамус" профессор Валерий Соловей сделал новое пророчество о России, считая, что страну ждут новые потрясения до 2022 года, а кризисом 2020-го потрясения не закончатся. При этом эксперт уверен, что в Кремле уже готовят громоотводы.
Как обратили внимание в "Комсомольской правде", предсказания, сделанные "политическим Нострадамусом" профессором Валерием Соловьём, сбываются с пугающей точностью. Например, он ещё накануне текущего года предсказал, что тот будет "чёрным", а мир, и нашу страну в частности, ожидают потрясения.
Но, судя по его новому пророчеству о России, те самые потрясения кризисом 2020 года не завершатся, а продлятся ещё как минимум до 2022-го.
"Под бой курантов кризис не закончится, - уверен профессор. - Всё продлится до начала 2022 года. Только в 2022 году мы можем ожидать некоей стабилизации".
При этом, по мнению "политического Нострадамуса", к тому времени у России уже появятся некие "новые контуры организации власти". Говорит ли он об изменениях, связанных с поправками в Конституцию РФ, не уточняется.
Профессор также не исключил, что уже со второй половины 2021 года цены на нефть начнут подниматься, приток денег будет больше.
"Над нами сейчас свинцовые облака повисли, - продолжает предсказание Соловей. - Мы ждём, пока оттуда стальные молнии появятся".
При этом он полон уверенности, что прорыв "молний" случится. Но даже не под выборы в Госдуму, а раньше. Причём выплеск будет через регионы страны, не исключены "волнения" даже по, казалось бы, пустяковой причине.
"В Кремле об этом знают, они для этого готовят громоотводы", - добавил также профессор, считая, что нельзя недооценивать власти.

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