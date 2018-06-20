Кривой конь российской идеологии • 64 • Аналитика







Мифы и идеи для любой страны и ее населения – вещь опасная и прекрасная одновременно. Поэтому любое государство мечтает монополизировать право на мифотворчество и генерирование идей. Для этого создаются специальные идеологические аппараты, в которых работают опытные мифотворцы.





Иногда идеологическому аппарату удается создавать мифы, удобные для них и воспринимаемые народом. Иногда – нет. Периодически государевы люди отпускают вожжи мифотворчества, погрязая в текучке неотложных дел. Это очень опасная практика. Потому что тогда мифы рождаются в народной среде самостоятельно (или с подачи внутренней оппозиции), что в среднесрочной перспективе чревато самыми непредсказуемыми последствиями.



Иногда идеологический аппарат делегирует в массы мифы, которые яростно отторгаются народом. Это тоже очень опасно, потому что чревато непредсказуемыми последствиями для страны. Именно из-за кризиса официальной идеологии в свое время без всякого внешнего воздействия рухнул, как пьяный в лужу, Советский Союз.



Как же воспринимаются нашим народом современные государственные мифы? Проанализируем самые популярные из них.



Миф первый (еще с советских времен): про дружбу народов. Якобы у нас она есть. Кто служил в армии, знает, как представители этих народов метелили друг друга по каждому поводу еще в советские времена. А все вместе кидались на русских. Я лично несколько раз (и без особого успеха) разнимал солдат-армян, дерущихся с азербайджанцами, и осетин, бьющихся с ингушами. Проблема была, проблема не решалась, проблема всячески замалчивалась. Но она резала глаза, сердце и душу ее носителям. И полыхнула в итоге фонтанами крови. Сначала в Карабахе, потом в Абхазии, Осетии, Приднестровье, Грузии, далее везде. Море крови, горы трупов, океан страданий. И до сих пор никто не решился официально признать, что нет ее, этой самой дружбы. Есть в лучшем случае мирное сосуществование и дружба между отдельными представителями разных национальностей. Порождением этого мифа советских времен стал другой, не менее вредный идеологический стереотип – про Украину и Армению: куда они, мол, от нас денутся. Украинцы – братский народ, Киев – мать городов русских, для армян Россия – светоч в окошке, вокруг одни недружественные народы с иной верой.



В результате «братские» украинцы пятый год ожесточенно воюют с русскими на Донбассе, а в Армении к власти пришел абсолютно прозападный президент. Старые мифы о вечной дружбе и о том, «куда кто денется», не выдержав испытания временем, разлетелись в клочья, новые, адекватные вызовам эпохи, так и не созданы. В таком случае готовьтесь к новым потрясениям, господа мифотворцы.



Миф второй. Режим Порошенко на Украине неизбежно должен рухнуть. Наверное, потому, что он плохой, русофобский, держится на штыках и нас совершенно не устраивает.



Но режим этот успешно существует пятый год. И нет абсолютно никаких предпосылок для его обрушения. Ну просто ни малейших. Американцы оперативно дают ему бесконечные кредиты, продлевая его существование. И готовы делать это и впредь.



Миф третий. На Украине – экономический коллапс. Господа, на Украине ноне – экономический рост. Слабенький, конечно, но тем не менее.



Миф четвертый. У Украины слабая армия. Тем не менее, бойцы этой слабой армии перебили всех харизматичных лидеров Донбасса: Мозгового, Дремова, Гиви, Моторолу, Мамая (Мамиева)… Значит, не такая уж слабая армия (и особенно ее разведка и диверсионные группы), коли им удаются террористические акты на территории противника? Американцы безостановочно передают Украине самое современное вооружение, опытные западные инструкторы, прошедшие Афганистан, Ирак и Сирию, денно и нощно гоняют украинских солдат на полигонах… Сдается мне, что это шапкозакидательское настроение – наш бич, какое-то родовое проклятие. Мы и немцев хотели в 1941 году шапками закидать, а они в итоге до Волоколамска дошли. Считаю, надо отказываться и от этого мифа тоже. Лучше переоценить противника, чем недооценить его – это во всех военных книжках написано… Сражение за Ходейду: момент истины в ирано-саудовском противостоянии



Миф пятый. Запад никогда не признает Украину «своей». Так уже признал. Они получили безвиз. Американская туристическая виза выдается на Украине всем желающим в течение трех дней (для сравнения: в России на сегодняшний день ее получить невозможно в принципе, и даже на официальном сайте посольства США в Москве честно предупреждают, что ожидание может затянуться до 250 суток). Миллионы молодых украинцев, не желающие воевать на Донбассе, рванули за рубеж. И в той же Америке миграционная служба распахнула навстречу им свои объятья. Трамп как-то проговорился, что его стране нужно улучшать «человеческое одеяло» страны представителями белой расы. Он почему-то остановился на норвежцах – они ему, похоже, наиболее симпатичны: рослые, голубоглазые. Но норвежцы никуда эмигрировать не хотят. Им и на родине хорошо. А вот молодым украинцам на родине – не очень. Но они – тоже белые. Вполне себе трудолюбивые, кстати. И очень даже улучшают американское «человеческое одеяло». В последние несколько лет они поступательно «отжимают» мексиканцев и негров из многих сфер бизнеса, например, общепита, частного извоза. И американцев это более чем устраивает…



А на днях коммерческий суд Лондона разрешил «заморозку» активов «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины». И это вы называете непризнанием Запада? Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся!



Миф шестой. Украина со временем обязательно вернется в геополитическое лоно России. Может, я слепой, но на сегодняшний день не вижу ни единой предпосылки для того, чтобы она в это лоно вернулась. А вот маркеров того, что Украина с каждым днем отрывается от России все сильнее, я вижу более чем достаточно. Как бы навсегда не ушла!



Но это то, что касается украинских мифов и мифов СНГ. У нас ведь есть еще одна болевая точка – Сирия, где, как недавно заявили с самых высоких трибун, мы после трех лет боев наконец-то разгромили ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). После чего бои в этой стране вспыхнули с еще большим ожесточением, что дало лишний повод злопыхателям поупражняться в остроумии: да мы-де разгромили ИГИЛ, только само ИГИЛ об этом не знает. И зачем так?.. Нельзя же выдавать желаемое за действительное.



И самый главный момент: надо наконец-то признать, что война в Сирии – это фактически крестовый поход против всех «неверных» под зеленым знаменем «чистого ислама». Инициатор этого похода, ИГИЛ, держится на трех китах: фактически безграничные человеческие ресурсы (мусульман в мире — полтора миллиарда), прекрасно продуманная идеология социальной справедливости (по игиловским канонам, разумеется) и океан финансов (Саудовская Аравия и иже с ней).



Кроме того, ИГИЛ на сегодняшний день – великолепный социальный лифт для той исламской молодежи, которая по тем или иным причинам не вписалась в карьерную лестницу. А таких в мусульманском мире – десятки (если не сотни) миллионов. Вот и не оскудевают ресурсы. Как говорил в свое время Мишка Япончик, «с этим надо что-то делать». Делать, а не бросать на ветер фразы о полной и окончательной победе над врагом.



И самый интересный миф (из числа последних) – про наши духовные скрепы. Слово, конечно, очень красивое. И наполнено глубоким сакральным смыслом. Но…



Запущен он был в самый разгар санкций, когда у российских олигархов на Западе стали грабить награбленное. Причем награбленное в России же. По версии авторов этого термина, теперь мы все, и олигархи, и простые работяги, должны в этот трудный для Родины час забыть все свои взаимные претензии, сплотиться стеной и встать плечом к плечу перед западной угрозой. Но обворованный никогда не встанет плечом к плечу с теми, кто его обворовывал четверть века. Он видит в них смертных врагов и ненавидит животной ненавистью. Тем более что этого внешнего врага сами олигархи и их внешнеполитические кураторы и создали своей безграмотной политикой. Ведь как рассуждает обыватель? Вы, авторы «скрепной» теории, конечно, красавцы. В начале 90-х по цене трамвайного билета скупили все флагманы российской экономики: «Норильский никель», «Красноярский алюминий» и далее по списку, потом перетащили награбленные капиталы в учрежденные вами же оффшоры на крокодиловых островах. После чего там вас грабанули местные нувориши. И вы бесславно вернулись в Россию, скуля от негодования и сетуя на несправедливость этого мира. А в качестве компенсации бездарно утраченного в оффшорах вздули цены на бензин и подняли пенсионный возраст, тем самым еще один раз ограбив каждого потенциального пенсионера на несколько сотен тысяч рублей. И после всего этого вы хотите каких-то духовных скреп?! Вы ничего не попутали, господа? Американский разбойник в северокорейском доме



Нет, ребята, вы для начала разберитесь со всеми олигархами, на которых богатство свалилось, как цветочный горшок с подоконника, и которых народ иначе как ворами (пардон, крупными и социально ответственными бизнесменами, по версии Пескова) не называет, а уж потом заводите речь про скрепы. Или не заводите вообще. Иначе получается как в анекдоте про еврея в бане, которому его приятели искренне рекомендуют «либо крестик снять, либо трусы надеть».



Но пока весь идеологический аппарат нашего государства напоминает мне такого вот Абрама в парной. Ситуация почти революционная: власть, в свое время отказавшись от национальной идеи и идеологии (и закрепив это 13-й статьей Конституции), не сумела придумать ни одного внятного, понятного массам и принятого ими же идеологического лозунга (мифа). Да, наверное, и не могла его придумать. У степных народов есть поговорка: «Если ты изначально криво сел на коня, тебе на скачках уже не вырулить». Сев криво на идеологического мерина (в смысле, отбросив саму мысль о важности национальной скрепляющей идеи и закрепив это конституционно), наши идеологи пытаются достойно проскакать на его хребте сложнейшую временную дистанцию. Но все их старания не приводят ни к чему, кроме лихорадочных прыжков на хребте скачущего мерина. Народ же, ожесточившись от непопулярных мер, уже начал создавать свои мифы и идеологемы, в которых власть выглядит, мягко говоря, не самым лучшим образом.



Будем ждать великих потрясений?..



Мифы – великая вещь. Мы живем в них. Мы живем с ними. И они тоже живут в нас. Мифы формируют наше мировоззрение, меняют наше сознание. Они заставляют нас смотреть на мир по-другому. Мифы воспламеняют людей, провоцируют их массово сходить с ума и совершать безумные поступки: воевать с другими странами, устраивать геноцид и холокост, свергать собственный строй, ввязываться в кровопролитные гражданские войны. «Когда идея овладевает массами, она становится реальной силой», – сказал крестный отец революций 20-го века Карл Маркс. А он знал, что говорил.Мифы и идеи для любой страны и ее населения – вещь опасная и прекрасная одновременно. Поэтому любое государство мечтает монополизировать право на мифотворчество и генерирование идей. Для этого создаются специальные идеологические аппараты, в которых работают опытные мифотворцы.Иногда идеологическому аппарату удается создавать мифы, удобные для них и воспринимаемые народом. Иногда – нет. Периодически государевы люди отпускают вожжи мифотворчества, погрязая в текучке неотложных дел. Это очень опасная практика. Потому что тогда мифы рождаются в народной среде самостоятельно (или с подачи внутренней оппозиции), что в среднесрочной перспективе чревато самыми непредсказуемыми последствиями.Иногда идеологический аппарат делегирует в массы мифы, которые яростно отторгаются народом. Это тоже очень опасно, потому что чревато непредсказуемыми последствиями для страны. Именно из-за кризиса официальной идеологии в свое время без всякого внешнего воздействия рухнул, как пьяный в лужу, Советский Союз.Как же воспринимаются нашим народом современные государственные мифы? Проанализируем самые популярные из них.Миф первый (еще с советских времен): про дружбу народов. Якобы у нас она есть. Кто служил в армии, знает, как представители этих народов метелили друг друга по каждому поводу еще в советские времена. А все вместе кидались на русских. Я лично несколько раз (и без особого успеха) разнимал солдат-армян, дерущихся с азербайджанцами, и осетин, бьющихся с ингушами. Проблема была, проблема не решалась, проблема всячески замалчивалась. Но она резала глаза, сердце и душу ее носителям. И полыхнула в итоге фонтанами крови. Сначала в Карабахе, потом в Абхазии, Осетии, Приднестровье, Грузии, далее везде. Море крови, горы трупов, океан страданий. И до сих пор никто не решился официально признать, что нет ее, этой самой дружбы. Есть в лучшем случае мирное сосуществование и дружба между отдельными представителями разных национальностей. Порождением этого мифа советских времен стал другой, не менее вредный идеологический стереотип – про Украину и Армению: куда они, мол, от нас денутся. Украинцы – братский народ, Киев – мать городов русских, для армян Россия – светоч в окошке, вокруг одни недружественные народы с иной верой.В результате «братские» украинцы пятый год ожесточенно воюют с русскими на Донбассе, а в Армении к власти пришел абсолютно прозападный президент. Старые мифы о вечной дружбе и о том, «куда кто денется», не выдержав испытания временем, разлетелись в клочья, новые, адекватные вызовам эпохи, так и не созданы. В таком случае готовьтесь к новым потрясениям, господа мифотворцы.Миф второй. Режим Порошенко на Украине неизбежно должен рухнуть. Наверное, потому, что он плохой, русофобский, держится на штыках и нас совершенно не устраивает.Но режим этот успешно существует пятый год. И нет абсолютно никаких предпосылок для его обрушения. Ну просто ни малейших. Американцы оперативно дают ему бесконечные кредиты, продлевая его существование. И готовы делать это и впредь.Миф третий. На Украине – экономический коллапс. Господа, на Украине ноне – экономический рост. Слабенький, конечно, но тем не менее.Миф четвертый. У Украины слабая армия. Тем не менее, бойцы этой слабой армии перебили всех харизматичных лидеров Донбасса: Мозгового, Дремова, Гиви, Моторолу, Мамая (Мамиева)… Значит, не такая уж слабая армия (и особенно ее разведка и диверсионные группы), коли им удаются террористические акты на территории противника? Американцы безостановочно передают Украине самое современное вооружение, опытные западные инструкторы, прошедшие Афганистан, Ирак и Сирию, денно и нощно гоняют украинских солдат на полигонах… Сдается мне, что это шапкозакидательское настроение – наш бич, какое-то родовое проклятие. Мы и немцев хотели в 1941 году шапками закидать, а они в итоге до Волоколамска дошли. Считаю, надо отказываться и от этого мифа тоже. Лучше переоценить противника, чем недооценить его – это во всех военных книжках написано…Миф пятый. Запад никогда не признает Украину «своей». Так уже признал. Они получили безвиз. Американская туристическая виза выдается на Украине всем желающим в течение трех дней (для сравнения: в России на сегодняшний день ее получить невозможно в принципе, и даже на официальном сайте посольства США в Москве честно предупреждают, что ожидание может затянуться до 250 суток). Миллионы молодых украинцев, не желающие воевать на Донбассе, рванули за рубеж. И в той же Америке миграционная служба распахнула навстречу им свои объятья. Трамп как-то проговорился, что его стране нужно улучшать «человеческое одеяло» страны представителями белой расы. Он почему-то остановился на норвежцах – они ему, похоже, наиболее симпатичны: рослые, голубоглазые. Но норвежцы никуда эмигрировать не хотят. Им и на родине хорошо. А вот молодым украинцам на родине – не очень. Но они – тоже белые. Вполне себе трудолюбивые, кстати. И очень даже улучшают американское «человеческое одеяло». В последние несколько лет они поступательно «отжимают» мексиканцев и негров из многих сфер бизнеса, например, общепита, частного извоза. И американцев это более чем устраивает…А на днях коммерческий суд Лондона разрешил «заморозку» активов «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины». И это вы называете непризнанием Запада?Миф шестой. Украина со временем обязательно вернется в геополитическое лоно России. Может, я слепой, но на сегодняшний день не вижу ни единой предпосылки для того, чтобы она в это лоно вернулась. А вот маркеров того, что Украина с каждым днем отрывается от России все сильнее, я вижу более чем достаточно. Как бы навсегда не ушла!Но это то, что касается украинских мифов и мифов СНГ. У нас ведь есть еще одна болевая точка – Сирия, где, как недавно заявили с самых высоких трибун, мы после трех лет боев наконец-то разгромили ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). После чего бои в этой стране вспыхнули с еще большим ожесточением, что дало лишний повод злопыхателям поупражняться в остроумии: да мы-де разгромили ИГИЛ, только само ИГИЛ об этом не знает. И зачем так?.. Нельзя же выдавать желаемое за действительное.И самый главный момент: надо наконец-то признать, что война в Сирии – это фактически крестовый поход против всех «неверных» под зеленым знаменем «чистого ислама». Инициатор этого похода, ИГИЛ, держится на трех китах: фактически безграничные человеческие ресурсы (мусульман в мире — полтора миллиарда), прекрасно продуманная идеология социальной справедливости (по игиловским канонам, разумеется) и океан финансов (Саудовская Аравия и иже с ней).Кроме того, ИГИЛ на сегодняшний день – великолепный социальный лифт для той исламской молодежи, которая по тем или иным причинам не вписалась в карьерную лестницу. А таких в мусульманском мире – десятки (если не сотни) миллионов. Вот и не оскудевают ресурсы. Как говорил в свое время Мишка Япончик, «с этим надо что-то делать». Делать, а не бросать на ветер фразы о полной и окончательной победе над врагом.И самый интересный миф (из числа последних) – про наши духовные скрепы. Слово, конечно, очень красивое. И наполнено глубоким сакральным смыслом. Но…Запущен он был в самый разгар санкций, когда у российских олигархов на Западе стали грабить награбленное. Причем награбленное в России же. По версии авторов этого термина, теперь мы все, и олигархи, и простые работяги, должны в этот трудный для Родины час забыть все свои взаимные претензии, сплотиться стеной и встать плечом к плечу перед западной угрозой. Но обворованный никогда не встанет плечом к плечу с теми, кто его обворовывал четверть века. Он видит в них смертных врагов и ненавидит животной ненавистью. Тем более что этого внешнего врага сами олигархи и их внешнеполитические кураторы и создали своей безграмотной политикой. Ведь как рассуждает обыватель? Вы, авторы «скрепной» теории, конечно, красавцы. В начале 90-х по цене трамвайного билета скупили все флагманы российской экономики: «Норильский никель», «Красноярский алюминий» и далее по списку, потом перетащили награбленные капиталы в учрежденные вами же оффшоры на крокодиловых островах. После чего там вас грабанули местные нувориши. И вы бесславно вернулись в Россию, скуля от негодования и сетуя на несправедливость этого мира. А в качестве компенсации бездарно утраченного в оффшорах вздули цены на бензин и подняли пенсионный возраст, тем самым еще один раз ограбив каждого потенциального пенсионера на несколько сотен тысяч рублей. И после всего этого вы хотите каких-то духовных скреп?! Вы ничего не попутали, господа?Нет, ребята, вы для начала разберитесь со всеми олигархами, на которых богатство свалилось, как цветочный горшок с подоконника, и которых народ иначе как ворами (пардон, крупными и социально ответственными бизнесменами, по версии Пескова) не называет, а уж потом заводите речь про скрепы. Или не заводите вообще. Иначе получается как в анекдоте про еврея в бане, которому его приятели искренне рекомендуют «либо крестик снять, либо трусы надеть».Но пока весь идеологический аппарат нашего государства напоминает мне такого вот Абрама в парной. Ситуация почти революционная: власть, в свое время отказавшись от национальной идеи и идеологии (и закрепив это 13-й статьей Конституции), не сумела придумать ни одного внятного, понятного массам и принятого ими же идеологического лозунга (мифа). Да, наверное, и не могла его придумать. У степных народов есть поговорка: «Если ты изначально криво сел на коня, тебе на скачках уже не вырулить». Сев криво на идеологического мерина (в смысле, отбросив саму мысль о важности национальной скрепляющей идеи и закрепив это конституционно), наши идеологи пытаются достойно проскакать на его хребте сложнейшую временную дистанцию. Но все их старания не приводят ни к чему, кроме лихорадочных прыжков на хребте скачущего мерина. Народ же, ожесточившись от непопулярных мер, уже начал создавать свои мифы и идеологемы, в которых власть выглядит, мягко говоря, не самым лучшим образом.Будем ждать великих потрясений?.. Автор: Игорь Моисеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 64 Источник Похожие новости Проценты на проценты. Экономическая кузькина мать для Китая «Успешная» Европа и «неуспешная» Россия Легальные ЧВК? Сила есть, контроля нет!

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