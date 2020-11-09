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Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"
09 ноября 2020, 02:30 • 125 • В мире
Нападение неадекватного мужчины с ножом на мирных прохожих в Кривом Роге прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который родился именно в этом городе. Он заявил, что это событие стало "проявлением абсолютного терроризма", и назвал убийцу с "тетрадью смерти" уродом рода человеческого.
В телеграм-канале Владимира Зеленского появилась запись, выражающая отношение украинского лидера к вчерашней трагедии в Кривом Роге. Напомним, на прохожих неожиданно напал неадекватный 37-летний местный житель, вооружённый ножом. Он нанёс ранения десятерым, в том числе ребёнку. Два человека скончались.
Злоумышленника удалось задержать. Рассказывая о причинах своего поведения, он признался, что совершить убийства ему велели "высшие силы", причём убить он должен был 15 человек.
Преступник добавил, что в его рюкзаке находится некая "тетрадь смерти", но показывать её отказался. Также он добавил, что уже пытался сдаться полиции - якобы пришёл в отделение с ножом и потребовал задержать его.
"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришёл в наши дома", - отметил Зеленский в своём посте.
Фото: скриншот https://t.me/V_Zelenskiy_official
Он пообещал, что к подобным "уродам рода человеческого" не будет никакого снисхождения, и потребовал от украинских силовиков сделать улицы украинских городов безопаснее.
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