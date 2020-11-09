Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"

В телеграм-канале Владимира Зеленского появилась запись, выражающая отношение украинского лидера к вчерашней трагедии в Кривом Роге. Напомним, на прохожих неожиданно напал неадекватный 37-летний местный житель, вооружённый ножом. Он нанёс ранения десятерым, в том числе ребёнку. Два человека скончались.

Злоумышленника удалось задержать. Рассказывая о причинах своего поведения, он признался, что совершить убийства ему велели "высшие силы", причём убить он должен был 15 человек.

Преступник добавил, что в его рюкзаке находится некая "тетрадь смерти", но показывать её отказался. Также он добавил, что уже пытался сдаться полиции - якобы пришёл в отделение с ножом и потребовал задержать его.

"Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма - по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришёл в наши дома", - отметил Зеленский в своём посте.

Фото: скриншот https://t.me/V_Zelenskiy_official

Он пообещал, что к подобным "уродам рода человеческого" не будет никакого снисхождения, и потребовал от украинских силовиков сделать улицы украинских городов безопаснее.