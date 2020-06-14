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Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев

14 июня 2020, 21:00  •  69 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное Михаилом Ефремовым. Он подчеркнул, что мы имеем дело со своего рода кривым зеркалом, когда наблюдаем за обсуждениями этого преступления.
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда оценил попытки поклонников актёра Михаила Ефремова обелить его после смертельного ДТП. Пока продолжается расследование уголовного дела, звучат самые разные призывы вплоть до того, что о преступлении следует забыть, поскольку Ефремов талантлив... Сергей Михеев подчеркнул: ему не хотелось бы "уничтожать Ефремова, потому что он сам себя уничтожил". С другой стороны, уйти от обсуждений инцидента не получится - слишком уже резонансным получилось дело.
"Этот резонанс, между прочим, в том числе вызван политической активностью Ефремова, - напомнил Сергей Михеев. - Меньше бы он болтал о том, о чём его вообще никто не спрашивает, может быть, и внимания такого не привлекал бы к себе. А так и его болтовня, и болтовня братьев по цеху на тему того политического устройства, которое в России им не нравится, привлекло к нему повышенное внимание", - подчеркнул Михеев.
Обобщая проблему, политолог напомнил, что у всей подобной тусовки, частью которой стал и Ефремов, есть одна общая черта.
"Они очень любят говорить о том, что Россия - это неправильная страна и здесь не любят соблюдать законы. И вообще им здесь душно и так далее. Но для себя самих они выгораживают право делать всё, что они хотят. Других они призывают соблюдать законы, но себе самим право нарушать закон они сохраняют. Это обычное дело для оппозиционной тусовки. А в богемной тусовке усугубляется ещё и традицией разгульной жизни - пьянства, наркомании, разврата... Давайте называть вещи своими именами".
Более того, мы наблюдаем бравирование таким образом жизни, подчеркнул Михеев.
"Рано или поздно это должно было кончиться трагедией. Ужасно то, что он не только испортил жизнь себе, но и убил ни в чём не повинного человека. И погибший-то был совершенно простым человеком из народа. Абсолютно простой человек из народа. Именно из того народа, за который так радеют в том числе наши либеральные оппозиционеры. Они всё время же говорят, что простому народу плохо... Конечно, плохо! Когда такие борцы за его права, как Ефремов, нажираются в стельку и убивают этот простой народ на дорогах", - сказал Сергей Михеев.
В завершение Михеев призвал защитников народа самим соответствовать тем идеалам, которые они несут. Добавим, как пишут "Невские новости", семья погибшего в результате тарана Ефремова отказалась от помощи артиста. Напомним, в аварии погиб Сергей Захаров. Похороны уже состоялись.

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