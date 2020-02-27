Критикующие поправки в Конституцию иноагенты получили почти 46 млн от зарубежных спонсоров - "АнтиПропаганда"

Масштабную работу вокруг поправок в Конституцию России - в части отторжения всех предложений и акций протеста, проводят НКО-иноагенты. Свою информационную работу, как известно, взяли на себя зарубежные СМИ. Мы уже писали о подобных примерах. Теперь же авторы телеграм-канала "АнтиПропаганда" настаивают, что НКО-иноагенты получили вполне конкретные суммы за критику поправок. В общей сложности это 46 миллионов рублей, направленных зарубежными спонсорами.

Конкретные примеры выглядят в изложении авторов "АнтиПропаганды" так:

"НКО "За права человека" опубликовала обращение Л.Пономарёва, в котором он призывает к протестам против поправок, а также заранее призывает не признавать результаты выборов в Госдуму в 2021 году. Ранее организацию почти на 740 тысяч рублей проспонсировало посольство Франции и Аппарат Верховного секретариата ООН".

Кроме того, есть ссылка на "Мемориал".

"ПЦ "Мемориал" выступает против поправок, касающихся отмены приоритета международных договоров России над национальным правом, а также против создания Госсовета. При этом ПЦ получил более 42 миллионов рублей из-за рубежа".

Авторы сообщения и небольшого ролика делают вывод о том, что "подобные НКО демонизируют предлагаемые поправки, даже подразумевающие обязательные индексации пенсий". А критикуя, они получают "десятки миллионов рублей из-за границы, в том числе и от иностранных государств, которые хотят расшатать обстановку в России".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился с представителями рабочей группы по подготовке поправок, выслушал их предложения и рассказал о своей позиции. В том числе высказался о месте русского языка в Конституции или, например, заверил, что традиционные ценности - основа России. В деталях о встрече мы говорили в специальном разделе Царьграда. Кроме того, напомним, учредитель Царьграда Константин Малофеев предложил свои поправки.

В их числе Малофеев предлагал закрепить в Конституции России историческую преемственность страны. "Если мы в преамбулу запишем, что мы являемся историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской Империи, мы восстановим свою тысячелетнюю преемственность. Это принципиально - это восстанавливает всё: наше самоуважение и понимание, что наша страна была всегда", - считает Константин Малофеев. Помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых лежат социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.