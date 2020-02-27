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Критикующие поправки в Конституцию иноагенты получили почти 46 млн от зарубежных спонсоров - "АнтиПропаганда"

27 февраля 2020, 18:09  •  80 • Политика
По версии авторов "АнтиПропаганды", почти 46 миллионов рублей получили как раз критикующие поправки в Конституцию России - ещё до принятия окончательного проекта, НКО-иноагенты.
Масштабную работу вокруг поправок в Конституцию России - в части отторжения всех предложений и акций протеста, проводят НКО-иноагенты. Свою информационную работу, как известно, взяли на себя зарубежные СМИ. Мы уже писали о подобных примерах. Теперь же авторы телеграм-канала "АнтиПропаганда" настаивают, что НКО-иноагенты получили вполне конкретные суммы за критику поправок. В общей сложности это 46 миллионов рублей, направленных зарубежными спонсорами.
Конкретные примеры выглядят в изложении авторов "АнтиПропаганды" так:
"НКО "За права человека" опубликовала обращение Л.Пономарёва, в котором он призывает к протестам против поправок, а также заранее призывает не признавать результаты выборов в Госдуму в 2021 году. Ранее организацию почти на 740 тысяч рублей проспонсировало посольство Франции и Аппарат Верховного секретариата ООН".
Кроме того, есть ссылка на "Мемориал".
"ПЦ "Мемориал" выступает против поправок, касающихся отмены приоритета международных договоров России над национальным правом, а также против создания Госсовета. При этом ПЦ получил более 42 миллионов рублей из-за рубежа".
Авторы сообщения и небольшого ролика делают вывод о том, что "подобные НКО демонизируют предлагаемые поправки, даже подразумевающие обязательные индексации пенсий". А критикуя, они получают "десятки миллионов рублей из-за границы, в том числе и от иностранных государств, которые хотят расшатать обстановку в России".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин встретился с представителями рабочей группы по подготовке поправок, выслушал их предложения и рассказал о своей позиции. В том числе высказался о месте русского языка в Конституции или, например, заверил, что традиционные ценности - основа России. В деталях о встрече мы говорили в специальном разделе Царьграда. Кроме того, напомним, учредитель Царьграда Константин Малофеев предложил свои поправки.
В их числе Малофеев предлагал закрепить в Конституции России историческую преемственность страны.
"Если мы в преамбулу запишем, что мы являемся историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской Империи, мы восстановим свою тысячелетнюю преемственность. Это принципиально - это восстанавливает всё: наше самоуважение и понимание, что наша страна была всегда", - считает Константин Малофеев.
Помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых лежат социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта.
Фото: t.me/antprpgnd.

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