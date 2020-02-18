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Критику Лукашенко надо делить на 10: Эксперт прокомментировал антироссийские выпады Белоруссии
18 февраля 2020, 13:09 • 98 • Политика
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич прокомментировал антироссийские выпады Белоруссии. Он посоветовал делить критику со стороны Александра Лукашенко на 10, ибо она связана с грядущими выборами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко переборщил с критикой ближайшего союзника в лице России. Об этом РИА ФАН заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Комментируя встречу Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, эксперт выразил свои сомнения в том, что такие контакты опасны для Москвы. Белоруссия является независимым государством, которое может консультироваться с кем угодно.
Однако нельзя не отметить резкие заявления Минска по нефтяным вопросам. Межевич считает их экономически необоснованными, ибо с союзниками нельзя так говорить.
Происходящее связано с тем, что на глазах у русских и белорусов идет построение новой системы взаимоотношений. Но происходит это в крайне неудачный период времени, ибо грядут новые выборы в Белоруссии. В такой ситуации резкие антироссийские высказывания Лукашенко становятся частью предвыборной кампании.
"Реально всю критику Лукашенко в наш адрес надо делить даже не на два, а где-то на 10. К тому же президент республики в известной степени импровизирует - его политическому стилю это свойственно", - пояснил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск якобы никому не угрожает в экономической и военной сфере, передает телеканал "360". Что касается переговоров по нефти, то стороны заключили договоренность на поставку 24 миллионов тонн черного золота.
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