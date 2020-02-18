Критику Лукашенко надо делить на 10: Эксперт прокомментировал антироссийские выпады Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переборщил с критикой ближайшего союзника в лице России. Об этом РИА ФАН заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Комментируя встречу Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, эксперт выразил свои сомнения в том, что такие контакты опасны для Москвы. Белоруссия является независимым государством, которое может консультироваться с кем угодно.

Однако нельзя не отметить резкие заявления Минска по нефтяным вопросам. Межевич считает их экономически необоснованными, ибо с союзниками нельзя так говорить.

Происходящее связано с тем, что на глазах у русских и белорусов идет построение новой системы взаимоотношений. Но происходит это в крайне неудачный период времени, ибо грядут новые выборы в Белоруссии. В такой ситуации резкие антироссийские высказывания Лукашенко становятся частью предвыборной кампании.

"Реально всю критику Лукашенко в наш адрес надо делить даже не на два, а где-то на 10. К тому же президент республики в известной степени импровизирует - его политическому стилю это свойственно", - пояснил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск якобы никому не угрожает в экономической и военной сфере, передает телеканал "360". Что касается переговоров по нефти, то стороны заключили договоренность на поставку 24 миллионов тонн черного золота.