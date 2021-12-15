Критики закона об иноагентах получили чёткий посыл сенаторов: В США жёстче

Члены Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России не исключили уточнений и дополнений в закон об иноагентах. В то же время они напомнили критикам этого закона, что в США действует аналогичный, но более жёсткий закон по сравнению с тем, что в нашей стране.

Правоприменительной практике закона об иноагентах чуть меньше года, однако с самого начала он вызвал бурную реакцию в либеральной среде. Как отметили члены Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, критики этого закона "привычно сетуют на "ограничение прав".

Однако на деле наше законодательство оказалось в этой части даже мягче, чем в той же Америке, которую либералы частенько приводят в пример политикам и законодателям России. В частности, в ежегодном докладе комиссии сенаторы обратили внимание на то, что "аналогичный подход, но более жёсткий, содержится в законе США, известном как FARA" в части предусмотренных законодательством санкций за ведение деятельности без соответствующей регистрации.

Впрочем, сенаторы также не исключили того, что документ будет уточнён и доработан.

"После накопления правоприменительной практики возможны уточнения и дополнения в рассматриваемый закон", - указывается в докладе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.