Критика из Америки: "Ваша Европа — нищая помойка"

Начинает Дэвид Харсаний с ругательств. Он пишет не вообще об интеллектуальной элите, а, конечно, о демократах. Среди которых модно ненавидеть свою Америку, считать ее какой-то помойкой, страной рабства — и любить Европу. Да нет, это ваша Европа — помойка, говорит Харсаний. И помещает это слово (Eurotrash) на обложку книги. Вот так: "Eurotrash: Why America Must Reject the Failed Ideas of a Dying Continent", или "Европомойка: почему Америка должна отвергнуть провалившиеся идеи умирающего континента". Эта ваша Европа, говорит он, такова: "устаревшие институты, экономическая усталость, моральная анемия и культурная капитуляция". А наша Америка — это!