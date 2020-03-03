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Критический расклад в небе Идлиба. Готовы ли ВКС России компенсировать «хромоту» сирийской ПВО?
03 марта 2020, 06:35 • 10 • Аналитика
Крайне абсурдная и несоответствующая здравому смыслу и концепции построения современных сетецентрических противовоздушных зон A2/AD в данный момент складывается на охваченном сирийско-турецким конфликтом идлибском театре военных действий. В частности, несмотря на ежедневно фигурирующие в российском и сирийском медиапространствах громкие заявления высокопоставленных представителей командования САА об установлении бесполётной зоны над всеми районами «Большого Идлиба», звенья ударно-разведывательных БПЛА «Anka-S» продолжали беспрепятственно барражировать над активными участками идлибского ТВД на протяжении последних трёх дней, нанося обезглавливающие удары высокоточными управляемыми боеприпасами MAM-L по огневым позициям артиллерийских батарей и укрепрайонам сирийской армии, а также осуществляя целеуказание 155-мм САУ Т-155 «Firtina» по рассредоточенным позициям сирийских САУ и средств ПВО на стратегически важных операционных направлениях.
И только в воскресенье, 1 марта, в первой половине дня, боевым расчётам зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» войск ПВО Сирии наконец-то предоставилась возможность сравнять счёт с ВВС Турции благодаря успешному перехвату более чем 6 дронов данного типа, о чём сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, ссылаясь на компетентные источники в командовании Сирийской арабской армии. К сожалению, к этому моменту БПЛА «Anka-S» уже успели внести свою лепту в купирование развивающихся наступательных действий передовых подразделений 4-й механизированной дивизии САА в окрестностях долины Аль-Габ (на юго-западном операционном направлении), предоставив штурмовому костяку исламистской группировки «Тахрир аш-Шам» возможность осуществления успешного контрнаступательного броска с возвратом ряда господствующих высот и населённых пунктов на дальних южных подступах к городу Аль-Барах и стратегически важной автомагистрали М4.
К утру 2 марта подразделениям 25-й дивизии СпН САА (ранее «Сил тигра») вновь удалось перехватить инициативу у формирований «Хайят Тахрир аш-Шам» и ССО ВС Турции на саракибском направлении благодаря внезапному ночному штурму спешно возведённых укрепрайонов в населённых пунктов Вади-Мекар и Вади-Хадж-Халиль. По данным местных военных корреспондентов, а также осведомлённых источников в 25-й дивизии СпН, проправительственные силы смогли в течение нескольких часов оттеснить боевиков и подразделения регулярной турецкой армии к автомагистральной развязке Идлиб — Саракиб — М4, что позволило восстановить контроль над ранее утраченным Саракибом, а также заблокировать турецкие обсервационные пункты в окрестностях города. Главным подспорьем в успешном продвижении САА на данном операционном направлении стало возобновление мощнейших точечных ударов многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России по фортификационной инфраструктуре «Хайят Тахрир аш-Шам» в Саракибе, а также частичное «оголение» первой и второй линий обороны боевиков в связи с передислокацией значительных сил «Тахрир аш-Шам» на Южный фронт «Большого Идлиба» (на южные подступы к долине Аль-Габ).
Сложность формирования противовоздушного «зонтка» над Идлибом обусловлена географическими особенностями ТВД и отсутствием в составе войск ПВО Сирии современной тактической авиации, а также зенитно-ракетных средств с активной радиолокационной системой наведения
Между тем, отталкиваясь от информации с прикреплённым видеорепортажем из центра Саракиба, опубликованной 2 марта в 15:00 на своей «Твиттер»-страничке и на тактической онлайн-карте syria.liveuamap.com военным обозревателем «@RestitutorOrien», нетрудно прийти к выводу о том, что ударно-разведывательная тактическая авиация ВВС Турции, невзирая на анонсированное Дамаском установление бесполётной зоны над Идлибом, по-прежнему имеет «лазейки» доступа в воздушное пространство Сирии, и среди бела дня продолжает осуществлять воздушные рейды на подтягивающиеся в район Саракиба по автомагистрали М5 подразделения сирийской армии, а также на недавно возведённые опорные пункты правительственных сил непосредственно в центре Саракиба.
В свете вышеперечисленных обстоятельств возникает вполне адекватный вопрос: чем обусловлен столь эпизодический характер успешной боевой работы сирийских зенитно-ракетных по БПЛА и высокоточному оружию Военно-воздушных сил Турции?
Ведь все мы отлично осведомлены о 68%-ной эффективности сетецентрической системы ПВО Сирии, продемонстрированной в ходе отражения массированного ракетного удара Объединённых ВВС коалиции 14 апреля 2018 года, когда интегрированные в единую тактическую сеть обмена данными о воздушно обстановке сирийские комплексы «Панцирь-С1», «Оса-АКМ», «Бук-М2Э», С-125 «Печора-2М» смогли перехватить 71 из 105 малозаметных стратегических и тактических крылатых ракет U/RGM-109E «Tomahawk Block IV», AGM-158B JASSM-ER, «Storm Shadow» и «Scalp Naval/-EG», запущенных американскими, британскими и французскими тактическими истребителями, подлодками и надводными кораблями по военной инфраструктуре САА.
Ответ на вышеуказанный вопрос скрывается в географических и оперативно-тактических особенностях идлибского театра военных действий, а также в технических особенностях систем наведения наиболее передовых средств ПВО сирийской армии. В частности, формирование в воздушно-космическом пространстве над Идлибом «плотной» противовоздушной зоны ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD (вплоть до воздушного пространства Турции над илом Хатай) может быть реализовано лишь посредством задействования многоканальных зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Бук-М2Э» и большой дальности С-300ПМУ-2 «Фаворит», обладающих дальностями перехватываемых целей 50 и 200 км соответственно. Применение в данных ЗРК зенитных управляемых ракет 9М317 и 48Н6Е2 с полуактивными радиолокационными ГСН (нуждающихся в постоянном подсвете со стороны рададаров наведения 9С36 и 30Н6Е2) исключает возможность ведения огня по низковысотным целям скрывающимся «за экраном радиогоризонта», который составляет 27—30 км для «Бука-М2».
Вследствие этого для надёжного прикрытия низковысотных и средневысотных участков воздушного пространства над «Идлибским гадюшником» сирийские «Фавориты» и «Буки» должны быть развёрнуты на ближних подступах (порядка 5—7 км) к линии соприкосновения (к примеру, в городе Марат аль-Нуман или в районе автомагистрали М5). Подобные места дислокации чреваты для «трёхсоток» и «Буков» попаданием под массированный удар турецких САУ T-155 «Firtina» и РСЗО Т-122 «Sakarya». В случае обстрела вышеуказанными средствами ствольной и реактивной артиллерии в совокупности с вероятным задействованием десятков противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, запущенных турецкими F-16C Block 52+, у пары дивизионов С-300ПМУ-2 и аналогичного количества «Буков-М2» будет крайне мало шансов на сохранение боевой устойчивости.
Даже в том случае, если большая часть наряда противорадиолокационных AGM-88 HARM будет перехвачена зенитными ракетами 48Н6Е2 комплексов С-300ПМУ-2 и 9М317 комплексов «Бук-М2» благодаря внушительной целевой канальности РЛС подсвета 30Н6Е2 и 9С36 (24 канала у 4-х зенитно-ракетных дивизионов соответственно) и чёткому распределению целей благодаря взаимному информационному обмену посредством АСУ «Поляна-Д4М1», уничтожение роя приближающихся 155-мм артиллерийских снарядов станет практически непосильной задачей даже для прикрывающих дальнобойные «трёхсотки» зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Обладая эффективной отражающей поверхностью (ЭОП) порядка 0,01 кв. м и сверхмалой оптической сигнатурой, 155-мм управляемые и неуправляемые артиллерийские снаряды если и будут захватываться «панциревскими» радарами наведения «Шлем» и оптико-электронными комплексами 10ЭС1-1Е на дистанции 3—5 км, то их дальнейший перехват будет под большим вопросом, поскольку радиокомандная принцип наведения ЗУР 57Э6Е практически исключает возможность поражения воздушных объектов противника методом кинетического поражения («hit-to-kill»).
Следовательно, формирование мощного противоракетного / противовоздушного зонтика над «Большим Идлибом» (так называемой Идлибской зоны деэскалации) может быть достигнуто двумя способами. Во-первых, посредством применения ЗРК «Бук-М3» и С-350 «Витязь» с активным радиолокационным методом наведения, способных (без угрозы попадания в зоны досягаемости огня турецкой артиллерии) перехватывать удалённые загоризонтные средства воздушного нападения по целеуказанию от самолётов ДРЛОиУ А-50/У и других средств радиолокационной/радиотехнической разведки. Во-вторых, благодаря интенсификации патрулирования воздушного пространства над Идлибом многофункциональными истребителями Су-30СМ и Су-35С, способными минимизировать вероятность проникновения в бесполётную зону турецких ударно-разведывательных дронов. Первый вариант можно исключить сразу, поскольку единичные дивизионы «Бук-М3» и С-350 «Витязь» только начали поступать в строевые части ВКС и войсковой ПВО, а поэтому говорить об их отправке на активные театры военных действий не приходится.
Что же касается начала противовоздушной операции по выдворению турецких дронов из сирийского воздушного пространства силами многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил России, то её анонсирование является делом недалёкого времени, ведь после введения в освобождённый Саракиб подразделений российской военной полиции максимальную остроту приобретает вопрос надёжного воздушного прикрытия нашего контингента от ударов турецких дронов.
Евгений Даманцев
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