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Критический просчёт ВМС США в пользу флотов России и КНР. Последствия ухода «Супер Томкетов»
21 июня 2019, 09:54 • 91 • Аналитика
Уже давно не является секретом тот факт, что одними из наиболее веских причин, заставивших командование ВМС США склониться в пользу решения о выводе из эксплуатации американских палубных многофункциональных истребителей семейства F-14A/B/D «Tomcat / Super Tomcat» летом 2006 года, стали достаточно высокие аварийность, стоимость и трудоёмкость обслуживания, а также значительное время подготовки к полёту и время замены двигателей у строевых машин.
Чем был обусловлен переход палубной авиации ВМС США лишь на "Хорнеты" и "Супер Хорнеты"
В качестве же эталонных образцов и основных претендентов на замену сложных и дорогих в обслуживании «Томкетов» рассматривались более компактные и лёгкие многоцелевые истребители F/A-18C/D «Hornet», ранние версии более продвинутых F/A-18E/F «Super Hornet», а также будущие палубные истребители 5-го поколения F-35B и F-35C, в которых высокопоставленные военные чиновники из Пентагона и командования ВМС США увидели инструменты, способные обеспечить выполнение всего спектра оперативно-тактических задач на морских и океанских театрах военных действий. И в этом нет совершенно ничего удивительного, ведь на тот период времени «послужной список» список тех же «Хорнетов» не был омрачен столь большим количеством аварийных ситуаций и катастроф, которыми могли «похвастаться» истребители-перехватчики семейства F-14A «Tomacat» (более 80—120 инцидентов с технической подноготной). И только к 2015 году (по данному негативному критерию) «Хорнеты» смогли обогнать «линейку» F-14A/B/D. Что касается трудоёмкости техобслуживания, то по данному критерию «Томкеты» проигрывали F/A-18C/D в 3,5 раза (53,7 против 14,6 чел.*ч на 1 ч полёта соответственно).
Ещё больший интерес у представителей флота и оборонного ведомства США вызывали ранние модификации истребителей F/A-18E/F «Super Hornet», первые партии которых начали обретать оперативную боевую готовность весной-летом 2000 года. Появившаяся в середине 2006 года информация о «доведении до ума» элементной базы и программного обеспечения передовых многорежимных АФАР-радаров в AN/APG-79, предназначенных для установки на «Супер Хорнеты», поставила окончательную точку в дискуссиях относительно возможного продления эксплуатационного ресурса истребителей семейства «Tomcat», включая многоцелевую модификацию поколения «4+» F-14D.
Вышеуказанные радиолокационные комплексы, в отличие от устаревших «томкетовских» AN/APG-71 со щелевыми антенными решетками, получили возможность работы в режимах GMTI (сопровождения движущихся наземных целей), SAR/ISAR (синтезированной / обращённой синтезированной апертуры с разрешением около 1 м, вместо 5—10 м), а также РЭБ, благодаря сопряжению приёмо-передающих модулей с перестраиваемыми радиочастотными фильтрами RFTF.
Следовательно, уровень помехозащищённости APG-79 достиг исключительных показателей, позволяя истребителям F/A-18E/F действовать в сложнейшей помеховой обстановке. Свою лепту в окончательный отказ флота от F-14A/D внесли и достойные лётно-технические качества «Хорнетов» и «Супер Хорнетов». В частности, F/A-18C/D и F/A-18E/F способны осуществлять полёт с близкими к «сваливанию» скоростями в 200—240 км/ч (при углах атаки вплоть до 35—55 градусов), при этом выполняя сложные элементы пилотажа, включая манёвр «Пируэт», представляющий собой вращение машины по крену с углом атаки около 30 град. (траектория полёта формирует своеобразную пространственную спираль с радиусом в несколько десятков метров). Также машины «хорнетовского» семейства обладают неплохой угловой скоростью установившегося разворота, достигающей 18—21,5 град/с (в зависимости от боевой нагрузки и количества топлива в топливной системе), что позволит им с переменным успехом добиваться успеха в «собачьих свалках» с большинством известных истребителей переходного поколения, двигатели которых не оснащены системами отклонения вектора тяги.
Реализации подобных элементов пилотажа F/A-18C/D/E/F поспособствовали:
— во-первых, продвинутые интегральные схемы планеров «Хорнетов» и «Супер Хорнетов», представленные развитыми аэродинамическими наплывами у корневых частей крыла и вынесенными ближе к центроплану плоскостями вертикального оперения с рулями направления, которые не попадали в «аэродинамическую тень» крыла при полёте с большими углами атаки,
— во-вторых, достойная тяговооружённость (около 1,05—1,1 кгс/кг), достигаемая благодаря применению мощных ТРДДФ F404-GE-402 и F414-GE-400 суммарной тягой 16330 и 18780 кгс, а также форсажная тяга на мидель в 2437 и 2889 кгс/кв. м для «Хорнетов» и «Супер Хорнетов» соответственно;
— в-третьих, высокие показатели аэродинамического качества в 10,29 и 12,32 ед. для F/A-18C и F/A-18E соответственно, что даже больше, нежели у Су-35С и лишь немного отстаёт от Су-57 (13,6 ед.);
— и наконец, в-четвёртых, перспективные компьютеризированные ЭДСУ, управляемые высокопроизводительными БЦВМ.
Так, ранние F/A-18A/B «Hornet» впервые в истории палубной авиации ВМС США получили перспективные 16-разрядные БЦВМ AN/AYK-14(V), обеспечивающие работу как инерциальных навигационных систем AN/ARN-118 TACAN, так и ЭДСУ, что позволило машинам преодалевать противовоздушные «зонтики» противника в режиме огибания рельефа местности в сложнейших метеорологических условиях (на высотах от 35 до 100 м).
Начиная с середины 80-х гг. данные БЦВМ, построенные вокруг «ядра» AMD 2900, получили достаточно широкое распространение в ВМС США и были интегрированы в БРЭО палубных самолётов ДРЛОиУ E-2C «Hawkeye» , многоцелевых палубных штурмовиков AV-8B «Harrier», самолётов РЭБ EA-6B «Prowler» , палубных многоцелевых истребителей F-14D и даже 324-мм торпед Mk 50. На сегодняшний день в рамках многочисленных этапов модернизационной программы «Block III» большинство находящихся на вооружении ВМС и КМП США палубных истребителей F/A-18C/D/E/F и самолётов РЭБ EA-18G «Growler» переоснащаются и оснащаются бортовыми компьютерами нового поколения «Advanced Mission Computer Type-4», «Advanced Capability Mission Computer», а также «Flight Control Computer» (OFP V38/39.1). Их вычислительные возможности позволяют в кратчайшие сроки «построить» наиболее тактически выверенные низковысотные траектории полёта через эшелонированные системы ПВО-ПРО противника, отталкиваясь от особенностей рельефа местности на театре военных действий, а также характеристик радиолокационных средств, приданных вражеским зенитно-ракетным комплексам и методов наведения ЗУР.
Проигрышная ставка командования американского флота лишь на палубные истребители семейства «Супер Хорнет» безвозвратно «откатила» ударно-оборонительный потенциал авианосных соединений
Между тем можно констатировать, что в данном случае бездумная погоня представителей ВМС США и высокопоставленных военных чиновников Пентагона за постоянным обновлением авиапарка палубной авиации, предусматривающим списание проверенных и достаточно эффективных «Томкэтов» и «Супер Томкетов» (несмотря на дороговизну их обслуживания и эксплуатации), сыграла достаточно злую шутку как с ударным, так и с оборонительным потенциалами авианосных ударных группировок американского флота. Так, максимальная скорость полёта «Томкэтов», достигающая 2200—2300 км/ч при конфигурации подвески «воздух-воздух», могла обеспечить машинам выход на рубежи пуска УРВВ AIM-54C и AIM-120D примерно на 20-30% раньше, нежели F/A-18E/F, скорость которых (с ракетами воздушного боя на узлах подвески) едва достигает 1,6М (порядка 1700 км/ч) на высотах 7—12 км, либо ещё более медленных палубных истребителей 5-го поколения F-35C.
Многофункциональный палубный истребитель поколения «4++» F/A-18F в двухместном исполнении
Неспособна «хорнетовская» линейка похвастаться и выдающимся боевым радиусом действия. Если у F/A-18E/F данный показатель составляет 760 км без ПТБ и 1200 км с тремя подвесными топливными баками, то F-14D «Super Tomcat», снабженный 2 ПТБ, способен выполнять ударные операции и решать задачи ПВО в радиусе 1500 км. О чём это говорит?
В первую очередь о способности наносить точечные удары «глубиной» до 2800 км с задействованием малозаметных тактических ракет большой AGM-158B JASSM-ER. Истребители F/A-18E/F (при использовании этих же ракет) способны ударить на дистанцию не более 2200—2400 км. Во-вторых, о возможности формирования противовоздушных зон ограничения и воспрещения доступа и манёвра (A2/AD) в радиусе 1700 км от дружественной авианосной ударной группировки (при использовании ракет воздушного боя AIM-54C «Феникс» и AIM-120D с дальностью действия 180). Вывод: «Томкеты» и «Супер Томкеты» обладали заметно более высоким потенциалом упреждающего перехвата вражеских самолётов-носителей гиперзвуковых средств воздушного нападения.
Медленные и менее «дальнобойные» палубные F/A-18E/F, на которые сделали ставки специалисты из оборонного ведомства США, способны установить «противовоздушный зонтик» в радиусе всего 1100-1200 км от авианосца, чего будет совершенно недостаточно для предотвращения воздушной атаки с использованием новых модификаций отечественной гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон», не говоря уже о перспективной аэробаллистической ракете средней дальности Х-47М2 «Кинжал», запускаемой с дистанции в 2200 км.
Ещё одно неоспоримое преимущество F-14D скрывается в значительно большем внутреннем диаметре носовой части фюзеляжа и радиопрозрачного обтекателя бортовой радиолокационной станции. В то время как у F/A-18E/F он составляет порядка 850 мм, у F-14D он приближается 1000—1100 мм. Из этого следует, что в ходе модернизации «Супер Томкэт» мог получить на 25-30% более мощную бортовую радиолокационную станцию с АФАР, обладающую заметно большим диаметром полотна (апертуры), чем радар APG-79 истребителя «Super Hornet». Нетрудно предположить, что подобная РЛС по основным характеристикам могла бы превзойти даже наиболее «высокоэнергетическую» американскую истребительную РЛС AN/APG-77, обнаруживая воздушные цели противника на дистанции до 450 км (как российский радар «Ирбис-Э»).
К огромному счастью, по глупости командования ВМС США и четырёхзвёздных генералов Пентагона все палубные многофункциональные истребители F-14A/D были бесповоротно списаны и отправлены на металлолом и в музеи в середине 2000-х гг., что окончательно лишило американские авианосные ударные группировки «длинной руки», способной эффективно противостоять нашим и китайским самолётам и самолётам-носителям гиперзвукового противокорабельного оружия вплоть до середины XXI века.
Евгений Даманцев
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