Критическая трасса: чем важна открытая Путиным «Таврида»

В Крыму состоялось торжественное открытие автомобильного движения на новых построенных участках трассы «Таврида» . Владимир Путин не только осмотрел дорогу с вертолета, но и лично по ней проехал за рулем «Ауруса». По словам президента, трасса действительно впечатляет , речь идет о современном и удобном объекте. Тем не менее, российский лидер предложил построить больше съездов для удобства туристов . Во время рабочей поездки в Крым Владимир Путин рассказал о темпах развития дорожной инфраструктуры и будущих планах, немного напугав министра транспорта Евгения Дитриха.

Такой дороги в Крыму не было

Владимир Путин прибыл в Крым в обеденное время и сразу же отправился открывать построенные участки трассы «Таврида». По случаю столь важного события глава государства даже лично сел за руль «Ауруса» с крымскими номерами . Так что, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор АО «ВАД» Валерий Абрамов и главный технолог компании Андрей Волков, сопровождающие президента на церемонии запуска автомобильного движения, могли похвастаться тем, что их «водителем», хоть и ненадолго, оказался сам Владимир Путин.

— Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить, — проявил президент законопослушность в начале поездки.

Андрей Волков, сидящий рядом с Владимиром Путиным, отметил, что на строительство трассы ушло три с половиной года. Изначально работы должны были закончиться в декабре 2020-го, но позже срок был сдвинут на сентябрь .

— Получается, мы не в сентябре, а на несколько дней раньше открыли, — радостно подметил главный технолог, не забыв также рассказать о своих соседях, которые его благодарят за проделанную работу.

Президент РФ Владимир Путин с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму. В центре справа - министр транспорта РФ Евгений Дитрих Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин отметил, что ранее уже посмотрел на «Тавриду» с высоты на борту вертолета . По его словам, трасса действительно впечатляет, и речь идет о современном, удобном и красивом объекте. Тем не менее, президент указал на небольшой недостаток. Он считает, что на трассе нужно строить больше съездов для удобства туристов . Андрей Волков заверил главу государства, что такие съезды запланированы по проекту.

Главный технолог АО «ВАД» рассказал президенту, что в августе 2016 года, когда только все начиналось, над проектом начали работать всего семь человек. Однако позже, в пиковые периоды стройки, на объекте было задействовано до 5 тыс. рабочих . При этом половина из них были местные кадры. Андрей Волков также отметил, что сначала не было уверенности в том, что проект удастся реализовать в срок.

— Поначалу, когда начинали считать, мы брались за голову: как же все успеть? Но справились, когда с желанием подходишь, — сказал специалист.

— Как у нас говорят: глаза боятся, а руки делают, — отреагировал Владимир Путин.

Андрей Волков также доложил президенту, что при строительстве была задействована новейшая техника, с которой изначально не могли справиться даже опытные рабочие . Строители были зачастую в недоумении от того, что вместо 15 рычагов надо управлять всего двумя джойстиками . Однако с помощью стажировок и дополнительного обучения люди все же нашли общий язык с машинами.

— Эта трасса строится в рамках федеральной целевой программы. Все объекты, возводящиеся по госзаказу, — знаковые, — заявил «Известиям» член Общественной палаты РФ Иван Абажер. — «Таврида» — очень сложный проект , я часто езжу по этой дороге. Контролируют строительство этого пути не только исполнительные органы власти, но и общественные палаты. Хорошо, что на открытие таких объектов приезжает глава государства, ведь благодаря этому руководство понимает, какая работа проделана.

Между тем, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди твердо уверена, что транспортная инфраструктура полуострова будет развиваться , поскольку это имеет чрезвычайное значение для обеспечения безопасности республики.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— И не случайно, что сегодня зеленый свет автомобильной трассе дал именно президент. Такой дороги за всю историю Крыма никогда не было. Очевидно, трасса станет основой транспортной системы полуострова . Этот путь — связующее звено между Крымом и материковой частью. Безусловно, это значимый элемент логистической системы всего юга Российской Федерации, — отметила в беседе с «Известиями» парламентарий.

Планы на юг

После Владимир Путин осмотрел информационные стенды об этапах строительства трассы и кратко пообщался с рабочими АО «ВАД».

— Кроме того, что туристы будут ездить, вспоминать потом то, как это сделано здорово, еще это, конечно, хороший толчок в развитии всего полуострова, потому что от самых главных инфраструктурных проектов, от моста до аэропорта, эта дорога проходит, — заявил он.

В целом президент рассчитывает на увеличение темпов строительства магистралей по всей стране. По его словам, в местах, где есть дорога, есть жизнь, развивается экономика и социальная сфера. Поэтому одна из приоритетных задач государства заключается в развитии автомобильных и железных дорог, портов и аэропортов.

Владимир Путин напомнил, что помимо «Тавриды» в Крыму к 2024 году должно быть построено и отремонтировано еще 200 км дорог . На эти цели выделено 132 млрд рублей, добавил Евгений Дитрих. При этом программа «Развитие Крыма» также продлена до 2024 года. Не забывают власти и о других южных регионах России. По словам президента, по этому направлению в целом планируют отремонтировать еще 263 км дорожной сети с развязками, подходами, мостами. Глава государства также напомнил, что к 2024 году должна быть завершена дорога Москва-Нижний Новгород-Казань, протяженностью 800 км.

Грузовых автомобилей КАМАЗ во время церемонии запуска движения по трассе "Таврида" в Крыму Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Сложная, амбициозная задача, — отреагировал на слова президента Евгений Дитрих.

— Боится, — посмеялся в ответ Владимир Путин.

— Мы ничего не боимся, — парировал министр.

В конце мероприятия Владимир Путин торжественно открыл движение по трассе, после чего по дороге поехали оранжевые КамАЗы с российскими флагами. Стоит отметить, что президент не вернется в Москву без подарка. Андрей Волков передал Владимиру Путину сувенир в виде килограмма асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида» . Возможно он займет свое почетное место на полке в Кремле рядом с колбой черного золота, которую президенту недавно вручил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

К слову, главный технолог рассказал российскому лидеру, что компания давно перестала формировать асфальтобетонную смесь по шаблонам. Вместо этого к каждому объекту специалисты подходят индивидуально в зависимости от региона, прогнозируемого транспортного потока и интенсивности движения. По его словам, «рецепт» для трассы в Крыму состоял из карельского щебня, отсевов дробления из Краснодарского края, местного известняка и специально модифицированного битума, который позволит сохранить покрытие при температурах от -22 до +64 градусов по Цельсию . Взамен Андрей Волков попросил президента оставить автограф в фотоальбоме, посвященному строительству трассы.

Четырёхполосная автомобильная дорога «Таврида» первой технической категории располагается в границах двух субъектов РФ — в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе . В декабре 2018 года была поэтапно открыта первая очередь протяженностью 190 км от развязки под Симферополем до автоподхода к Крымскому мосту. В июне 2020-го было запущено движение по четырехполосному участку от Керчи до Белогорска протяженностью 155 км. Уже через месяц открылось движение по участку от Белогорска до Симферополя. 12 августа представитель Росавтодора рассказал журналистам, что строительство трассы завершено на 95%, а рабочее движение по всем четырем полосам «Тавриды» будет запущено в сентябре. Но уточнил, что машины смогут проехать по новой трассе, правда местами на ней будут продолжаться локальные работы по благоустройству.