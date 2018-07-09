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«Критическая масса накоплена»: почему глава МИД Великобритании Борис Джонсон подал в отставку
09 июля 2018, 21:54 • 79 • В мире
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за расхождения в позициях с главой правительства Терезой Мэй по вопросу брексита. Принятый ею 6 июля план не устроил как главу МИД, так и министра по выходу королевства из Евросоюза Дэвида Дэвиса, который покинул свой пост накануне. Отставка Джонсона стала шестой в кабинете Мэй за последние восемь месяцев. Опрошенные RT эксперты считают, что Лондон стоит на пороге серьёзного политического кризиса, и чем ближе брексит, тем выше риски у Мэй лишиться премьерского кресла.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон © Daniel LEAL-OLIVAS AFP
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Такой шаг стал результатом разногласий между ним и главой правительства Соединённого Королевства Терезой Мэй по вопросу брексита. Накануне по этому же поводу в отставку подал министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.
План выхода Великобритании из ЕС был согласован в резиденции премьер-министра в пятницу, 6 июля. Он предполагает после брексита создание зоны свободной торговли между королевством и ЕС. Отмечается, что на этой же встрече приняли решение о коллективной ответственности за реализацию плана: министры обязаны исполнять его или уйти в отставку.
Конфликт в правящих кругах Великобритании после принятия этого плана обострился. В воскресенье министр по выходу королевства из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что план не отвечает интересам страны, и обратился к Мэй с просьбой освободить его от должности.
Комментируя обе отставки, Тереза Мэй рассказала об отсутствии согласия с министрами по алгоритму выполнения решения, принятого на историческом референдуме 2016 года.
«Её больше заботит сохранение своей власти»
Отставка Джонсона стала шестой по счёту в кабинете Мэй за последние восемь месяцев. В начале ноября правительство покинул министр обороны Майкл Фэллон. СМИ связывали это с интригами в правительстве, а именно с его попытками избавиться от сторонников брексита. Спустя несколько дней команду Мэй покинула министр международного развития Великобритании Прити Патель. Её отставка, по данным BBC, связана с несколькими неофициальными встречами с высшим руководством Израиля.
Глава аппарата правительства — фактический заместитель премьер-министра — Дэмиан Грин был вынужден уволиться в декабре 2017-го из-за скандала по поводу порнографии, обнаруженной на его компьютере. Спустя месяц министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир ушёл в отставку по состоянию здоровья. На следующий день правительство покинула и министр образования Великобритании Джастин Грининг.
Такая потеря членов кабинета вызывает резкую критику со стороны оппозиции. Наиболее влиятельным противником Терезы Мэй является Джереми Корбин, глава Лейбористской партии, находящейся сейчас в меньшинстве. После отставки Дэвиса он в Twitter обвинил Мэй в игнорировании интересов государства.
«Если на фоне царящего в правительстве хаоса она (Тереза Мэй. — RT) цепляется за свою должность, ясно, что её больше заботят сохранение власти и собственные интересы, а не служение гражданам нашей страны», — подчеркнул политик.
«Команда посыпалась»
То, что нынешний кабинет министров не отвечает предъявляемым ему требованиям, стало ясно сразу после инцидента в Солсбери, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. В разговоре с RT он указал на недостаток политического опыта британского премьер-министра.
Положение Терезы Мэй с каждым днём становится всё более шатким, отмечает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.
«Там (в британском парламенте. — RT) основные противоречия заключаются в том, как будет происходить брексит. Тереза Мэй — очень властный человек, и ей поведение Джонсона вполне могло не нравиться. У Мэй уже давно большие проблемы, и многие говорили о том, что все раздуваемые ею политические программы, в частности против России, направлены на отвлечение внимания от ситуации в её кабинете. Сейчас Мэй будет непросто — очевидно, что кресло под ней качается», — отметил эксперт.
Никакого удивления новость об уходе Джонсона не вызвала в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook отметила, что «вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй».
Между тем политический шторм в Лондоне вряд ли как-то отразится на отношениях Британии с Россией, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. Он сомневается в изменении антироссийского курса королевства после ухода Джонсона.
«Не думаю, что будут какие-то резкие перемены во внешнеполитическом курсе Великобритании, включая его российский аспект. Слишком далеко зашли и в МИД, и в кабинете министров в целом именно на российском направлении, чтобы сейчас начать отыгрывать назад. Однако шанс попытаться хотя бы частично исправить ситуацию, используя кадровые перемены, безусловно, появляется», — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. По итогам саммита глав стран Евросоюза, прошедшего в Брюсселе 28—29 июня, 27 государств блока (без Британии) согласовали итоговое заявление о брексите. Согласно документу, размещённому на сайте Европейского совета, страны призывают уточнить территориальные вопросы, в частности по Гибралтару, и достичь компромисса касательно границы между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединённого Королевства.
При этом миллионы британцев продолжают выступать против перемен. Так, более 100 тыс. человек вышли на улицы Лондона в двухлетнюю годовщину голосования по вопросу брексита. Они требовали повторного референдума, который позволил бы остановить процесс выхода из ЕС.
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