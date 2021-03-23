Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Украина

Кристина Квин потребовала пересмотреть дело Стерненко

23 марта 2021, 20:20  •  204 • Украина

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин потребовала от Киева пересмотра дела экс-главы одесской ячейки организации «Правый сектор», активиста-убийцы Сергея Стерненко, осуждённого на 7 лет за похищение и пытки человека.

«Наш источник в ОП рассказал, что Кристина Квин высказала Андрею Ермаку своё недовольство из-за провокаций на акции в поддержку Стерненко. Посольство США обладает информацией о спланированности кампании по дискредитации протеста, которую курировал Арсен Аваков», — сообщают администраторы Telegram-канал «Резидент».

«Посол США на Украине Кристина Квин потребовала от офиса президента вернуть дело Стерненко в суд и рассмотреть его заново. Какой ценный актив этот убийца Стерненко, если за него американцы вписываются. И да — конечно же Украина независимая страна, никакого внешнего управления», — подтверждает «Голос Мордора» в Twitter.

Напомним, вечером 20 марта радикалы «повеселились на дне рождения Стерненко», устроив погром, который в Офисе президента оценили в 2 млн гривен. Правоохранители практически не препятствовали протестующим.

В финансировании беспорядков заподозрили бывшего президента Украины Петра Порошенко. Партия «Европейская солидарность» в ответ на эти обвинения посоветовала заместителю главы МВД Антону Геращенко «лечить паранойю».

За совершение противоправных действий во время митинга задержан только один участник акции, уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, АТОшник Владислав Гранецкий-Стафийчук (псевдоним Влад Сорд).

По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили Сорду о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также сегодня, Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



204
Источник
Похожие новости
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
23 марта 2021, 01:05
Снайпер ВСУ убил пенсионера на окраине Донецка
23 марта 2021, 01:05
«Это бесполезно» – В Киеве признали невозможность оспорить морские границы с Россией
23 марта 2021, 02:55
Гагаузская автономия «создаёт проблемы» Кишинёву
23 марта 2021, 10:15
С какой целью комбинатор Павел Фукс ищет покровительства Виктора Медведчука и при чём здесь труп Геннадия Кернеса?
23 марта 2021, 01:05
В Киеве ждут полчищ американских кораблей в Чёрном море
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий прези...
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с ...
23 марта 2021, 06:35
"Не готовы ввязываться": Запад предал Украину ещё в 2014-м. Экс-глава СНБО ...
23 марта 2021, 10:15
Украинский политолог едва сдержался после слов о крови на Зеленском: Эмоции не скрыла...
23 марта 2021, 01:05
Нашествие кораблей НАТО в Черном море: Почему украинцы рано радуются
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
22 марта 2021, 07:40
Две крупнейшие державы мира объявят войну доллару: На угрозы США ответил Лавров
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.