Кристина Квин потребовала пересмотреть дело Стерненко

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин потребовала от Киева пересмотра дела экс-главы одесской ячейки организации «Правый сектор», активиста-убийцы Сергея Стерненко, осуждённого на 7 лет за похищение и пытки человека.«Наш источник в ОП рассказал, что Кристина Квин высказала Андрею Ермаку своё недовольство из-за провокаций на акции в поддержку Стерненко. Посольство США обладает информацией о спланированности кампании по дискредитации протеста, которую курировал Арсен Аваков», — сообщают администраторы Telegram-канал «Резидент».«Посол США на Украине Кристина Квин потребовала от офиса президента вернуть дело Стерненко в суд и рассмотреть его заново. Какой ценный актив этот убийца Стерненко, если за него американцы вписываются. И да — конечно же Украина независимая страна, никакого внешнего управления», — подтверждает «Голос Мордора» в Twitter.Напомним, вечером 20 марта радикалы «повеселились на дне рождения Стерненко», устроив погром, который в Офисе президента оценили в 2 млн гривен. Правоохранители практически не препятствовали протестующим.В финансировании беспорядков заподозрили бывшего президента Украины Петра Порошенко. Партия «Европейская солидарность» в ответ на эти обвинения посоветовала заместителю главы МВД Антону Геращенко «лечить паранойю».За совершение противоправных действий во время митинга задержан только один участник акции, уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, АТОшник Владислав Гранецкий-Стафийчук (псевдоним Влад Сорд).По информации пресс-службы Национальной полиции Украины, сегодня, 23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили Сорду о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.Также сегодня, Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.