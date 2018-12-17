«Кристально прозрачные выборы»

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Главному «протестному» кандидату, Андрею Андреченко, выдвинутому от ЛДПР, свои голоса отдали четверть проголосовавших избирателей (25,16%). Олег Кожемяко уверенно преодолел пятидесятипроцентный барьер, необходимый ему для победы в первом туре – он получил 61,88%. Голоса за оставшихся двух кандидатов вполне укладывались в статистическую погрешность – «Партия Роста» в лице Алексея Тимченко получила 5,17%, а Роза Чемерис, которая выступала «За женщин России», собрала с женщин Приморья 3,8% поддержки.

- Таким образом, Кожемяко Олег Николаевич, набравший более 50% голосов, в соответствии с законодательством Приморского края, будет признан избранным губернатором, - резюмировала Наталья Камаева. – Хотелось бы отметить, что серьёзных жалоб в ходе избирательной кампании к нам не поступало. Были вопросы, связанные с включением избирателей в списки, голосованием вне помещений. Жалоб, связанных с подкупом избирателей, массовых подвозах избирателей к участкам, которые отмечались в ходе предыдущей кампании, не поступало.

Явка на выборы губернатора составила 46,35%. В абсолютных цифрах, на выборы пришли 680098 избирателей. Из них 27095 человек испортили бюллетени. Отчасти это произошло случайно – на досрочном голосовании незначительный процент избирателей проголосовал за кандидата Степаненко, который снял свою кандидатуру уже после начала кампании, но его не успели вычеркнуть из бюллетеней. Большую часть порчи избирательных документов связывают с интригами не прошедшего муниципальный фильтр Андрея Ищенко, который считает, что его лишили победы во втором туре прошедших 16 сентября выборов, впоследствии отменённых из-за многочисленных нарушений. В ходе этой избирательной кампании появилась информация, что Ищенко призывает своих сторонников вычёркивать всех кандидатов и вписывать его фамилию – именно так он поступил сам, вписав себя от руки в свой бюллетень пятым номером.

Подробно о выявленных нарушениях рассказал Евгений Шевченко, член ЦИК РФ. В социальных сетях были размещены видеоролики, якобы снятые в УИКах №№ 520 (Владивосток) и 309 (Артём). На них зафиксированы вбросы бюллетеней. На УИК№520 члены Центральной избирательной комиссии выехали с проверкой лично, а в Артёме запросили оперативную видеосъёмку помещения с фиксацией времени и ответственных лиц. Выяснилось, что на размещённой в интернете видеосъёмке зафиксированы совершенно другие помещения. Более того, на видео-компромате происходит вброс в стационарный ящик для голосования, тогда как на УИК№520 установлен КОИБ. Выяснилось, что одно видео снято два года назад на выборах в Нижнем Новгороде, а второе и вовсе размещено за сутки до дня голосования. По факту размещения фейковых новостей, дискредитирующих избирательную систему, были направлены обращения в краевую прокуратуру.

Александр Брот, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уточнил, что на горячую линию «Гражданского контроля» поступило всего около 30 обращений. Все они тщательно проверялись. Житель Хабаровского края скупал голоса «в пользу кандидата одной из партий», как деликатно сообщили сотрудники полиции, таким образом, выведя из-под удара лидера выборов (Олег Кожемяко - самовыдвиженец). Провокатор был задержан, составлен протокол об административном правонарушении, и суд Фрунзенского района Владивостока оперативно «впаял» ему штраф в размере 20 тыс. руб.

- Нарушения не носят массового и критического характера, не влияют на общую картину, и не создают непреодолимых условий для волеизъявления граждан, - подвёл итоги Александр Брот.

Несколько нарушений относились не к злому умыслу, а к нелепостям. Один из избирателей, получив свой бюллетень в УИК№550, не поленился дойти до соседнего избирательного участка и попытался ввести его в КОИБ УИК№535. Аппарат бланк не принял, а члены избирательной комиссии передали его по «месту прописки», где он был учтён, хотя по правилам бюллетень вполне мог быть признан недействительным. В другом участке наблюдатели возмутились, когда в одну кабинку для голосования одновременно зашли муж с женой. На участке №217 избиратель обнаружил в списке своего отца, умершего шесть лет назад. Так же к числу нелепостей моно отнести нескольких избирателей, написавших гневные жалобы, что им не позволили голосовать по паспорту гражданина СССР.

- Если в таких паспортах старого образца есть отметка о гражданстве РФ и о прописке, то по ним допускается голосование, - объяснил Евгений Шевченко. – Но, когда мы рассмотрели паспорта, то, мягко говоря, удивились. Это совершенно новые документы с датой выдачи – 24 января 2018 года. А в графе «гражданство» написано – «Гражданин РФ, Великоросс». Поскольку это паспорта несуществующего государства, их подделка не преследуется законом, но и голосовать по ним никак невозможно.

В любом случае, приходится признать победу Олега Кожемяко более, чем убедительной. За день до голосования некоторые политологи делали прогнозы, что он, если и победит, то с незначительным перевесом голосов через необходимый порог – назывались цифры в 51-54%.

Так же утверждалось, что явка будет низкой из-за высокой «электоральной разогретости» - это факт, что в Приморье после отмены результатов предыдущих выборов до сих пор очень высоки протестные настроения. Оба прогноза не сбылись. Явка была выше, что отмечалось уже к середине дня выборов - по данным на 15.00 явка на повторных выборах составила 29,53%, 16 сентября к этому времени проголосовало 23,23%, а в первом туре 9 сентября, она составляла 21,37%.

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