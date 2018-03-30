Кристаллизация ненависти. Сон разума рождает дело Скрипаля

Заболевание, прогрессирующее от приступа к приступу

Кто-то не верит, что дело Скрипаля есть ответ Запада на демонстрацию нового поколения российского оружия, способного поразить любую точку планеты? Американский The National Interest разубедит неверующих. Ну, нет у Вашингтона с Лондоном высокоточного гиперзвукового оружия, зато «будущие войны будут включать экономические, политические и информационные приёмы ведения боевых действий в добавление к традиционному боевому оружию», – заявляет NI. Необходимое уточнение: с 9 мая 1945 года «будущие войны» не прекращались ни на день. И сейчас Запад демонстрирует России приёмы «информационного уничтожения» противника.

Короче, русские распылили боевой нервнопаралитический газ «новичок» на скамейке в центре Солсбери. Доказательство их атаки (часть скамейки) срезали «болгаркой» и увезли в полицию. Британские журналисты сняли на видео, как люди в «скафандрах» пилят скамейку, а полицейские без «скафандров» следят за порядком вокруг. Потом русские подложили «новичок» в багаж дочери британского шпиона, прилетевшей Аэрофлотом к отцу в гости. Потом ядовитое вещество нанесли на дверцу автомобиля: нам показывают, как люди в «скафандрах» грузят автомобиль на эвакуатор, а полицейские без «скафандров» следят за порядком вокруг. Наконец, «новичок» нашли на ручке двери дома Скрипаля, около которого полицейские без «скафандров» топчутся уже почти месяц. И некому спросить, как русские в костюмах химзащиты, чтобы не отравиться самим, бегали по Солсбери незамеченными, а местные жители разгуливали там без «скафандров» и оставались невредимыми.

Теперь, сообщает Би-Би-Си, «мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него». 250 сотрудников контртеррористического подразделения полиции изучают 5 тысяч часов записей с городских камер видеонаблюдения и 1 350 вещественных улик. Впечатляет! Но ждать выводов расследования долго. И так должно быть понятно: Москва по приказу Путина провела первую после Второй мировой войны химическую атаку в сердце Солсбери, Великобритании, Евросоюза, Европы и даже США.

Отдадим должное англичанам: оружие массового поражения они использовали чуть раньше, чем «Россия в Солсбери»: в 1999 году против Югославии. Тогда 28 британских самолётов вместе с союзниками сбрасывали боеприпасы с обеднённым ураном на сербов, вызывая радиоактивное заражение местности, гибель людей, вспышки раковых и наследственных заболеваний.. По данным Международного комитета Красного Креста авиация НАТО в том году опрокинула на головы югославов около 2 тысяч кассетных бомб, в которых содержалось более 380 тысяч боевых элементов.

Однако тише! Сейчас министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, изобличая Россию, старается перекричать Терезу Мэй. Он обрушивает на головы британцев все свои знания российской и мировой культуры: лупит Достоевским, «звёздными войнами», лазерным мечом! Как пишет британская Mirror , «Борис каким-то образом умудрился сравнить «новичок» со световым мечом джедаев из «Звёздных войн»». Это причудливое сравнение так распалило воображение министра иностранных дел Великобритании, что его понесло: «Министр с причёской вроде швабры на голове провёл эту мучительную (для него) аналогию в светском окружении на Пасхальном банкете у лорда-мэра Лондона», – продолжает Mirror. «Они сделали «новичок», мы сделали световой меч, – нёсся вперед, войдя в роль джедая, – министр иностранных дел. Но какое оружие из этих двух более эффективно в сегодняшнем мире? Какое сделало больше для двух экономик? Какое восхитило воображение трёх поколений детей и принесло миллиарды? Какое любимо и какое ненавидимо?»

Участники банкета у лондонского лорд-мэра, которым Борис Джонсон скармливал свою околесицу, возможно, и не знали, что один из изобретателей «новичка» давно проживает в США? Зато американский Land Destroyer убеждён, что Лондон давным-давно имел доступ к этому смертоносному яду.

Mirror пишет: «Мистер Джонсон использовал свою речь, чтобы сказать, что атака нервно-паралитическим газом на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери кристаллизовала «глобальную волну отвращения» к России… Никогда прежде не было коллективного выдворения российских дипломатов в таком масштабе, как мы видели в последние несколько дней».

Возбуждённого британского министра, прежде не вызывавшего уважения за Английским каналом, двусмысленным образом похвалила немецкая Deutsche Welle . «Борис Джонсон на посту главы министерства иностранных дел Великобритании до сих пор производил не самое лучшее впечатление. И всё же он прав, когда говорит, о том, что высылка около 140 так называемых российских дипломатов из более чем 20 стран является поворотным моментом в отношениях с Россией… Поэтому даже упрёк в том, что страны, выславшие дипломатов, поступили поспешно и опрометчиво, ведь вина России в применении нервно-паралитического газа в Солсбери вообще не доказана, не кажется столь острым. Все страны, причисляющие себя к западному сообществу, поступили так, чтобы создать переполох, а ещё лучше – следуя указаниям из Вашингтона…». Немцы, народ неглупый, добавили к атаке в Солсбери «присвоение Крыма», «агрессию против Восточной Украины», сбитый пассажирский самолёт в Донбассе, хакерские атаки и авиаудары по больницам в Сирии. Полный комплект!

Правда, Европа – это не только британцы на своём острове. Не все согласны погрузиться в сон разума. Не «заснули» под пассы Терезы Мэй и Бориса Джонсона правительства Австрии, Португалии, Кипра, Болгарии, Словакии, Словении… Против высылки российских дипломатов выступила член НАТО Турция.

Кристаллизация ненависти – опасный яд. Он не вызывает ничего, кроме страха. Поэтому за акцией «информационного уничтожения» и высылкой российских дипломатов следует ожидать экономических ударов в этой войне цивилизаций Запада и Востока.